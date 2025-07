Útikalauz Sabah tengereinek és zátonyainak védelméhez

Ön is, mint sokan szerte a világon, elkezdte keresni a laptopját, hogy meglátogassa a meglátogatható helyeket, megkönnyebbülve, hogy a nemzetközi utazással kapcsolatban újra kialakult valami normális érzés, és arról álmodozott, hogy végre megteheti azt az utat, amelyet évekkel ezelőtt elkezdett tervezni? Olyan kifejezéseket ír be a Google-ba, mint a szigeti kiruccanások, búvárhelyek és tengeri élőlények, vagy keres az Instagramon a #strand, #ocean és #nature hashtagek használatával?

Ha igen, ne felejtse el hozzáadni ezt a címkét a listához: Sabah. A 4,500 km-es tengerparttal (beleértve a szigeteket és a lagúnákat is) Sabah érintetlen strandjaival és varázslatos víz alatti életével sok mindent kínál. De mint az éghajlatváltozás uralkodó hatásai által érintett világpolgárnak fel kell tennie magának a kérdést – és ez az utolsó kérdésünk, ígérem –, hogy utazási terveim milyen hatással vannak az óceánra? És akkor választania kell.

Az Ocean Day közeledtével arra biztatjuk, hogy mélyebbre ásson, miközben tervezi, hová menjen és mit tegyen. Legyen felelős utazó. Ismerje meg azokat a közösségeket, amelyek élete oly bonyolultan összefonódik tengereink erőforrásaival. Értsd meg, hogy a kemény ítéletek arról, ahogyan ételt tesznek az asztalukra, miért nem hoznak olyan megoldásokat, amelyek megvédik értékes tengeri élővilágunkat, majd derítsd ki, mi az. Nyújtson kezet gazdag tengeri biológiai sokféleségünk és Sabah kultúrájának megfoghatatlan aspektusainak megőrzésében, miközben kipipálja az óceáni fajok és tengeri állatok kötelező listáját.

Íme egy rövid lista a kezdéshez.

Állítsd helyre az óriási kagylókat, állítsd helyre a zátonyokat

A Tunku Abdul Rahman Park látogatása tökéletes esélyt ad arra, hogy megáztassa a lábát, ha nem tervez messze merészkedni Sabah fővárosától. A TARP egy szigetcsoport, amely Kota Kinabalu szárazföldi vizein található, és legnagyobb – Gaya szigetén – a MERC, a Tengerökológiai Kutatóközpont. Egy díjnyertes környezeti oktatóhely, a központ látogatói egy órás tárlatvezetésen vehetnek részt, vagy egy teljes napot egy tengerbiológussal tölthetnek, ahol első kézből tanulhatnak az óriáskagylók termesztéséről és helyreállításáról, valamint megérthetik ökológiai jelentőségét zátonyaink számára.

Az óriáskagyló óriási szerepet játszik a tengervíz szűrésében, ami segít leküzdeni a túlzott algavirágzást. Fénykép hitel: MERC

Regisztráljon EcoBúvárként

Bár egy kicsit messzebb van Mantanani (másfél óra autóútra Kota Kinabalutól, majd még egy óra hajóút), érintetlen türkizkék vize és lenyűgöző természeti szépsége miatt megéri az utazást. A turizmus rohamosan növekedett a szigeten, és bár ez további jövedelemszerzési lehetőségeket nyitott a szigeten élők számára, rendkívül nyilvánvalóvá vált a turizmust, a természetmegőrzést és a közösségfejlesztést integráló kezdeményezések szükségessége. Reef Check Malajzia projektek a Mantanani-n Céljuk a közösségek megélhetésének javítása kapacitásépítés és készségfejlesztés révén, jólétük javítása a hulladékgazdálkodás révén, valamint a zátonyok megőrzésének előnyeivel kapcsolatos tudatosság növelése.

A minősített ökobúvárok képzésben részesülnek a Reef Check felmérések elvégzésére, amelyeket évente végeznek el a zátonyok állapotának nyomon követésére, beleértve a Mantananit is. Fénykép hitel: Reef Check Malaysia

Támogassa a nők termékdiverzifikációs erőfeszítéseit

A világ számos részén a nők kulcsfontosságú szerepet játszanak a természeti erőforrások kezelésében, és ugyanez vonatkozik a Sabah szigeti közösségeire is. Csak nézzen észak felé, a Tun Mustapha Park többcélú tengeri védett területére, ahol nők egy csoportja fogott össze, hogy dolgozzon LA'NU, egy bejegyzett szervezet, amely használt étolajból szappant gyárt. Ezek a nők nemcsak az elsődleges bevételi forrásukat egészítik ki, csökkentve ezzel a halból származó jövedelemtől való függőségüket, hanem a nyereségük egy részét is a közösségeik által végzett természetvédelmi tevékenységekre fordítják.

Hasonlóképpen, Sempornánál, a Sabah délkeleti partvidékén található kisvárosban, amelyet Sabah búvármenedékének kapujaként ismernek, a Women of Omadal (WAPO) tagjai arra törekednek, hogy javítsák jövedelmük biztonságát, miközben előmozdítják a környezettudatosságot és -védelmet. Az egyesületet 2012-ben jegyezték be a WWF-Malajzia támogatásával, és a mai napig a tagok aktívan kézműves termékek előállítása és népszerűsítéseÚjraélesztették a szövési hagyományokat a pandanus pálma leveleinek felhasználásával, és új dizájnokat és termékeket fedeztek fel kézműves kínálatuk bővítése érdekében. A WAPO-nak van egy külön egysége is, amely az Omadal-sziget strandjain járőröz, hogy megakadályozza a teknősök orvvadászatát.

A LA'NU vállalkozó, Juliana levágja a citromfüvet, a szappankészítés egyik összetevőjét. Fénykép hitel: Norcy BeautyLab

Pinamak (garnélarák) mintával szőtt szőnyeg, a Women of Omadal által. Fénykép hitel: Roziah Jalalid/WAPO

Érje el és támogassa a közösség által irányított kezdeményezéseket

A nemzetközileg ismert Sipadan-szigettől mindössze 20 percre található Mabul, egy búvárhely, amely nemzetközi és helyi búvárokat is vonz, akiket a ritka és egyedi makrolények érdekelnek. Sajnos a partjaihoz és vizeihez vonzó turisták nagy száma ökológiai nyomást gyakorol a szigetre, ami döntő fontosságúvá teszi a sziget ellenálló képességének növelését az erőforrások iránti egyre növekvő kereslet és az éghajlatváltozás iránt. Ezt felismerve, Zöld Semporna ... platformként jött létre, hogy felhatalmazza a fiatalokat és a helyi közösséget a környezetvédelemmel kapcsolatos kezdeményezések széles skálájában való részvételre. Az önkéntesek aktívan rehabilitálják a korallokat, képzések révén fejlesztik vezetői készségeiket, elsajátítják a filmkészítés művészetét, hogy megosszák közösségi történeteiket, megoldásokat keresnek Mabul vízhiányos problémáira és még sok mást!

A mabuli fiatalok által készített „Klímatörténetek” című rövidfilm első részletét a helyi mecsetben vetítették, amelyen több mint 100 szigetlakó vett részt. Fénykép hitel: Green Semporna

Állítsa helyre a korallzátonyokat Semporna partjainál

Sempornától körülbelül 30 kilométerre északkeletre található a Pom Pom-sziget, a Trópusi Kutató és Természetvédelmi Központvagy a TRACC, a tengeri teknősök védelmével és a sérült korallzátonyok helyreállításával foglalkozó szervezet. A TRACC által működtetett programok két héttől négy hónapig terjednek, és olyan tevékenységeket foglalhatnak magukban, mint például mesterséges zátonyok létrehozása az ökológiai funkcionalitás helyreállítása érdekében, tudományos kutatások és felmérések elvégzése a tengeri környezet holisztikus képének megszerzése érdekében, a töviskoronás tengeri csillagok eltávolítása, hogy lehetővé tegye. sérült zátonyok túlélése és növekedése, és még sok más. Csodálatos program, ha aktívan szeretné helyreállítani a zátonyokat, és ha még nem okleveles búvár, a TRACC PADI-tanfolyamokat kínál, hogy felvidítsa.

A korallképződmények helyreállítására tervezett mesterséges zátonyok virágoznak a Pom Pom-sziget vizein. Fénykép hitel: Robin Philippo/TRACC Borneo

Látogasson el egy védett tengeri területre

Végül, de nem utolsósorban a Sugud Islands Marine Conservation Area, egy terület Sabah keleti partján, amely Lankayan, Billean és Tegapil szigeteit foglalja magában. A SIMCA-t magántulajdonban kezeli Reef Guardian, amelynek végső célja a turizmus és a természetvédelem szükségleteinek egyensúlyba hozása. Elkötelezett csapatok figyelik a teknősök fészkelő tevékenységét, népszerűsítik a teknősök védelmével kapcsolatos tudatosságot a látogatók körében, és zátonyfelmérést végeznek a zátonyok egészségi állapotának nyomon követésére. Ezen túlmenően a halászati ​​korlátozások érvényesítése lehetővé teszi a halpopulációk gyarapodását, mind a védett terület határain belül, mind azon túl.

A SIMCA látogatói fészek fogadásával támogathatják a Reef Guardian természetvédelmi erőfeszítéseit.

Fénykép kép: Achier Chung/Reef Guardian

Az is érdekelhet, hogy a SIMCA közelében található a Turtle Islands Park, egy tengeri park, amelyet 1977-ben hoztak nyilvánosságra. A Selingan-szigetre, a parkot alkotó három sziget egyikére látogatók szerencsések, hogy naponta láthatnak fészkelő teknősöket, és lehetőséget, hogy részt vegyenek teknősök örökbefogadási programjukban.

A te kezedben van. Egyetlen intézkedés sem túl kicsi. Egyetlen erőfeszítés sem marad megbecsülés nélkül. Az ősrégi mondáshoz alkalmazkodva, a lábnyomaikon kívül arra kérünk, hogy hagyjon pozitív hatást zátonyainkra. És nem, nem azt javasoljuk, hogy lépjen rá a koralljainkra!

Találkozunk Sabah-ban.

Írta: Robin Philippo