Rengeteg lény a Muck Diving Hotspot Dauin-nál

A Muck Diving Dauin egyik jelentős iparága, amely számos tengeri rezervátummal büszkélkedhet, és számos csodálatos, állatokkal teli merülőhellyel büszkélkedhet.

Chris Hiem (CEO Sea Explorer's Philippines) 1986-ban megalapította az első búvárüdülőhelyet Dauinban, és elkezdte népszerűsíteni a partvonalak változatos tengeri lakóit.

Very soon after macro fényképezés enthusiasts and lovers of rare species, such as frogfish, flamboyant cuttle fish, Nudibranchs, seahorses plus many more, came from all over the world to discover these exotic critters and take award winning macro images. DAUIN is now famous for its diversity boasting 29 out of the worlds 33 frog fish species.

Rengeteg lény a Muck Diving Hotspot Dauin 5-ben

Dauin fekete vulkáni partjain több mint 20 merülőhely található. Minden nagyon közel van az AivyMaes Divers Resorthoz.

Északról délre indulva leírhatnám az összes csodálatos merülőhelyet, mint Mainit, San Miguel – észak és dél, Talisay, Sahara Point, Bonets Corner, Dauin Sanctuary – észak és dél, Ginama-fok, Bahura és piramisok, de külön említést érdemel Masaplod – észak és dél.

Ez a búvárhely az egyik legváltozatosabb állatfajtát kínálja. Rengeteg fajt lehet látni, beleértve a csikóhalakat, többféle békahalat (az egyik kedvencem), a csodahalakat, a mimikai és a kék gyűrűs polipokat; egyszóval ez egy rendkívüli hely.

A terület másik leglátványosabb merülőhelye az AviyMaes Divers Resort House zátony, amely közvetlenül az üdülőhely előtt található, és nagyon kényelmes parti merülésként is elvégezhető. A Dauin Nth Reef/Car Wrecks merülés során a Föld bolygó 2. epizódjának 2. részében, a Békahal-különlegességet forgatták a két nagy Commerson Frogfish-al, közel egymáshoz.

Rengeteg lény a Muck Diving Hotspot Dauin 6-ben

Apo-sziget

A Dauin azonban nem csak a sárbúvárkodásról szól. Az Apo-sziget mindössze 30 percnyi hajóútra fekszik Dauin partjaitól. A sziget 1982 óta a kijelölt tengeri védett terület (MPA). Ez Dr. Angel Alcala tengerkutató erőfeszítéseinek köszönhető.

A régióban nőtt fel, és meggyőzte a kissé szkeptikus helyieket, hogy egy védett terület létrehozása a környező halászatok javát szolgálja, lényegében létrehozva a Fülöp-szigeteken az első tengeri védett területet. Dauin hamarosan követte, akárcsak sok más Visayas úti cél, létrehozva a ma világszínvonalú makromennyországot és széles látószögű búvárcélpontot.

Rengeteg lény a Muck Diving Hotspot Dauin 7-ben

Azok számára, akik szeretik a fenséges és színes zátonyokat, tele puha korallokkal, amelyeket tengeri teknősök és különböző fajok nyílt tengeri élőlényei laknak, annak a Dauintól körülbelül 12 km-re lévő Apo sziget a megfelelő hely. Ez egy ikonikus merülőhely, és az egyik leghíresebb a Fülöp-szigeteken, amelyet gyakran a világ legjobb merülései közé sorolnak.

Az Apo-sziget körüli egészséges zátonyok több mint 400 dokumentált korallfajtával büszkélkedhetnek – ez a világ koralljainak 65%-a egy helyen található! Ezen a szigeten számos búvárhely található, amelyeket a nap áramlásának megfelelően hajtanak végre, mint például a híres Rock Point – kelet és nyugat, Mamsa Point, Cogon Baluarte, Chapel Point, Coconut Point, Cars and Tyres Point, többek között.

Az AivyMaes Divers Resort egynapos kirándulást szervez, amely egy hagyományos helyi hajón zajlik, kényelmes ülésekkel és fürdőszobával a fedélzeten. 3 merülést élvezhet a szigeten. Tartalmazza a reggelit, az ebédet és az italokat, és körülbelül 4 órakor tér vissza az üdülőhelyre, így egy tökéletes napot zárhat le egy víz alatti képekkel teli emlékkel.

Az Apo-szigeten kívül a búvárközpont igény szerint éjszakai és feketevízi merüléseket is szervez.

Rengeteg lény a Muck Diving Hotspot Dauin 8-ben

Topside Adventures

De itt nem minden a búvárkodásról szól. Meglátogathatja a régi templomot, a piacot, a Casaroro vízeséseit, túrázhat a hegyekben, meglátogathatja fekete homokos strandjait és fehér homokos strandjait Dauin déli részén Zamboanguitánál és Siatonnál, valamint Apoban, ahol sznorkelezhet a különböző helyeken.

A Dauin környékén sétálni nagyon érdekes, és élvezheti a kiváló konyhát az éttermekben és bárokban, mint például a Lokal Resto, az Anahaw, a Soga és a Frontemare, valamint a közvetlenül a Dauin strandon található, gyönyörű olasz pizzériában. Ha időd engedi, ajánlom, látogass el Dumaguete városába is, ahol megnézheted annak vízpartját és piacát, ahol a környéken fogott finom tenger gyümölcseit lehet megkóstolni.

Egyszóval nagyon ajánlom ezt a könnyen megközelíthető búvárcélpontot. Ha a „kérdezze magát” stílusú, hétköznapi légkörre vágyik, határozottan javaslom, hogy maradjon itt AivyMaes Divers Resort A Deluxe Ac saját fürdőszobával, Native Style Beach Huts vagy Dorm Style natív kunyhókkal rendelkező szállások között van valami az egész családnak, az utazó pároknak vagy az egyedül utazóknak, ami nem fogja megtörni a költségvetését. Személyre szabott élményért, az üdvözléstől a búcsúig, írjon nekünk a címre aivymaesdivers@gmail.com .