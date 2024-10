Nigel Marsh, a New Holland Publishers-szel együttműködve, nemrég adott ki egy új útikönyvet – Tömör útmutató Ausztrália tengeri halaihoz. A könyv nagyszerű bevezető az ausztrál tengeri halakhoz, 121 családdal és 193 fajjal szerepel az útmutatóban.

Ausztráliában található a legtöbb és sokféle tengeri hal a világon, több mint 4000 fajt tartanak nyilván. Ennek leginkább az az oka, hogy az ország hatalmas tengerpartja a tengeri halak élőhelyeinek széles választékával van megáldva. Északon Ausztrália meleg trópusi vizei tele vannak színes zátonyhalakkal. E trópusi halak többsége más indo-csendes-óceáni nemzetekkel közösen él. Míg délen az ország hűvös, mérsékelt övi vizeit többnyire endemikus halak népesítik be, amelyek a bolygón sehol máshol nem láthatók.

Tömör útmutató Ausztrália tengeri halaihoz 5

A tengeri halak nagy számban megtalálhatók Ausztrália minden tengeri környezetében – mangrovák, korallzátonyok, tengeri moszat erdők, homokos öblök, torkolatok és a kontinentális talapzaton kívüli mély, sötét vizekben. Néhányan fontos szerepet játszanak a tenger gyümölcsei iparában is.

Ausztráliában több mint 4000 tengeri halat találnak, és minden évben egyre többet fedeznek fel, Tömör útmutató Ausztrália tengeri halaihoz csodálatos bevezetés ezekhez a lenyűgöző tengeri lényekhez. Az ebben az útmutatóban bemutatott halcsaládok a leggyakoribbak és a legérdekesebbek, amelyekkel a búvárok, sznorkelezők és horgászok találkoznak.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ez a könyv az ausztrál vadon élő állatokról szóló tömör útmutatók sorozatának része, más része pedig a madarakról és hüllőkről szóló könyvek. Nigelt kérték fel a könyv szerzőjére, miután az elmúlt negyven évben Ausztráliában búvárkodott, és számos halfajt fényképezett.

Nigel Marsh A Scuba Diver olvasói jól ismerik, mivel a magazin mióta először kezdődött. Nigel ausztrál víz alatti fotós és fotóriporter, akinek munkáit számos magazin, újság és könyv publikálta Ausztráliában és a tengerentúlon egyaránt. Nigel sokat merült Ausztráliában és Ázsiában, a Csendes-óceánon, az Indiai-óceánon és a Karib-térségben.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Víz alatti fotói több nemzetközi fotópályázatot nyertek. Az évek során Nigel több mint tucat könyvet írt, köztük az Underwater Australia, a Coral Wonderful, a Diving with Sharks és Muck Diving, a New Holland kiadó is megjelentette.

Tömör útmutató Ausztrália tengeri halaihoz már elérhető a könyvesboltokban és az interneten 16.99 dollárért, és tökéletes karácsonyi ajándék a búvároknak vagy sznorkelezőknek, akik többet szeretnének tudni azokról a halakról, amelyekkel találkoznak.