A Rork Media felvásárolja a Scuba Show-t és a California Diving News-t

at 11: 25 am

A felvásárlás megerősíti a Rork Media globális jelenlétét, és jelentős részesedést szerez az amerikai búvárpiacon.

Független kiadó, a Rork Media, a vezető búvárkodással foglalkozó médiamárkák, köztük a Scuba Diver mögött álló erőmű Magazin, Divernet.com, És a GO Búvárbemutatóbejelentette a jól ismert vállalat jogainak és eszközeinek felvásárlását. Kalifornia Búvárkodási hírek és Scuba Show Long Beachen, Kalifornia.

A Scuba Show 38 éve az ország legnagyobb fogyasztói búvárkiállításaként az amerikai búváripar naptárának állandó eleme. Most csatlakozik a Rork Media globális rendezvényportfóliójához, amely magában foglalja a nagy sikerű GO Diving Show UK-t és a nemrégiben Ausztráliában elindított GO Diving Show ANZ-t. Ez a három esemény együttesen több mint 25,000 500 búvárt fogad, és több mint XNUMX kiállítót mutat be a világ minden tájáról, összekapcsolva a búvár közösségeket a kontinensek között.

A Scuba Show Észak-Amerika vezető fogyasztóknak szóló búvárrendezvénye.

Az akvizíció részeként Kalifornia Búvárhírek átstrukturálásra kerül, hogy formátuma összhangban legyen a Rork Media többi kiadványával, de továbbra is a Kalifornia búvárközösség – és a tágabb amerikai piac – egy elkötelezett, régióspecifikus magazin. Továbbá, Scuba Diver Észak-Amerika a CDN kiépített terjesztési hálózatára és előfizetői bázisára építve a Rork Media kétszintű hirdetési modellt vezet be. Ez a megközelítés megnyitja az utat azon vállalkozások előtt, amelyek korábban nem tudták megfizetni a piacvezető kiadványokban való hirdetés lehetőségét.

Kalifornia A Diving News évek óta állandó inspirációt és oktatást nyújt a régió búvárai számára.

Ross Arnold, a Rork Media kiadói igazgatója elmondta: „A felvásárlás részeként izgatottan üdvözöljük Mark Youngot a Rork Media csapatában. Mark az elmúlt évtizedet azzal töltötte, hogy a Scuba Show-t az Egyesült Államok búvárainak kedvenc eseménnyé tette, és izgatottan várjuk, hogy ezt a hagyományt velünk folytassa.”

„Tapasztalata felbecsülhetetlen értékű lesz, miközben bővítjük jelenlétünket Észak-Amerikában, és folytatjuk a Rork Media üzletág globális növekedését.”

Mark Evans, a Rork Media szerkesztőségi igazgatója így nyilatkozott: „Amikor Mark Young először megkeresett minket, hogy megvitassuk a Scuba Show jövőjét, megtiszteltetésnek tartotta, hogy minket választott a megfelelő csapatnak, hogy részt vegyünk ezen a fogyasztói kiállításon, amely 38. évfordulóját ünnepli.”th évfordulóját 2025-ben. Alig várjuk, hogy együtt dolgozhassunk, és még nagyobb magasságokba emelhessük az eseményt.”

Mark Young azt mondta: „Amióta elkezdtem a Dive-ot Képzések és a Dive Centre Business magazinok 34 évvel ezelőtt mélyen benne voltam a búváriparban, és mostanában elkezdtem gondolkodni azon, hogy kiben bízhatok meg a Scuba Show és a California Diving News folytatásában. Ross Arnold és Mark Evans a Rork Mediától természetes választásnak bizonyultak, a magazinok, búvárrendezvények, weboldalak és egyéb globális kínálatukkal. Youtube Csatorna.

„Ahogy láttam a mögöttük rejlő víziót, és beszéltek az iparág számára nyújtott értékük növelésére vonatkozó terveikről, kénytelen voltam párbeszédet kezdeni, ami a Scuba Show és a California Diving News felvásárlásához vezetett.”

„Büszkén fogom látni, ahogy a Scuba Show-t és a California Diving News-t a jelenlegi sikereiken túl is kiterjesztik, és várom, hogy folytassuk velük az utat.”

Ez a stratégiai felvásárlás hangsúlyozza a Rork Media elkötelezettségét amellett, hogy a globális búvárközösséget iparágvezető tartalmakkal, eseményekkel és élményekkel szolgálja nyomtatott formában, digitálisés személyes platformokon.