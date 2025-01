Az IPO-t túlélőknek „erősen javasolták”, hogy hagyják abba a búvárkodást

Nemzetközi búvárorvosi szakértők közös álláspontot fogalmaztak meg az immerziós tüdőödéma (IPO) témájában, amely állapot a búvárok, valamint a sznorkelezők és más felszíni úszók körében is foglalkoztatja.

És egy kulcsfontosságú dolog az, hogy a szakértői csoport határozottan azt tanácsolja a búvároknak, akiknek korábban tőzsdei bevezetése gyanúja vagy megerősített volt, hogy alaposan gondolják át, mielőtt folytatnák a további sűrített gázos merülést.

Az ilyen búvároknak konzultálniuk kell a búvárgyógyászatban jártas orvossal vagy kardiológussal, mielőtt megfontolják a vízben végzett tevékenységeik folytatását – mondják, mert az egyik eset túlélése nem jelenti azt, hogy túlélik a következőt.

A szakértők szerint az IPO-n átesett búvárokat is alaposan ki kell vizsgálni annak érdekében, hogy azonosítsák azokat a betegségeket, amelyek hajlamosították őket erre az állapotra, mivel ennek lehetnek olyan következményei, amelyek nem kapcsolódnak a jövőbeli búvárkodáshoz. Megállapították, hogy az IPO olyan búvároknál fordul elő, akiknél egyéb betegségek mellett jelentős koszorúér-betegség, szívbillentyű-betegség, kardiomiopátia és veseartéria szűkület is előfordult.

A befolyásos Dél-Csendes-óceáni Víz alatti Orvostudományi Társasághoz tartozó orvosszakértők (SPUMS) Neil Banham, David Smart és Simon J Mitchell az Egyesült Királyság Búvárorvosi Bizottságával egyeztetve készítette el a jelentést (UKDMC) tagjai Peter Wilmshurst, Mark S Turner és Philip Bryson.

Valamennyien részt vettek a SPUMS 52. éves tudományos találkozóján, májusban Fidzsi-szigeteken megtartott workshopon, hogy megvitassák a témát.

A nyilatkozat célja, hogy útmutatást adjon a gyakorló orvosoknak a tőzsdei bevezetésről és a búvárkodásról, és különösen a vészhelyzetek kezeléséről, valamint arról, hogy tanácsos-e a búvárok visszatérni a sportba egy olyan epizódot követően, amelyben IPO-t diagnosztizáltak vagy erősen gyanítható.

IPO kockázati tényezők

Az IPO egy folyadék felhalmozódása a tüdőben, amely befolyásolja a sérült légzési képességét, és potenciálisan halálos lehet. Mivel az oxigén nem jut be a vérbe, és a szervezet nem tudja kivezetni a szén-dioxidot, az állapot felszíni úszóknál is előfordul, és a búvárok légzőkészüléke is súlyosbíthatja.

Az IPO eddig azonosított személyes kockázati tényezői közé tartozik, hogy átélt egy korábbi epizódot; nőnek lenni; kor; és magas vérnyomásban és/vagy már meglévő szív- és érrendszeri betegségben szenved a közlemény szerint.

A külső tényezők közé tartozik a hidegebb vizek; szabályozók, amelyek túlzott negatív belégzési nyomást okoznak; rebeathers; erős megerőltetés és túlzott hidratálás. Az emelkedés is problémás lehet, különösen nyitott pályán, amikor a hipoxiával kapcsolatos tünetek emelkedéskor és/vagy a felszínre jutás után az oxigén parciális nyomásaként (PO) jelentkeznek vagy súlyosbodnak. 2 ) csökken.

Ha a búvárok, akik túléltek egy IPO-epizódot, az orvosi tanács ellenére úgy döntenek, hogy ismét merülnek, ezt csak a kielégítő kezelés, illetve az azonosított kapcsolódó betegség vagy kockázati tényező megszüntetése után szabad megtenniük – mondják a szakértők.

Tisztában kell lenniük a lehetséges kockázatcsökkentő stratégiákkal is, mint például a csak jó minőségű, jól illeszkedő hővédelem használata, valamint annak szükségessége, hogy kerüljék a víz alatti erős megerőltetést, a fej feletti környezetet vagy a dekompressziós merülést.

Csak akkor merüljenek, ha biztosak abban, hogy a vészhelyzeti oxigén könnyen elérhető lesz, és kerülniük kell a merülés előtti túlhidratálást, míg a CCR búvároknak kerülniük kell a hátul felszerelt ellentüdők használatát.

A merülési mélységek korlátozása nem elfogadható IPO kockázatcsökkentő stratégia, egyetértenek a szakértők, akik hangsúlyozzák, hogy nincs ismert összefüggés az IPO és a dekompressziós betegség (DCI) között.

Ha egy búvárnál IPO alakul ki egy mély merülés során, hosszabb ideig tart a felszínre jutás és a vízből való kilépés. Ezenkívül további kockázatokat is jelent, különösen a nyitott áramkörben, mint a PO 2 csökken, és a vízben lévő fejjel felfelé tartás negatív nyomású légzést eredményez.

Mivel az IPO átélése és az azt követő magas vérnyomás kialakulása között fennáll a kapcsolat, azoknak a búvároknak, akik túlélték az IPO-t, rendszeresen ellenőrizniük kell vérnyomásukat egy életen át.

Jelek és tünetek

Az IPO tünetei közé tartozik a köhögés; légszomj; habos, néha rózsaszín köpet; nedves vagy zörgő légzési hangok és sípoló légzés; mellkasi szorító érzés; cianózis és hipoxémia (alacsony véroxigénszint); zavar; agitáció; eszméletvesztés és szív-légzésleállás.

A búvároknak tisztában kell lenniük azokkal a jelekkel, amelyekre figyelniük kell magukban vagy barátjukban: a fent felsoroltakra, valamint a nyitott áramkörön lévő kilégzett buborékokból vagy gyorsan zuhanó nyomásmérőből látható gyors légzésre; tévhit, hogy nincs gáz, vagy hibásan működik a légzőkészülék; pánik és felemelkedési kényszer.

IPO incidens gyanúja esetén azt tanácsoljuk, hogy a búvárok azonnal fejezzék be a merülést, és a lehető leghamarabb hagyják el a vizet.

Míg az emelkedőket biztonságosan kell végrehajtani, szükség esetén a biztonsági megállások elhagyhatók, súlyos esetekben a kötelező dekompressziós megállók is, ilyenkor a lehető leghamarabb oxigént kell beadni. A BC-ket nem szabad túlfújni a felszínen, és azonnal értesíteni kell a segélyszolgálatokat.

A sérült mellkasát függőlegesen meg kell támasztani a légzés hatékonysága érdekében, és el kell távolítani a szűk búvárfelszerelést és a búvárruhát, bár a búvárt melegen kell tartani.

További klinikai útmutatást adnak a sürgősségi ellátásról és a jövőbeli búvárkodás értékeléséről az egészségügyi személyzet számára közös álláspont, amelyet a SPUMS a közelmúltban tett közzé Búvárkodás és hiperbár gyógyászat, 54. évf.

