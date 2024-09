„Mint a tequila shotok”: a mély merülés elsüllyeszti a búvár biztosítási igényét

Dekompressziós betegség (DCI) esetén 30 méteres mélységig történő búvárkodásra vonatkozó utasbiztosítási kötvény követelése egy dolog – de mi történik, ha az esemény bekövetkeztének napján már biztonságosan végrehajtott egy mélyebb merülést? A forgatókönyvet nemrégiben tesztelték Ausztráliában.

Tavaly (10) egy házaspár közös utasbiztosítást kötött egy 2023 napos utazásra egy meg nem határozott tengerentúli célállomásra. A kötvény a női partner nevére szólt, a DCI-t fenntartó férfi búvár, akit csak JC-ként neveztek meg, kedvezményezettként. A szabályzat értelmében a búvárkodás legfeljebb 30 méteres mélységig megengedett.

Október 17-én JC 39 méteres merülést hajtott végre, hagyott egy órás felszíni intervallumot, majd egy második merülést hajtott végre 29 méteres magasságig, ami után rosszul lett és elájult.

Kihívtak egy orvost (Dr. EG), aki DCI-t diagnosztizált, és kezelést írt elő, aminek következtében JC partnere később kárigényt nyújtott be a jelentős tengerentúli egészségügyi és további utazási költségek miatt.

A Mitsui Sumitomo Biztosító megtagadta a kifizetést, azzal érvelve, hogy ha JC nem végezte volna el a korábbi merülést a kötvény feltételein kívül, a DCI nem következett volna be, és a felek közötti vita az Ausztrál Pénzügyi Panaszügyi Hatóság elé került (AFCA) ombudsman.

The policy-holder argued that because the DCI occurred only after the shallower permissible dive, that was the only one that should be taken into consideration in respect of the payout – but AFCA backed Mitsui Sumitomo in taking kérdés with that interpretation.

„A JC olyan tevékenységben vett részt, amelyet a házirendben foglaltak kizártak, és emiatt rosszul lett” – állapította meg az ombudsman. "Méltánytalan lenne a biztosítót követelni olyan körülmények között, amikor nem vállalta az adott tevékenységgel kapcsolatos kockázat fedezését."

3 fő kockázati tényező

Dr. EG jelentése a biztosítónak az orvosi felülvizsgálatot követően három kulcsfontosságú kockázati tényezőt azonosított, amelyek hozzájárultak a búvár DCI-jához: mélység, a merülések ismétlése és a dekompressziós megállók alkalmazása.

A nyomás növekedésével a balesetek kockázata is növekszik – mondta Dr. EG, és arra a következtetésre jutott, hogy a DCI nemcsak a 29 méteres merülés miatt következett be, hanem a két merülés kombinációja miatt.

Egy másik orvosszakértő, Dr. MN kijelentette, hogy a DCI kockázata erősen korrelált azzal, hogy a szervezet mennyire hatékonyan kezelte a dekompressziós stresszt egy sorozat merülési expozíció után, ahol az „expozíció” egy napi búvártevékenységet jelent.

JC október 15-én és 16-án egyszeri merülési napokon vett részt, de a 17-i ikertartályos expozíciója „mérsékelten provokatívnak” tekinthető – ami megnehezíti, hogy a tünetek megjelenését kizárólag az utolsó merülésnek tulajdonítsuk.

„Ha egy analógiát akarunk levonni, ahogy több adag tequila elfogyasztása is fokozatosan befolyásolja az állapotot, nem tudjuk az utolsó oltást a betegség egyetlen okaként meghatározni” – mondta Dr. MN.

A partner érvelését, miszerint nem volt meggyőző bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a 39 méteres merülés volt az egyetlen oka JC DCI-jének, felülmúlta az az ítélet, amely szerint ez valószínűleg az aznap – és esetleg az azt megelőző napokon – végrehajtott merülések kumulatív hatása miatt következett be. .

A 39 méteres merülés érvénytelenítette a követelést és az AFCA-t helyt a biztosító döntése.

