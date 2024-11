Az UPY és a DPG fotópályázata már megnyílt

Két nagy víz alatti képalkotási verseny indul november elején – az Egyesült Királyságban az Év Underwater Photographer of the Year (UPY) 2025 címe, valamint az Atlanti-óceán túloldaláról a DPG Masters Underwater Imaging Competition 2024, amely nagyobb díjakat és videózást is tartalmaz. .

A presztízst és a visszajelzéseket hangsúlyozó UPY versenyre mostantól január 4-ig lehet nevezni. „Az UPY a legfontosabb verseny a víz alatti fotósok számára, és mindig tele van elképesztő képekkel, amelyek először jelennek meg” – mondja Alex Mustard, a zsűri elnöke.

„2025-ben lesz 60 éve, hogy Phil Smith először elnyerte az év víz alatti fotósa címet. Ma a verseny valóban nemzetközi, és a világ minden tájáról érkeznek nyertes képek. Utolsó három összetett győztesünket a Jeges-tengeren, az Amazonas folyó csersavas vizében, valamint éjszaka az Egyenlítő közelében, a Maldív-szigeteken vitték jég alá.

„A verseny nyitott minden stílus számára víz alatti fényképezés; Az elárasztott bányákban, uszodákba készült képeket már korábban is díjazták.”

Újdonság a Korallzátonyok kategória, amely azt az élőhelyet tükrözi, ahol vitathatatlanul „bolygónk legszínesebb és legmagasabb életkoncentrációja van, ugyanakkor a klímaválság késhegyén is létezik”.

A másik 12 kategória a következő: Széles látószög, Makró, Roncsok, Viselkedés, Portré, Fekete-fehér, Kompakt, Up & Coming és három British Waters szekció, a széles látószögű, makró és az együttélés, valamint a Save Our Seas Foundation tengeri megőrzése.

A verseny testreszabott eredményrendszert tartalmaz, amely visszajelzést ad a fotósoknak arról, hogy az egyes képek meddig jutottak el a versenyen, így minden jelentkező profitál a részvételből. A nyertes pályaművek mellett a bírák részletes megjegyzéseit is közzétesszük.

A zsűri a szokásos módon Mustard, Peter Rowlands és Tobias Friedrich fotósokból áll, a nyerteseket pedig a londoni Mayfairben megrendezett díjátadó ünnepségen hirdetik ki.

A nevezési díj 20 GBP, 35 GBP vagy 45 GBP legfeljebb három, 10 vagy 20 kép esetén a kategóriákban (kivéve a Marine Conservation, amely legfeljebb öt nevezés esetén ingyenes). A belépés részleteit itt találja,

DPG Masters víz alatti képalkotási verseny

A 2023-as DPG Masters összesített győztese Suliman Alatiqi (DPG Masters) lett.

Eközben a 2024-es DPG Masters Underwater Imaging Competition versenyen is indulhatnak víz alatti fotósok és videósok minden szinten – búvárkodási alappal.ünnep és több mint 80,000 XNUMX US dollár értékű fényképezőgép-felszerelés díjakat.

A versenyre indulók kilenc kategóriában versenyezhetnek: hagyományos, makró, széles látószögű, túlalatti, természetvédelmi, feketevíz, portfólió, kompakt és rövidfilm.

A kategóriagyőztesek között a legjobb pályamű mögött álló képalkotó most a DPG Grand Master 2024 díját kapja (a díjat korábban a „Best Of Show” kategóriában kapta). Ez a személy megnyeri a legjobb utazást és a legjobb felszerelési díjakat is.

„A teljes nyereményalap az eddigi legnagyobb, hihetetlen merülési utak és képalkotó berendezések állnak rendelkezésre” – mondják a verseny szervezői, Joe Tepper és Ian Bongso-Seldrup. „A rekord kilenc kategóriánk pedig amatőröknek és profiknak egyaránt lehetőséget ad a győzelemre, szakterületüktől vagy kamerarendszerüktől függetlenül.

„Nagy örömünkre szolgál, hogy új címet adományozhatunk az összesített győztesnek – a DPG Grand Masternek –, és nincs kétségünk afelől, hogy bíráinknak nehéz dolguk lesz kiválasztani őt a tehetséges jelentkezők közül.”

Azok a sasszemű búvárok, akik úgy gondolták, hogy a fent láthatótól eltérő fénykép volt a 2023-as győztes, ez azért van, mert kiderült, hogy Marco Gargiulo nem tartotta be a versenyszabályokat. A képe később diszkvalifikált és a díjat visszavonták, Suliman Alatiqi és Jót kívánni belelép a jogsértésbe.

Ennek az incidensnek az eredményeként a legutóbbi versenyre DPG (DivePhotoGuide) a zsűri elnökét jelölte ki, aki csatlakozik a bírákhoz a „képek minden eddiginél alaposabban történő átvizsgálásában”.

A korábbiakhoz hasonlóan a belépésből származó bevétel 15%-át a tengerek megőrzésére fordítják. A nevezések ára 10 USD (7.80 GBP) képenként vagy videónként, és a verseny december 31-én zárul, és a teljes részletek DPG Masters 2024 oldalon.

