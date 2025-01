Az óceán hangja verseny folyamatban van

ADEX Voice of the Ocean a , a szingapúri Asia Dive Expo (ADEX) eseményhez kapcsolódó videó- ​​és művészeti verseny, amely Ázsia legnagyobb és leghosszabb ideje tartó búvárbemutatója.

Az április 4. és 6. között zajló ADEX Ocean Festival 2025 csúcspontja a zsűri, amely élőben választja ki a különböző versenykategóriák győzteseit és helyezettjeit a színpadon. Kiválasztják a Best of Show általános győztesét is.

Az idei fesztivált a lábasfejűeknek szentelik a „tengeri élőlények viselkedésének ünnepléseként”, míg az ADEX Voice of the Ocean 2025 kategóriái között szerepel a lábasfejűek és az állatok viselkedése is – a többi a Waterscapes, az Artwork és a Short Film.

A zsűriben Berkley White, Erin Quigley, Kay Burn Lim, Nicolas Remy, Robert Stansfield és William Tan, Chloe Harvey tengerbiológus, a Reef-World Foundation ügyvezető igazgatója pedig az állatok viselkedésével foglalkozó különleges tanácsadója.

A fődíj egy Seacam víz alatti ház 10,000 10 USD értékig. A versennyel kapcsolatos további információk elérhetők, és a pályaműveket, amelyek nevezésenként XNUMX amerikai dollárba kerülnek, a következő címen keresztül lehet benyújtani DivePhotoGuide oldalon idén március 1-ig.

