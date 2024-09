A GO Diving Show ANZ kötelező a víz alatti fotósok számára

Az alakuló GO Diving Show ANZ, amely a Sydney Showgroundban zajlik szeptember 28-29-én – és együtt a belépés teljesen INGYENES – A víz alatti fotósok kötelezőnek mondták, akár csak most indul az utazáson, akár egy tapasztalt „snapper”.

Világhírű víz alatti fotósok és oktatók sokasága díszíti majd Fénykép Stage, és a nyertesek a rangos Underwater Awards Ausztrália 2024 versenyt szombat délután mutatják be. Íme néhány a hétvégén színpadon lévők közül:

Nigel Marsh az ember az ANZ búvár egyedülálló ausztrál tengeri élete mögött

Nigel Marsh

Nigel Marsh, akinek a Scuba Diver Australia-ban és Új-Zélandon található egyedi Aussie Marine Life-jellemzői az olvasók nagy kedvencei. Fénykép Színpad a GO Diving Show ANZ szeptemberben.

Nigel szabadúszó víz alatti fotós és fotóriporter Brisbane-ben. Munkássága számos folyóiratban, újságban és könyvben jelent meg Ausztráliában és a tengerentúlon egyaránt.

Sokat búvárkodott Ausztráliában, különösen a Nagy-korallzátonyban és a Korall-tengerben, és utazásai során Ázsiában, a Csendes-óceánon, az Indiai-óceánon, az Atlanti-óceánon és a Karib-tengeren is eljutott. Víz alatti fotói számos nemzetközi fotópályázatot is nyertek.

Nigel szenvedélye a búvárkodás és a tengeri környezet iránt már kiskorában kialakult, miközben szülővárosa, az ausztráliai Sydney strandjain sznorkelezett. Az 1983-as búvártanulás felkeltette érdeklődését a tengeri élet iránt, és hamarosan megosztotta tapasztalatait másokkal, diavetítéseket mutatott be és cikkeket írt magazinokba – első cikke 1983-ban jelent meg.

Nigel azóta cikkek ezreit készített búvárkodási, utazási és repülési magazinok számára szerte a világon, kedvenc témáira összpontosítva – halakra, búvárkodásra, cápákra, hajóroncsokra, tengeri élővilágra és utazásra.

Nigel két búvárkalauzkönyvet is írt Neville Colemannel, a Nagy Korallzátony és a Korall-tenger merülési helyei (New Holland 1996) és a Diving Australia (Periplus Editions 1997) című könyvet. Saját könyvet is kiadott: HMAS Brisbane Queensland Coral Warship (Nigel Marsh Fényképezés 2011).

Az elmúlt tíz évben Nigel elfoglalt volt a tengerrel kapcsolatos témájú gyerekkönyvek sorozatán (A cápák és ráják A-tól Z-ig, Hajóroncsok felfedezése, Rákok és rákfélék, Furcsa és szokatlan halak), valamint egy sor búvár- és tengeri útmutatón. életkönyvek (Coral Wonderland, Muck Diving, Underwater Australia, Diving With Sharks, Close Encounters with Marine Life) a New Holland Publishers számára.

Brett Lobwein betekintést fog nyújtani víz alatti fényképezés technikák

Brett Lobwein

A díjnyertes víz alatti fotós, Brett Lobwein csodálatos képeit mutatja be a képen Fénykép Színpad az avatókor GO Diving Show ANZ szeptemberben.

Brett szenvedélyes és környezettudatos fotós Sydney-ben, aki a város déli külvárosában, a Port Hacking folyó vízi útjain nőtt fel, és a 2000-es évek elején látta, hogy a búvárkodás iránti szeretete igazán formát öltött, miközben egy helyi búvárbolt.

2010-re kezdett élénken érdeklődni iránta víz alatti fényképezés és megvásárolta első DSLR házát.

Az első utazása óta, amikor Tongában úszott a púpos bálnákkal, teljesen kiakadt.

A szenvedélye iránt fényképezés csak az egzotikus utazások iránti vándorlása vetekszik vele.

Legyen szó selyemcápákról Kuba királynő kertjében, pingvinekre az Antarktiszon, jegesmedvékre az Északi-sarkvidéken, orkákra Norvégiában vagy fókákra Naroomában, Brett mindig biztos, hogy a tengeri élőlényeket természetes elemükben képviseli, anélkül, hogy egy állatot démonizálna vagy szenzációt kelthetne. rossz okokból figyelmeznek egy képre.

Az óceán és lakói iránti szeretetével összhangban Brett határozottan támogatja óceánjaink és környezetünk védelmét azáltal, hogy felhívja a figyelmet az egyszer használatos műanyagok túlzott használatára és keresletére.

Brett büszke Sony Digitális Képalkotó jogvédő, az Isotta Underwater Housings nagykövete, a Explorers Club tagja, az Ocean Artist Society tagja, valamint az Ocean Geographic korábbi munkatársa/rezidens fotósa.

Brett az UW Images tulajdonosa is, amely a forgalmazója víz alatti fényképezés berendezések.

Képei számos nemzetközi elismerést nyertek fényképezés díjat kapott, és világszerte megjelentek.

Don Silcock nagy állattalálkozásokról fog beszélni

Don Silcock

Scuba Diver Australia és Új-Zéland vezető utazási szerkesztője Don Silcock el fogja vinni a Fénykép Színpad az avatókor GO Diving Show ANZ szeptemberben, hogy beszéljen a nagy állatok iránti rajongásáról.

Don egy ausztrál víz alatti fotós és fotóriporter, aki az indonéziai Bali szigetén él, és 2020-ban csatlakozott a Scuba Diver ANZ csapatához vezető utazási szerkesztőként.

Az Egyesült Királyságból származó Don az 1980-as évek elején kezdett búvárkodni, miközben Bahreinben, a Perzsa-öbölben élt és dolgozott, majd BSAC Advanced lett. oktató és búvártiszt.

1991-ben Ausztráliába költözött fiatal családjával, ahol kibontakozott szenvedélye víz alatti fényképezés és a merülés utazás.

Don az elmúlt 25 évben sokat merült Pápua Új-Guineában és Indonéziában, és úgy gondolja, hogy a két országban a világ legjobb trópusi búvárkodása van. Az ANZ Scuba Diver nemrég közzétette a 13th cikk a búvárkodásról szóló PNG-sorozatban, és a következő kérdés lesz az 5th egy hasonló sorozatban Don a búvárkodásról ír Indonéziáról.

Körülbelül 15 évvel ezelőtt Don elkapta az általa „nagy állati poloskának” nevezett állatot, amikor először ment Dél-Ausztráliába fényképezni nagy fehér cápákat, tavaly pedig elkészítette a 15.th utazás oda…

Közben fényképezett és írt tigrisről, nagy kalapácsfejű cápáról és óceáni fehércápáról a Bahamákon; óceáni mantak, kékcápák, cetcápák, amerikai krokodilok és csíkos marlin Mexikóban; déli jobboldali bálnák Argentínában, déli púpos bálnák Tongában és sperma bálnák az Azori-szigeteken.

A világjárvány alatt Don technikai búvárkodásba kezdett, és a közelmúltban megszerezte a TDI Extended Range tanúsítványát, amellyel 55 méteres magasságig minősítette őt, felkészülve a Salamon-szigeteken és a Bikini-atollban lévő roncsok fényképezésére irányuló célzott technikai utazásokra, amelyek a Scuba Diver ANZ következő számaiban szerepelnek majd. .

Mike Scotland az ausztrál tengeri élőlényekről fog beszélni

Mike Scotland

A Dive Log Australasia szerkesztője és a víz alatti fotós, Mike Scotland a „vadon” tengerbiológiára fog összpontosítani Fénykép Színpad az avatókor GO Diving Show ANZ szeptemberben.

Mike 1976-ban kezdett búvárkodni, és sikeresen megszerezte a PADI-ját oktató minősítés 1982-ben. Valamint több mint 1,000 búvár tanítása. Mike 7,000 merülést hajtott végre, és díjat nyert U/W fotóival.

Két fő szenvedélye az víz alatti fényképezés és a tengerbiológia. A tengeri élőlények kalandbúvárkodással egybekötött ünnepéről ír. Mike kiadta a Marine Biology in the Wild című könyvét a búvárok számára nyújtott szolgáltatásként, akik többet szeretnének megtudni a tengerről. Képeslap szabványos fényképeket tartalmaz alapos kutatással. Jelenleg a halak és cápák biológiájáról ír sorozatot, amelyet jövőre új könyvbe foglal.

Tengerbiológia a vadonban

A búvárkodás iránti szenvedélyed fellobbantásának legjobb módja, ha többet megtudunk a csodálatos tengeri élőlényekről, amelyekkel találkozunk. A kiállása során a Fénykép Stage, Mike sok hihetetlen meglátást fog elárulni, amelyeket 48 éves aktív búvárkodás során figyelt meg, és amelyek motiválják a merülésre.

Mike professzionális oktató és Ausztrália egyik legtöbbet publikált U/W fotósa. Ezt az előadást a legkiválóbb fotói támasztják alá, amelyeket több mint 100, a Nagy-korallzátonyhoz és a Csendes-óceánhoz vezető expedícióról gyűjtött össze.

Talia Greis az absztraktról fog beszélni víz alatti fényképezés

Talia Greis

Az autodidakta, nemzetközileg is elismert víz alatti fotós, Talia Greis lesz a képen Fénykép Színpad a GO Diving Show ANZ absztrakt víz alatti képekről beszélünk.

Sydney keleti külvárosának tengerparti városi régióiban született és nőtt fel, és az óceáni élet iránti elismerése robbanásszerűen megnyilvánult, miközben a Ningaloo-zátonyon merült, WA.

„Hazánk víz alatti világának gazdag sokféleségének és bőségének megértése olyan kapcsolót váltott ki, amely elengedhetetlenné tette számomra, hogy a lehető leghamarabb a felszín alá vigyem a kamerát” – mondta.

„Nemcsak azért, hogy reprodukálhassam a természet által kínált szép pillanatokat, hanem azért is, hogy magam is teljesen megértsem annak valódi színeit és összetettségét, aminek tanúja voltam.”

Talia, aki mindig meg akar örökíteni egy pillanatot, ahogy az kibontakozik, rájött, hogy a búvárkodásban betöltött szerepe megváltozott, és manapság lehetetlennek találja, hogy úgy merüljön, hogy ne nézzen át az objektíven.

Talia nyerte az Ocean Art 2019 Compact Division, az év feltörekvő fotósa 2023 díjat az Ocean Geographic számára. Fénykép Fesztivál, Táj kategória 2023, Northern Beaches Underwater Fénykép Pályázat 2023, és az év víz alatti fotósa (UPY) a makró kategóriában 2024-ben.

Absztrakt víz alatti fotózás

Talia absztraktról fog beszélni víz alatti fényképezés – röviden bemutatja, miért szeret Sydney-i búvárként kísérletezni vele, és megvitatja a különféle módszereket és technikákat, amelyekkel elmélyül a mesterségben.

Példákat fog hozni azokra a felvételekre, amelyeket különböző technikákkal készített, és megvitatja a beállításokat és a kivitelezéshez szükséges felszerelési követelményeket.

Nicolas Remy ad majd tanácsot technikák

Nicolas Remy

Nicolas Remy francia-ausztrál víz alatti fotós, aki jelenleg Sydney-ben tartózkodik, elviszi a rendezvényre Fénykép Színpad a GO Diving Show ANZ in szeptember.

Nicolas képei több mint 40 nemzetközi díjat kaptak, köztük kategóriagyőzteseket a tekintélyes óceánon Fényképezés Díjak, Ocean Art, DPG Masters, Ocean Geographic Pictures of the Year és World Nature Fényképezés Awards.

Fényképei szerepeltek olyan mainstream médiában, mint a BBC, a CNN, a Forbes, valamint a legnépszerűbb búvármédia és fényképezés média.

Alapítója A Víz alatti Klub, Egy online fényképezés iskola és közösség, amelynek jelenleg 12 ország tagja van. A klubtagok saját tempójú kurzusokhoz, támogató fórumokhoz és havi webináriumokhoz férhetnek hozzá, ahol Nicolas és más neves fotósok tanítanak. fényképezés Mesterkurzusok.

A tanítás iránti szenvedélye hajtja fényképezés, Nicolas tapasztalt nyilvános előadó. A The Underwater Club havi webináriumai mellett rendszeresen meghívják búvárműsorokra, víz alatti fényképezés társaságok és búvárklubok.

Egy teljesített -újságíró, Nicolas több tucat cikk szerzője a nemzetközi búvármédiában. Helyi szerkesztője DivePhotoGuide.com, és a Plongez rendszeres munkatársa! Magazin (Franciaország) és Scuba Diver Magazin (Egyesült Királyság és Ausztrália/Új-Zéland), ahol a tengeri élővilágról, utazásról, fényképezési technikáról és felszerelésről ír.

Nicolas együttműködik a búvárfelszereléssel és fényképezés márkák terméktesztelésekhez és helyszíni felülvizsgálatokhoz. Ismert részletes, éleslátó írásairól, amelyeket ő írt, és olyan márkákkal dolgozott együtt, mint a Nauticam, a Mares, a Nikon Australia és a Retra UWT, hogy csak néhányat említsünk.

Nicolas a Nauticam nagykövete. Jelenleg Nikon Z9-el fényképez, Nauticam NA-Z9 házban, kedvenc optikája pedig a Nauticam EMWL rendszer és a Nauticam FCP-1, bár a WWL-C-t is használja, amikor a méret és a súly a lényeg.

A rebreatherek Nicolas búvárkészletének egy másik lényeges részét képezik: több mint 1,300 órát töltött fényképezéssel, miközben akár rEvo CCR-rel, akár Mares Horizon SCR-rel merült, és három-négy órás merülésekig is lemerült. Nicolas szenvedélyesen rajong ezekért a gépekért, amelyekről úgy látja, hogy egyre nagyobb teret hódítanak a búváriparban.

A GO Diving Show ANZ kötelező a víz alatti fotósok számára 8

A GO búvárshow ANZ

Ez az éves esemény, amely idén kerül megrendezésre 28 29-szeptember a Sydney Showground az Olimpiai Parkban, célja, hogy bemutassa víz alatti világunk legjavát mindenkinek, a kezdő búvárkodásról, vagy belépő szintű tanfolyamukat befejező kezdőtől a haladó búvárokig, egészen a technikai búvárokig és a veterán CCR-ig. különféle.

Számos színpad létezik – a Nagyszínpad, a Fénykép A Stage, az Australia/New Zealand Stage, az Inspiration Stage és a Tech Stage – amelyen több tucat előadót láthatnak majd a világ minden tájáról, valamint számos interaktív funkciót kínálnak kicsiknek és időseknek, a VR-búvárkodástól és a próbabúvárkodástól kezdve. , bemutató medence, sellők és még sok más.

A színpadok körül a kiállítók széles skálája lesz, a turisztikai ügynökségektől és utazásszervezőktől az üdülőhelyekig, élődeszkákig, edzés ügynökségek, kiskereskedők, gyártók és természetvédelmi szervezetek.

Az immár ötödik alkalommal megrendezett 2024-es GO Diving Show UK több mint 10,000 10,000 látogatót vonzott a hétvégén, és XNUMX XNUMX négyzetméternyi kiállítási területet ölel fel, az ausztrál és új-zélandi változat pedig a következő években igyekszik elérni ezt a szintet.

A belépés az ANZ nyitó GO Diving Show-ra teljesen ingyenes – regisztráljon itt hogy jegyet kapjon a 2024-es ausztráliai búváreseményre. Rengeteg parkoló áll rendelkezésre a helyszínen, és a helyszín könnyen megközelíthető a rengeteg közlekedési lehetőségnek köszönhetően, így most jegyezze be a dátumokat a naplójába, és készüljön fel egy fantasztikus hétvégére, amely a búvárkodás minden formáját ünnepli.