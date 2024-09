Colin Doeg: Az u/w fényképészet idősebb államférfiújának távozása

A jeles brit úttörő 96 éves korában elhunyt, örökséget hagyva rá víz alatti fényképezés ezt nehéz túlbecsülni – mondja STEVE WARREN

23. január 1928-án született Colin Doeg fiú riporterként dolgozott a második világháború alatt, és egyiptomi nemzeti szolgálata után főállású újságírás felé fordult.

Az 1960-as évek elején egy franciaországi próbabúvárkodást követően azonnal lehetőséget látott arra, hogy víz alatti képeket és cikkeket áruljon az országos sajtónak. Így hazatérve csatlakozott a British Sub-Aqua Club londoni fiókjához, és búvárkodni kezdett. tanulságok.

Ekkorra az alig egy évtizedes Aqualunging mellett már kitűnő tájfotós volt, akit különösen érdekelt a versenysportok fotózása.

A későbbi BSAC elnökkel, Mike Busuttillivel és két másik búvárral Colin egy konzorciumot hozott létre, amely felfújható és külső motorjukat kanyargós ösvényeken vitte, hogy felfedezzék a vizeket, akárcsak akkoriban a brit partoknál.

Colin víz alatti fotósként dolgozta fel a negatívokat vászon alatt a kempingekben.

Amellett, hogy fényképeit újságoknak és magazinoknak szolgáltatta, belépett a feltörekvőbe víz alatti fényképezés búvármagazinok és búvárklubok által szervezett versenyek, beleértve a Brighton & Worthing BSAC által 1959-ben alapított konferenciákat, amelyek a 80-as évek végére virágoztak, miután együttműködést folytattak Búvár magazin.

A vonalon: Borító Triton (ami később lett Búvár) 1965-ben

bébi vékonybajszú, 1966

A búvárközösség még nagyon kicsi volt, és a víz alatti fotósok elenyésző kisebbséget alkottak benne. El is szakadtak egymástól, szétszóródtak az Egyesült Királyságban – de egy véletlen hiba mindezt megváltoztatná.

Rossz képek

Egy versenyt követően, amikor a fényképeket visszaküldték, Colin tévedésből egy másik versenyző fotóit kapta meg. Megszerezte a fotós címét, és magára vállalta, hogy kézzel kézbesíti őket.

A másik belépő kinyitotta a bejárati ajtaját, ők ketten beszélgetni kezdtek, és állítólag annyira elmerültek, hogy órákkal később még mindig kint voltak a verandán.

A másik búvár Peter Scoones volt, aki akkor a Fleet Street-i nyomdász volt, de generációja egyik legjobb és legtöbb díjjal jutalmazott víz alatti televíziós operatőr lett.

A két férfi hozzálátott a víz alatti fényképezés közösség együtt. 1967-ben társalapítók voltak a Brit Vízalatti Fotósok Társasága szülővárosukban, Londonban, és a BSoUP megkezdte az innováció tartós időszakát, amelyet világszerte elismertek sikeréért.

Peter, valamint a korai tagok, Tim Glover és Geoff Harwood, akik akkoriban mindketten a Kodaknak dolgoztak, ötletes mérnöki megoldásokat hoztak a korabeli víz alatti házak, optika és stroboszkópok javítására.

Az úttörők újra egyesültek: Geoff Harwood, Tim Glover, Mike Busuttilli, Phil Smith és Colin Doeg a londoni nemzetközi búvárkiállításon 2014-ben

Ez kulcsfontosságú volt a nagyon rossz látási viszonyok és a gyenge fényviszonyokkal kapcsolatos problémák leküzdéséhez, amelyek a brit búvárkodásra jellemzőek. Technikai áttöréseik nélkül, a kreatív fejlesztések nélkül, amelyek előremozdították a művészetet víz alatti fényképezés nem lett volna lehetséges.

Bár a BSoUP tagjai erősen versengtek egymással, paradox módon ők is lelkesen osztották meg egymással a közös érdekeket szolgáló ötleteiket. Colin egyike volt azoknak, akik gyakran írtak, hogy nehezen megszerzett tippeket adjanak át másoknak a búvármagazinok hasábjain.

1972-ben Kendall McDonaldhoz Colin, Peter, Geoff, Tony Baverstock, Phil Smith és John Lythgow csatlakozott a társszerzőkhöz. Halnéző és Fényképezés segíteni másoknak a fejlődést.

Halnéző és Fényképezés

Colin megőrizte lendületét versenyképes víz alatti fotósként egészen addig, amíg az 1980-as években egy zsindelyroham szünetet nem hajtott végre. Addigra lenyűgöző éremgyűjteményt halmozott fel, és 1968-ban Brightonban elnyerte az év víz alatti fotósa címet.

Ezt az eredményt az tette beszédessé, hogy egy nemzetközi versenyen Colin egy kizárólag brit vizeken forgatott portfólióval nyert. Ez a névadáson felül jött Amatőr fotósAz év sportfotósa.

Az 1968-as év víz alatti fotósa díját a BSAC elnöke, Harry Gould veheti át.

Colin volt az első, aki lefényképezett egy sütkérező cápát a vadonban. Szorosan együttműködött régi barátjával, David Bellamyvel is egy moszatkutatási projekten, és évekig a Tengeri Természetvédelmi Társaság főbizottságában, valamint a 90-es években a South-East MCS csoportban dolgozott.

David Bellamy ökológus és tévés személyiség Colin Doeggel (Steve Warren)

A hírújságírást a PR-re hagyva, nagy szerepe volt a Brooke Bond teamárka híres PG Tips csimpánzreklámjainak megalkotásában.

Colin 1974-ben újra találkozott Kendallal, aki maga is újságíró, a Brooke Bond promóciója során. A „The Sea – Our Other World” egy marketingkampány volt, amely úgy ösztönözte a teaeladást, hogy minden dobozba 50 képes kártya egyikét helyezte el.

Búvárkodás gyűjtőkártyák minden doboz PG Tipshez jártak – megszerezte valaha valaki mind az 50-et?

Mindegyik kártya a búvárkodás történetének egy darabját fedte le, és egy 5p-s albumba gyűjthetőek, amely további búvárháttérrel és egy BSAC-csatlakozóval rendelkezik, amellyel Colin régóta kapcsolatban állt – bár a gyakorlatai nem mindig feleltek meg a víz alatti hajlamainak. fényképész. Ő biztosította a klub 1970-es kézikönyvének borítóképét.

BSAC kézikönyv 1970-ben Colin Doeg borítóval Guinness útmutató a víz alatti élethez

1975-ben Colint felvették műszaki tanácsadónak az angol nyelvű változathoz Guinness útmutató a víz alatti élethez Christian Petron és Jean-Bernard Lozet francia búvárok.

1997-ben társalapítója a Visions in the Sea nevű szervezetnek víz alatti fényképezés konferencia. Ez évente 10 éven keresztül zajlott, Colin MC-vel, olyan híres műsorvezetőket üdvözölve, mint David Doubilet, Kurt Amsler, Amos Nachoum, Alex Mustard, Tom Peschak, Michael AW és Douglas David Seifert.

David Doubilet aláírja könyvét Halarc Colinnak, akinek víz alatti fotós cikkeit személyes inspirációként idézi (Warren Williams)

2002-ben Colint elnyerték a Víz alatti fotózáshoz nyújtott kiemelkedő hozzájárulásokért járó Visions in the Sea-díjjal, a 2017-es Dive Show-n pedig Paul Rose ajándékot adott át neki. Búvár Magazin Életműdíj.

Colin Doeg a Divertől kapott életdíjával a 2017-es Birmingham Dive Show-n (Steve Warren)

Az elismerést ünnepli Dan Beecham víz alatti operatőr, aki olyan képsorokról ismert, mint a madárevő trevally Kék bolygó 2, ezt írta: „Amikor visszagondolok azokra a kihívásokra, amelyekkel a hozzád hasonló látnokoknak szembe kellett nézniük, egyszerre tölt el elsöprő irigység, amiért nem lehetek részese a felfedezés és innováció napjainak, de természetesen elismeréssel is.

„Egyszerűen nem tartanánk ott, ahol ma vagyunk a képek és a természetrajzi filmek készítése terén, ha nem lenne az Ön úttörői generációjának minden leleményessége, kockázatvállalása és elszántsága. Valóságos módon részese vagy és mindig is része leszel annak az éltető elemnek, amely a víz alatti képalkotásról alkotott kollektív tudásunkat formálja.”

Colin Doeg elvágja a szalagot, hogy megnyissa a víz alatti fényképezést edzés 2009-ben, Essexben játszódik (Steve Warren)

Idén januárban, a BSoUP elnöke, Nur Tucker a társadalom nevében átadta Colinnak a Lifetime Service to Underwater Photography díjat.

A BSoUP Lifetime Service to Underwater Photography díj 2024 (Nur Tucker)

Halálhírét bejelentve a tagságnak, Nur ezt írta: „Colin úttörő alakja volt a víz alatti fotós közösségnek, aki szenvedélyéről, elhivatottságáról, valamint a hullámok alatti csodák általa épített berendezésekkel való megörökítésének művészetéhez és tudományához való hozzájárulásáról ismert. . A BSoUP-nál végzett vezetése segített a szervezet kialakításában, és számtalan fotóst inspirált.”

Mindig kész segíteni Nicky Martinez Colin ikertömlőjével Colin Doeg minden teljesítményével együtt joggal követelhette volna első helyét az egyenlők között, de mindig öntörvényű és szerény maradt. Hat évvel ezelőtt Nicky Martinez a Falmouth Egyetemre szánta el szívét, ahol természetrajzot, víz alatti fotózást és filmkészítést tanul. De nem bízott abban a tárcában, amelyet az előterjesztéséhez gyűjtött össze. Nyolc évtized választotta el, és leült Colinnal, aki biztosította arról, hogy valódi tehetsége van. Nicky elnyerte a helyét, Colin pedig ezt írta neki: „Álmodj csak, Nicky. Álmok nélkül semmik vagyunk. Tiéd a világ, és már annyi mindent elértél. Az álmok valósággá válhatnak." „Egy kérdés sem volt túl buta vagy túl jelentéktelen személy ahhoz, hogy megossza tapasztalatait” – mondja a fiatalabb fotós. „Ez az igénytelen és alázatos férfi hajlandó volt meghallgatni és megosztani tudását egy túlzottan izgatott, 18 éves fiatalemberrel, aki megpróbált életet kergetni a víz alatti fotózásban. „De én és sokan mások egyetértenénk abban, hogy Colinnal való találkozás óriási hatással volt az életünkre, és ezért köszönöm neki. Nagyon fog hiányozni.”

