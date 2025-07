Furcsa és csodálatos halak Nigel Marsh-sal

Nigel Marsh ausztrál természettudós, víz alatti fotós és fotóriporter, akinek munkái számos magazinban, újságban és könyvben jelentek meg Ausztráliában és külföldön egyaránt, és ő maga is szerepelni fog a... Fénykép Szeptemberben a Sydney-i GO Diving Show ANZ színpadán furcsa és csodálatos halakról beszélgettünk.

Nigel sokat merült Ausztráliában, különösen a Nagy-korallzátonynál és a Korall-tengernél, valamint Ázsiában, a Csendes-óceánon, az Indiai-óceánon és szerte. Karib-tengerVíz alatti fényképei számos nemzetközi fotópályázatot is megnyertek.

Több mint egy tucat könyvet írt búvárkodásról, tengeri élővilágról és tengerrel kapcsolatos témákról, beleértve a New Holland számára készült könyveket is, mint például Búvárkodás cápákkal, Víz alatti Ausztrália, Ausztrália tengeri halai és a Muck DivingNigel különleges műsorvezető is. fényképezés csoportos túrák csodálatos búvárhelyszínekre Ausztráliában és külföldön.

A GO búvárshow ANZ

Ez az éves esemény, amely idén kerül megrendezésre 6 7-szeptember a Sydney Showground az Olimpiai Parkban, célja, hogy bemutassa víz alatti világunk legjavát mindenkinek, a kezdő búvárkodásról, vagy belépő szintű tanfolyamukat befejező kezdőtől a haladó búvárokig, egészen a technikai búvárokig és a veterán CCR-ig. különféle.

Számos színpad létezik – a Nagyszínpad, a Fénykép Színpad, az Ausztrál/Új-Zélandi Színpad, az Inspirációs Színpad és a Tech Színpad –, amelyek a világ minden tájáról érkező tucatnyi előadónak adnak otthont, valamint számos interaktív funkciót kínálnak fiataloknak és időseknek egyaránt, a VR búvárélményektől kezdve a bemutatómedencén át a próbamerülésig és sok másig.

A színpadok körül a kiállítók széles skálája lesz, a turisztikai ügynökségektől és utazásszervezőktől az üdülőhelyekig, élődeszkákig, edzés ügynökségek, kiskereskedők, gyártók és természetvédelmi szervezetek.

A GO Diving Show ANZ jegyei már kaphatók, és kihasználhatja a következő előnyöket: 2 az 1 áráért korai foglalási ajánlat szeptember 9-ig – te és a haverod/barátod/partnered/házastársad mindössze ennyiért látogathattok meg $12, és a 16 év alatti gyerekek ingyenesen látogathatják, így tökéletes családi kirándulást kínál. A helyszínen rengeteg parkolóhely áll rendelkezésre, és a helyszín könnyen megközelíthető számos közlekedési lehetőséggel, ezért már most jegyezd fel a dátumokat a naptáradba, és készülj fel egy epikus hétvégére, amely a búvárkodás minden formáját ünnepli.