Több mint 30 csillag a GO Diving Show ANZ számára

Az alakuló GO Diving Show ANZszeptember 28-29-én, az Olimpiai Park Sydney Showgroundján, célja, hogy a víz alatti világ legjavát bemutassa mindenkinek – a belépő szintű tanfolyamokat befejező vagy még gondolkodóktól a haladókig. a legtapasztaltabb technikai és rebreather búvároknak.

Az Egyesült Királyságban megrendezett GO Diving Show több mint 10,000 10,000 látogatót vonzott, és 2024 XNUMX négyzetméternyi kiállítási területet fedtek le ötödik évében, XNUMX márciusában. Az új ausztrál és új-zélandi változat a következő néhány évben ezt a szintet kívánja elérni, és úgy néz ki, repülőrajt. Ráadásul a belépés teljesen ingyenes.

A sok látványosság között 31 búvárelőadó található – mindet érdemes meghallgatni azoknak a látogatóknak, akik egyszerre mindenhol tudnak lenni. A NAGYSZÍNPAD megtalálhatja a szakma legnagyobb neveit: Steve Backshall, Jill Heinerth, Richard Harris, Liz Parkinson, Pete Mesley és ceremóniamesterként Anthony Gordon.

Steve Backshall

Az akcióhős, Steve felfedezte a bolygó legtávolabbi helyeit, könnyedén viseli páratlan tudását a vadon élő állatokról és a természetről, és az egyik legelfoglaltabb műsorvezető a tévében, talán a legismertebb a fenomenális sikereiről. Halálos sorozat.

Nemrég átutazott az Atlanti-, a Csendes- és az Indiai-óceánon forgatás közben Bálna, miután már elkészítette Expedíció és a cápa a Sky TV-nek, és megjelent Változó bolygónk a BBC számára – egy ambiciózus hétéves sorozat, amely a bolygó hat legveszélyeztetettebb ökoszisztémáját dokumentálja.

A korábbi filmek közé tartozik Wilderness St Kilda, Extreme Britain – Caves, Alaska Live, Blue Planet Live és a Felfedetlen világok. Egy termékeny író, Steve legújabb könyve az Deep Blue – és nemrégiben világrekordot állított fel a Temze hosszának evezéséig eltöltött idő tekintetében.

Jill Heinerth

Többen jártak a Holdon, mint ahány helyen jártak Jill Heinerth a Földön. A veszélyes technikai merülésektől a barlangok mélyén az óriási antarktiszi jéghegyeken átúszásig, gyakran alkalmazza tudását klimatológusokkal, régészekkel, biológusokkal és mérnökökkel világszerte együttműködve.

Jill díjnyertes tévéműsorokat készített a CBC-nek, a National Geographic-nak és a BBC-nek, konzultált filmekkel, független dokumentumfilmeket készített, valamint a feltárás, a víz alatti védelem, az éghajlatváltozás és a vízkészlet-védelem szószólói.

A Kanadai Királyi Földrajzi Társaság első felfedezőjeként megkapta a Sir Christopher Ondaatje Medal for Exploration kitüntetést, és számos rangos intézménytől nyert ösztöndíjat, köztük az Explorers Clubtól, amely William Beebe-díjat adományozott az óceánkutatásért.

Jill legkelendőbb memoárja az ún A Bolygóba és az új dokumentumfilm Merülés a sötétségbe: Soha ne merülj bele a félelembe további megvilágításba helyezi figyelemre méltó életét – akárcsak a Go Diving ANZ-nál való megjelenését.

Dr. Richard "Harry" Harris

Richard 'Harry' Harris anesztéziával, búvárkodással és repülőorvostannal foglalkozott szerte a világon, és a barlangi búvárkodás iránti szenvedélye, amely az 1980-as évekig nyúlik vissza, a világ minden tájára eljutott.

A balesetek kivizsgálása, valamint a kutatási és mentési tevékenységek iránti érdeklődés visszatérő téma – és híresen kulcsszerepet játszott a thai junior futballcsapat 2018-as Tham Luang rendszerből való kiemelésében.

Harryt különösen érdekli a mély barlangok és roncsok biztonságos feltárását megalapozó tervezés, logisztika és élettan. Lelkes víz alatti fotós és videós, ma már dokumentumfilmekben is karriert épít.

Liz Parkinson

A PADI IDC munkatársai oktató, szabadbúvár oktató-edző, barlangi búvár és víz alatti kaszkadőr nő, Liz Dél-Afrikában nőtt fel, és úszási ösztöndíjjal az Egyesült Államokba költözött.

Amikor úszókarrierje véget ért, búvárkodásba és szabadbúvárkodásba kezdett, a cápamunkára és a természetvédelemre összpontosítva. Los Angeles-i székhelyű olyan szervezetekkel dolgozik együtt, mint a Shark Angels és a PADI Aware, pénzeszközöket gyűjt, és embereket oktat a cápák és az óceánok védelméről.

Filmes és tévés munkáknál kamera előtt és mögött egyaránt dolgozik, színészeknek és duplázásnak edzés víz alatti teljesítményhez.

Pete Mesley

Pete 1990-ben kezdett búvárkodni, 1991-ben teljes munkaidőben dolgozott, és a roncsok kutatásának, megtalálásának, búvárkodásának és fotózásának szentelte magát szerte a világon, több mint 6,000 órányi vízi tapasztalattal mintegy 30 országban. A PADI tanfolyam igazgatója a déli félteke egyik legtapasztaltabb technikai búvárkodása oktató- edzők.

Pete számos mélyrepülő expedíciót vezetett és részt vett, futtatja a merülés-utazás vállalkozás, amely tapasztalt búvárokat speciális merülési helyekre visz, és az elmúlt három évtizedet a hosszú expozíciós fényfestés képeinek tökéletesítésével töltötte. Aktívan részt vett a búvártudományi kutatásokban is.

Anthony 'Gordo' Gordon

Gordo egy dokumentumfilm-rendező, aki több mint két évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkezik a világ első sherpamentőcsapatától a Mt Everest-en, az ultra-hosszú távú kerékpározáson át az új búvárok által végzett óceánkutatásokig mindent gyártásban és filmezésben.

Ő a mozgatórugója az Aliquam és a Next Generation kampánynak is, amely a búvárkodást népszerűsíti a fiatalok körében. Amellett, hogy saját munkájáról beszél, Gordo MC-készségei is reflektorfénybe kerülnek, amikor a Go Diving ANZ főszínpadán áll.

+ további 3 szakasz

A nagyszínpadon kívül további három színpadon további 25 magasan értékelt előadót tartanak majd a világ minden tájáról, akik inspiráló és kifejezetten ausztrál és új-zélandi búvártémákat, technikai búvárkodást és víz alatti fényképezés. Íme a felállás a jelenlegi állapot szerint:

ANZ / INSPIRÁCIÓS SZAKASZ: Nays Bagai, Rohni Ben-Ahron, Danny Charlton, Terry Cummins, Deborah Dickson-Smith, James Hunter, Torrey Klett, Matias Nochetto, Holly Wakeley

TECHNIKAI SZAKASZ: Szereplők: Kerrie Burrow, Dr Matt Carter, John Garvin, Jill Heinerth, John Kendall, Mike Mason, Yana Stashkevich, David Strike, Patrick Widmann

FOTÓ SZÍNPAD: Szereplők: Talia Greis, Brett Lobwein, Nigel Marsh, Craig Parry, Nicolas Remy, Mike Scotland, Don Silcock, Matty Smith

Interaktív funkciók + kijelzők

A kiállítás látogatói számos interaktív funkciót is találnak, amelyeket kicsiknek és nagyoknak terveztek, a VR-búvárkodástól a próba-merülésig; egy bemutató medence számos felszereléshez az oldalra szerelhetőektől a víz alatti drónokig és rebeathers-ig; szabadbúvárok, sellők és még sok más.

A színpadok körül a kiállítók széles skálája lesz, a turisztikai ügynökségektől és utazásszervezőktől az üdülőhelyekig, élődeszkákig, edzés ügynökségek, kiskereskedők, gyártók és természetvédelmi szervezetek.

Steve Backshall a GO Diving Show-n

Rengeteg parkoló található a helyszínen, és a Sydney Showground könnyen megközelíthető, rengeteg közlekedési lehetőséggel.

Az induló Go Diving Show-ra a belépés teljesen ingyenes, tehát ha valószínűleg a környéken lesz a szeptember 28-29-i hétvégén

