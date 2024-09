A Diver Alert Network tekintélyes egészségügyi alelnöke, Dr. Matias Nochetto inspiráló és oktató előadásokat tart a megnyitón. GO Diving Show ANZ (a Sydney Showgroundban kerül sor szeptember 28-29-én).

Dr Nochetto became a certified diver in 1994 and an SSI oktató in 1999. He completed his medical edzés in 2001 at Universidad de Buenos Aires (UBA), in Argentina. He later enrolled in a three-year clinical and research fellowship in hyperbaric and diving medicine in Mexico City.

With a background in toxicology and an interest in marine life, he was invited to lecture for a DAN-UHMS CME course in Cozumel in late 2001. Since then, he started working part-time with DAN, offering lectures, edzés events, translating edzés programmes, and promoting DAN’s mission throughout South America and the Caribbean.

Dr. Matias Nochetto

2006-ban teljes munkaidős kinevezést ajánlottak neki a DAN Durham NC-i főhadiszállásán, ahol 2007 óta dolgozik.

Dr. Nochetto ma a DAN orvosi szolgáltatásokért felelős alelnöke, ahol a Divers Alert Network gerincét irányítja. Mentősökből, nővérekből és orvosokból álló csapatot vezet négy kontinensen, akik több mint 3,500 segélyhívást kezelnek öt nyelven és körülbelül 5,000 orvosi megkeresést évente világszerte.

A DAN-nál emellett egy csapattal dolgozik különböző DAN orvosi programok kidolgozásán és megvalósításán különböző szinteken, a laikusoktól az egészségügyi szakemberekig.

Nochetto társtanfolyam igazgatója a DAN-UHMS Búvárorvostudományi Tanfolyamnak, amely jelenleg a maga nemében a leghosszabb ideig működő CME program, amely 1982 óta oktat orvosokat búvárorvostanra. Gyakran vendégtanár a búvárorvosi tanfolyamokon és nemzetközi programokon.

He authored and co-authored several articles, scientific publications, and edzés programmes for DAN and other institutions or organizations. He is also a member of DAN’s Institutional Review Board since its conception in 2010.

Gyakori búvársérülések, távmerülési balesetek és a DAN Hotline

Ne hagyja ki a DAN búváregészségügyi és biztonsági szemináriumát, amelyet Dr. Matias Nochetto mutat be, az ANZ/Inspiration Színpadon szeptember 29-én, vasárnap 1 órától.

Dr. Nochetto, a DAN orvosi szolgáltatásokért felelős alelnöke a gyakori búvársérülésekről (tünetek, elsősegélynyújtás, kezelés), a távoli búvárbalesetekről (kihívások és esetpéldák) és a DAN sürgősségi forródrótjáról fog beszélni.

Ez minden bizonnyal érdekes és elgondolkodtató szeminárium lesz, akár kezdő búvárkodásban, akár tapasztalt búvár, akár edzett technikai búvár veterán.

A GO búvárshow ANZ

Ez az éves esemény, amely idén kerül megrendezésre 28 29-szeptember a Sydney Showground az Olimpiai Parkban, célja, hogy bemutassa víz alatti világunk legjavát mindenkinek, a kezdő búvárkodásról, vagy belépő szintű tanfolyamukat befejező kezdőtől a haladó búvárokig, egészen a technikai búvárokig és a veterán CCR-ig. különféle.

Számos színpad létezik – a Nagyszínpad, a Fénykép A Stage, az Australia/New Zealand Stage, az Inspiration Stage és a Tech Stage – amelyek több tucat előadónak adnak otthont a világ minden tájáról, valamint számos interaktív funkciót kínálnak kicsiknek és nagyoknak, a VR búvárkodásból, bemutató medence, és még sok más.

A színpadok körül a kiállítók széles skálája lesz, a turisztikai ügynökségektől és utazásszervezőktől az üdülőhelyekig, élődeszkákig, edzés ügynökségek, kiskereskedők, gyártók és természetvédelmi szervezetek.

Az immár ötödik alkalommal megrendezett 2024-es GO Diving Show UK több mint 10,000 10,000 látogatót vonzott a hétvégén, és XNUMX XNUMX négyzetméternyi kiállítási területet ölel fel, az ausztrál és új-zélandi változat pedig a következő években igyekszik elérni ezt a szintet.

A belépés az ANZ nyitó GO Diving Show-ra teljesen ingyenes – regisztráljon itt hogy jegyet kapjon a 2024-es ausztráliai búváreseményre. Rengeteg parkoló áll rendelkezésre a helyszínen, és a helyszín könnyen megközelíthető a rengeteg közlekedési lehetőségnek köszönhetően, így most jegyezze be a dátumokat a naplójába, és készüljön fel egy fantasztikus hétvégére, amely a búvárkodás minden formáját ünnepli.