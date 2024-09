Dr. Matt Carter tengeri régész, óceánvédő és műszaki búvár lesz a Tech Stage színpadán. GO Diving Show ANZ a hónap végén Sydneyben.

2003 óta 13 különböző országban dolgozott víz alatti régészeti projekteken, kezdve egy 2,800 éves föníciai hajóroncs feltárásától Spanyolországban, a Bikini-atoll és a Chuuk-lagúna szellemflottáinak 3D-s modellezéséig vezető expedíciókig.

2009-ben Matt elnyerte az Our World-Underwater Scholarship Society (OWUSS) Australasian Rolex ösztöndíját, ahol megismerkedett a rebreatherek tudományos búvárkodáshoz való használatával. Azóta úttörővé vált a CCR és a fotogrammetria tengeri régészetben való használatában, szakterülete a második világháború Ausztráliában és a csendes-óceáni roncsok felmérése és értékelése.

Matt az Explorers Club nemzetközi ösztöndíjasa és EC50-díjasa, az Ausztrál Tengerészeti Régészeti Intézet (AIMA) korábbi alelnöke, valamint az ICOMOS Víz alatti Kulturális Örökség Nemzetközi Bizottságának (ICUCH) új-zélandi képviselője. Szakműsorvezető volt a Coast: New Zealand című televíziós sorozatban is, amely a BBC által készített Coast című brit sorozat mellékterméke, valamint témaszakértő az Egyesült Nemzetek Szervezetében, a Nemzetközi Természetvédelmi Unióban (IUCN). ), a Csendes-óceáni Regionális Környezetvédelmi Program (SPREP) titkársága és Ausztrália kormánya.

A tudományos, kereskedelmi és műszaki búvárkodást több mint egy évtizeden át ötvözve Matt a Major Projects Foundation kutatási igazgatójaként dolgozik, hogy megvédje a tengeri ökoszisztémákat, kultúrákat és megélhetést, amelyet a második világháború szennyező hajóroncsai fenyegetnek a Csendes-óceánon.

Matt előadása a GO Diving Show ANZ rendezvényen a következő lesz:

A Kék Csendes-óceán szellemroncsai

Dr. Matt Carter – A Kék Csendes-óceán szellemroncsai 2

A GO búvárshow ANZ

Ez az éves esemény, amely idén kerül megrendezésre 28 29-szeptember a Sydney Showground az Olimpiai Parkban, célja, hogy bemutassa víz alatti világunk legjavát mindenkinek, a kezdő búvárkodásról, vagy belépő szintű tanfolyamukat befejező kezdőtől a haladó búvárokig, egészen a technikai búvárokig és a veterán CCR-ig. különféle.

Számos színpad létezik – a Nagyszínpad, a Fénykép A Stage, az Australia/New Zealand Stage, az Inspiration Stage és a Tech Stage – amelyen több tucat előadót láthatnak majd a világ minden tájáról, valamint számos interaktív funkciót kínálnak kicsiknek és időseknek, a VR-búvárkodástól és a próbabúvárkodástól kezdve. , bemutató medence és még sok más.

A színpadok körül a kiállítók széles skálája lesz, a turisztikai ügynökségektől és utazásszervezőktől az üdülőhelyekig, élődeszkákig, edzés ügynökségek, kiskereskedők, gyártók és természetvédelmi szervezetek.

Az immár ötödik alkalommal megrendezett 2024-es GO Diving Show UK több mint 10,000 10,000 látogatót vonzott a hétvégén, és XNUMX XNUMX négyzetméternyi kiállítási területet ölel fel, az ausztrál és új-zélandi változat pedig a következő években igyekszik elérni ezt a szintet.

A belépés az ANZ nyitó GO Diving Show-ra teljesen ingyenes – regisztráljon itt hogy jegyet kapjon a 2024-es ausztráliai búváreseményre. Rengeteg parkoló áll rendelkezésre a helyszínen, és a helyszín könnyen megközelíthető a rengeteg közlekedési lehetőségnek köszönhetően, így most jegyezze be a dátumokat a naplójába, és készüljön fel egy fantasztikus hétvégére, amely a búvárkodás minden formáját ünnepli.