Explore the Marine Biology Zone

In the Just One Ocean Marine Biology Zone at the GO Búvárbemutató, there will be plenty for visitors to see and do with several interactive displays that reflect just some of the work being done to preserve the oceans by up-and-coming marine researchers from the University of Portsmouth’s Institute of Marine Sciences.

Kelp scientist Joe Sargent will be showcasing a BRUV (Baited Remote Underwater Video) camera system, samples of video footage, kelp samples and a species identification challenge. The BRUV is used to assess the abundance and diversity of fish within coastal ecosystems and enable scientists to assess the nursery function and importance of essential habitats.

Kelsey-Marie Cadd will be demonstrating a prototype of one of her Seahorse Hotels. The degradable structure will be used as a conservation strategy to enhance the British seahorse population on the UK's south coast. She will also be bringing a scale model of one of her Seahorse Cities, which will be deployed adjacent to seagrass beds to enhance the natural expansion of seagrass while also providing a home to vulnerable and rare species.

Georgia Sharpe-Harris will be running a microscope set-up so visitors can see exactly what is in their bottled water, and there will also be a microplastic identification challenge as well as a wave tank demonstrator that highlights how natural defences do a better job at protecting coastlines when compared to concrete structures.

Head to stand 1051 to find out more about marine biology around our coastline.

A GO búvárshow

A GO búvárshow – az egyetlen fogyasztói merülés és utazás bemutató az Egyesült Királyságban – 1. március 2–2025-án visszatér a NAEC Stoneleighbe, éppen időben az új évad elindításához, és interaktív, oktató, inspiráló és szórakoztató tartalmakkal teli hétvégét ígér.

Csakúgy, mint a Nagyszínpad – ezúttal Steve Backshall tévésztár, író és kalandor főszereplője, aki néhány évnyi távollét után szívesen visszatér a GO Diving Show-ba, a NASA által kiképzett NEEMO Aquanauttal és a DEEP Dawn tudományos kutatási részlegének vezetőjével együtt. Kernagis, a másik TV-műsorvezető, író és örök kedvenc Monty Halls, Dr. Timmy Gambin, aki Málta gazdag tengeri és háborús időszakáról fog beszélni. örökség, valamint a felfedezők, Rannva Joermundsson és Maria Bollerup dinamikus duója, akik a közelmúltbeli indonéziai Buteng-expedíciójukról beszélnek – ismét vannak szentelt színpadok az Egyesült Királyság búvárkodásának, technikai merülésnek, víz alatti fényképezés és inspiráló mesék. Andy Torbet ismét fellép a Nagyszínpadon, valamint előadást tart a technikai merülés kihívásairól a tévéműsorok számára. Az összes előadó listája az időzítésekkel együtt megtalálható itt.

A színpadok mellett számos interaktív elem is található – az egyre népszerűbb barlang, az óriás próbamedence, a magával ragadó virtuális valóság tech-roncsmerülés, lélegzetvisszatartó műhelyek és bélelési gyakorlatok, tengerbiológiai zóna, valamint – 2025-ben újdonságként – lehetőség nyílik arra, hogy kipróbálja magát a roncstérképezésben az Ancatter Nautical – hajós ívei között. folyamatosan bővülő standok választéka turisztikai fórumoktól, gyártóktól, edzés ügynökségek, üdülőhelyek, élődeszkák, búvárközpontok, kiskereskedők és még sok más.

Idén is látható a NoTanx Zero2Hero verseny középpontba kerül. A kezdő szabadbúvárokat megcélzó versenyen először 12 jelentkező vesz részt edzés Marcus Greatwooddal és a NoTanx csapattal Londonban február végén. Ezután öt kiválasztott döntős versenyez a GO Diving Show-n a márciusi hétvégén, beleértve a statikus apnoe kezeléseket a medencében, hogy megtalálják az összesített győztest, aki egyhetes utazást kap a Marsa Shagra ökofaluba, az Oonasdivers jóvoltából. Kattintson itt hogy regisztráljon a versenyre.

Jegyek elővételben már kaphatók!

Vásárolja meg napijegyét most £17.50 + foglalási díj, és készülj egy tanulságos, izgalmas és inspiráló élményre! Vagy mivel annyi előadó a két nap alatt, valamint az összes interaktív kiállítás és kiállító, amit meg kell látogatni, miért ne csinálhatnánk hétvégét, és válthatnánk kétnapos jegyet £25 + foglalási díj? 10+ fős csoportos jegyárak is elérhetőek, ha a központ/klub tagjaival érkezel. Foglaljon jegyet a Go Diving Show weboldalán.

És mint mindig, a jegy ára tartalmazza az ingyenes parkolást. A 16 éven aluliak pedig ingyenesek, ezért hozd el a gyerekeket egy mesés családi napra!