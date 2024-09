Szerezd meg Steve Backshall Deep Blue című művének aláírt példányát a GO Diving Show ANZ-n

A GO Diving Show ANZA főelőadó a Nagyszínpadon az elismert TV-műsorvezető, természettudós és kalandor Steve Backshall. Szintén kiváló író, több nagy sikerű könyvet írt, és dedikálni fogja legújabb – Deep Blue: My Ocean Journeys – beszédei után.

Deep Blue: My Ocean Journeys

Vegyél egy mély levegőt… Steve Backshall kilenc éves volt, amikor először látott cápát, miközben a családjával nyaralt Malajziában. Ez volt a kezdete a „tenger urai” és az őket körülvevő óceáni élet iránti élethosszig tartó bűvöletnek.

A világ egyik legnépszerűbb természettudósaként és felfedezőként végzett pályafutása számtalan víz alatti helyre vitte, amelyek közül sokat még soha mások nem láttak. És tanúja volt óceánjaink vadon élő lakosainak vagyona megdöbbentő hanyatlásának az elmúlt 50 évben.

Deep Blue: My Ocean Journeys

A Deep Blue egy életen át készülő könyv: az emlékiratok, az utazás, valamint a tengeri és környezettudomány figyelemre méltó keveréke, amely egy felejthetetlen körútra vezet a vízi élővilág számos világába: a víz alatti sivatagoktól és esőerdőktől az óceáni hősök evolúciójáig. mint a tengeri teknős és a nagy fehér, az óceáni élet keletkezésétől a fehér sarki tengerek és korallzátonyok gyorsan hanyatló állapotáig. Ez egyszerre egy szerelmes levél értékes óceánjainknak, és egyben felkiált, hogy mit kell tennünk, hogy megmentsük őket.

Csak 200 példány érhető el (100 keménykötés – 55 USD, 100 puhakötés – 25 USD) a GO Diving Show ANZ-n, ezért erősen ajánljuk Előrendelés a másolat biztonsága érdekében. Az előrendelt könyvek a dedikálási zónából a kijelölt dedikálási időpontokban átvehetők lesznek, elsőbbséget élvezve az előrendelőknek.

Szerezd meg Steve Backshall Deep Blue című művének aláírt példányát a GO Diving Show ANZ 3-en

A GO búvárshow ANZ

Ez az éves esemény, amely idén kerül megrendezésre 28 29-szeptember a Sydney Showground az Olimpiai Parkban, célja, hogy bemutassa víz alatti világunk legjavát mindenkinek, a kezdő búvárkodásról, vagy belépő szintű tanfolyamukat befejező kezdőtől a haladó búvárokig, egészen a technikai búvárokig és a veterán CCR-ig. különféle.

Számos színpad létezik – a Nagyszínpad, a Fénykép A Stage, az Australia/New Zealand Stage, az Inspiration Stage és a Tech Stage – amelyek több tucat előadónak adnak otthont a világ minden tájáról, valamint számos interaktív funkciót kínálnak kicsiknek és nagyoknak, a VR búvárkodásból, bemutató medence, és még sok más.

A színpadok körül a kiállítók széles skálája lesz, a turisztikai ügynökségektől és utazásszervezőktől az üdülőhelyekig, élődeszkákig, edzés ügynökségek, kiskereskedők, gyártók és természetvédelmi szervezetek.

Az immár ötödik alkalommal megrendezett 2024-es GO Diving Show UK több mint 10,000 10,000 látogatót vonzott a hétvégén, és XNUMX XNUMX négyzetméternyi kiállítási területet ölel fel, az ausztrál és új-zélandi változat pedig a következő években igyekszik elérni ezt a szintet.

A belépés az ANZ nyitó GO Diving Show-ra teljesen ingyenes – regisztráljon itt hogy jegyet kapjon a 2024-es ausztráliai búváreseményre. Rengeteg parkoló áll rendelkezésre a helyszínen, és a helyszín könnyen megközelíthető a rengeteg közlekedési lehetőségnek köszönhetően, így most jegyezze be a dátumokat a naplójába, és készüljön fel egy fantasztikus hétvégére, amely a búvárkodás minden formáját ünnepli.