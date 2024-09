Merítsen ihletet, és fedezzen fel többet Ausztrália búvárkodási pontjairól a GO Diving Show ANZ rendezvényen

A gyorsan közeledő GO Diving Show ANZA Sydney Showgroundban, szeptember 28. és 29. között, INGYENES belépővel megrendezésre kerülő rendezvényen informatív, oktató és élvezetes beszélgetések, bemutatók, kiállítások és interaktív elemek sora ígérkezik, függetlenül attól, hogy milyen szintű búvártapasztalattal rendelkezik – és az Inspiration / ANZ Stage a tökéletes hely, hogy többet megtudjon a helyi búvárkodási lehetőségekről – és inspirálódjon néhány fantasztikus előadásból.

Az Inspiration / ANZ Stage előadói a következők:

Roni Ben-Ahron a Fülöp-szigetekről fog beszélni

Roni Ben-Ahron

Roni Ben-Ahron, a fenntartható turizmus szószólója és iparági szakértő lesz az Inspiráció Színpadon. GO Diving Show ANZ szeptemberben a Fülöp-szigetek hihetetlen sokszínűségét mutatja be.

Roni az elmúlt 15 évet a búvárturizmusban töltötte, a vállalati világ elől a mélybe menekülve. Hat országban dolgozott, mind operatív, mind értékesítési és marketinges beosztásban, beleszeretett az ázsiai-csendes-óceáni búvárkodásba. Azt mondja: „Ez az a hely, ahol a sokszínűség és a színek melengetik a szívet, és jelzőfényként világítanak arra vonatkozóan, hogy milyennek kell lennie az óceánnak”. Célja a fenntartható búvárturisztikai gyakorlatok népszerűsítése, amelyek búvárokat vonnak be szerte a világon.

A Fülöp-szigetek hihetetlen sokszínűsége

A Fülöp-szigetek a világ egyik legnépszerűbb merülési célpontja. A Korall-háromszög szívében található, és élvezheti a világ legnagyobb biológiai sokféleségét: élénk korallzátonyokat, roncsokat, hihetetlen nyílt tengeri életet, ritka állatokat és egyedi domborzatot.

Ismerje meg a Fülöp-szigetek legnépszerűbb merülési célpontjait, hogy mindegyikben mit találhat, és hogyan tapasztalhatja meg ezeket az Atlantis Dive Resorts és Liveaboards szolgáltatásaival.

A fogyasztók ma választhatnak; a márkát az általad fontosnak tartott értékrend alapján választhatja ki. Fontosak Önnek a környezetvédelmi erőfeszítések, a közösség megszólítása és az oktatás? Ismerje meg, hogyan gyakorolhat hatást búvárkodás közben az Atlantis Resorts és Liveaboards segítségével!

Torrey Klett Sea Shepherd ausztráliai munkáját emeli ki

Torrey Klett / Tengeri juhász

A Sea Shepherd Australia egy tengeri természetvédelmi non-profit szervezet, amely az óceánok műanyagszennyezése elleni háború frontvonalában folytat közvetlen fellépést; illegális, be nem jelentett és szabályozatlan halászat; pusztító tengeri élővilág kezelési stratégiák; valamint az óceán ökoszisztémáját és lakóit fenyegető egyéb veszélyek.

Torrey Klett, a Sea Shepherd Sydney részlegének koordinátora az ANZ / Inspiration Stage színpadán az Ausztrália és a világ előtt álló tengeri természetvédelmi kérdésekről tart előadást. GO Diving Show ANZ szeptemberben, és hogyan tudunk érdemi változást elérni.

Torrey a PADI Master Scuba Diver Trainer hondurasi pályafutása után szenvedélyessé vált a tengeri természetvédelem iránt. Úgy véli, hogy a természetvédelem mindenki felelőssége, és azt szeretné, ha felhatalmaztatva éreznéd magad, hogy részt vehess az óceánok védelmében, amelyeket oly nagyon szeretünk.

Terry Cummins megvilágítja a Queensland melletti búvárkodást

Terry Cummins

A neves iparági figura, Terry Cummins a queenslandi vizek csodáiról szól majd, amikor az ANZ színpadára lép. GO Diving Show ANZ szeptemberben.

Dr. Terrence (Terry) Cummins a Dive Queensland elnöke, a globális búvárközösség kiemelkedő alakja, valamint ismert víz alatti fotós, író és a búvár korábbi vezető tisztje. edzés ügynökségek.

Terry jelenleg számos kormány és civil szervezet tanácsadó bizottságának tagja a búvárkodással, a turizmussal, a jogalkotással és az üzleti fenntarthatósággal kapcsolatban, és rangos díjak és teljesítmények hosszú listája van, beleértve a Felfedezők Klubjának tagjává való kinevezését. New York és „Order of Australia Medal” a búvárkodáshoz való hozzájárulásáért.

Búvárkodás a Queensland-parton

Terry elviszi a utazás Queensland déli határától a messzi északra, és magában foglalja a Nagy-korallzátonyon és a Korall-tengeren található csodálatos búvárkodást. Foglalkozik és kérdéseket tesz fel az egyes médiában a Nagy Korallzátony állapotával kapcsolatban tévesen létező negatív felfogásokkal kapcsolatban, miközben kiemeli a Dive Queensland tagjai által a látogató búvároknak nyújtott egyedi szolgáltatásokat.

Nays Baghai elviszi a Diving Into The Darkness kulisszái mögé – ennek bemutatója nyitja meg a szombati műsort.

Nays Baghai

Nays Baghai független filmrendező és víz alatti kreatív, aki az Inspiráció színpadán áll majd GO Diving Show ANZ szeptemberben.

Sydney-ben él, az Ausztrál AFTRS nemzeti filmiskolában végzett, és rendezőként debütált a játékfilmben. Leszállás, megnyerte a 2020-as Sydney-i Filmfesztivált, és most az Amazon Prime ANZ-n közvetíti.

Második vonása, Merülés a Sötétségbe, amelyben Jill Heinerth, a nagyszínpad előadója szerepel, megnyerte a 2024-es Santa Barbara Nemzetközi Filmfesztivált. Ezt a fantasztikus filmet szombat délelőtt a GO Diving Show ANZ műsorán mutatják be, hogy beindítsák a folyamatot.

A hosszú távú rendezői, operatőri és vágói munkája mellett Nays 30 díjat is nyert rövidfilmjéért, ill. fényképezés munka. Ügyfélportfóliója a Sony, a Rolex, a Deloitte, az SBS, a Scuba Diver Magazin, Tourism Australia és még sok más.

Víz alatti operatőrként és fotósként Nays sokféle búvártanúsítvánnyal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik számára, hogy olyan igényes környezetben működjön, amely a hagyományos filmes stábok számára hozzáférhetetlen.

A lehetetlent tegyük lehetségessé: A sötétségbe merülés kulisszái mögött

A többkötőjeles rendező, Nays Baghai belemerül a legendás Jill Heinerthről szóló, díjnyertes dokumentumfilmje titkaiba. Ebben az előadásban a Nays témák széles skáláját fedi le, többek között:

A merülés edzés szükséges a projekt lebonyolításához

Összetett filmdokumentumok részletei, beleértve a forgatókönyveket, storyboardokat, felvételi diagramokat és egyebeket

A barlangok és más víz alatti forgatási helyszínek teljes listája

A csapat előtt álló kihívások végtelen sora

Az óriási szerkesztési folyamat

Az újralélegzők kockázatai és hasznai

A filmkészítés és a technikai búvárkodás párhuzamai

Danny Charlton tanácsokkal látja el Indonéziát

Danny Charlton

Indonéziába való búvárkodásra gondolok ünnep? Akkor feltétlenül jöjjön el, és hallgassa meg Indonézia bölcs tanácsait merülés utazás guru Danny Charlton a GO Diving Show ANZ szeptemberben.

Danny az ANZ / Inspiration Stage színpadán lesz, és rengeteg hasznos tippet és tanácsot ad e csodálatos ország meglátogatásához, amely a bolygó legjobb búvárkodásainak ad otthont.

Danny turizmustudományi diplomával rendelkezik, és több évig Amerikában dolgozott, mielőtt Indonéziába merészkedett. Az egyéves szerződésből Angelique találkozása és feleségül adása, valamint állandó külföldön élő élet lett.

Szenvedélyesen fejleszti a helyi tehetségeket edzés és útmutatást. 2001-ben konzultált a Lembeh Resort tulajdonosaival a termékfejlesztésről, és a következő évben megnyitotta a búvárkoncessziót az üdülőhelyen. A Passport to Paradise terméket hamarosan kifejlesztették – így a búvárok lehetőséget kaptak Észak-Sulawesi teljes felfedezésére.

Danny élen jár a Lembeh Resorts és a Murex Resort búvárlétesítményeinek legmagasabb színvonalú fejlesztésében, széles körű szolgáltatásokkal.

James Hunter a víz alatti régészetről fog beszélni

James Hunter

James Hunter, az Ausztrál Nemzeti Tengerészeti Múzeum haditengerészeti örökség és régészet kurátora, és lenyűgöző előadást tart az ANZ/Inspiration Stage-en a GO Diving Show ANZ szeptemberben.

James 2012-ben szerzett PhD fokozatot tengerészeti régészetből a Flinders Egyetemen, 2001-ben pedig MA fokozatot történelemből és történelmi régészetből a Nyugat-Floridai Egyetemen.

Több mint két évtizede foglalkozik a történeti és tengeri régészettel, és részt vett számos nemzetközileg jelentős hajóroncs helyszín felderítésében az Egyesült Államokban, köztük az amerikai polgárháborús tengeralattjáróban. HL Hunley és az Emanuel Point hajóroncs, egy spanyol galleon, amely a floridai Pensacola-öbölben 1559-ben tönkrement.

James doktori kutatása az ausztrál és új-zélandi gyarmati és korai nemzeti haditengerészet által használt torpedócsónakok védelmének történetét és régészetét tárta fel. 2015 januárjában nevezték ki a múzeumban betöltött szerepére, és több tengeri régészeti projektben is részt vett, köztük Ausztrália első tengeralattjárójának hajóroncs-felmérésében. AE1 Pápua Új-Guineában a HMAS második világháborús könnyűcirkáló Perth (I) Indonéziában, valamint James Cook HMB roncshelyének felkutatása és azonosítása Törekvés az Egyesült Államokban.

A Blue Horizon Diving Holly Wakely a búvárok következő generációjának inspirációjára törekszik

Holly Wakely

Búvárkodás oktató és a turné vezetője, Holly Wakely az ANZ / Inspiration Stage színpadán lesz GO Diving Show ANZ szeptemberben folytatta küldetését, hogy több embert inspiráljon a búvárkodásra.

21 évesen Holly már több mint 2,000 merülést végzett, és PADI kurzusigazgató. Útja azonban sokkal korábban, négy évesen kezdődött, amikor először fedezte fel szerelmét a víz alatti világ iránt. Szenvedélye vezette a PADI Junior pilótájához búvármester program. Holly most minden szinten szeret búvárkodást tanítani, különösen gyerekeknek.

Holly mély szeretete a búvárkodás iránt túlmutat a tanításon. Társvezetője a Blue Horizon Diving Youtube csatorna, búvárkalandok és tippek megosztása mindenki számára. Holly búvártúrákat is szervez és vezet a világ minden tájára.

Szenvedélyét szereti megosztani másokkal, ahogy jónak látja. Célja, hogy több embert bevonjon a búvárközösségbe, beleértve az óceán iránt szenvedélyes gyerekeket is!

Ifjúsági búvártól tanfolyamvezetőig: a következő generáció bevonása

Holly Wakely, az egykori fiatal búvár, pályaigazgató lett, stratégiákat oszt meg a búvárok következő generációjának bevonására a különböző médiafolyamokon. Holly utazása megváltoztatta, hogy ki is ő, mint búvár és egyéniség. Célja, hogy inspiráljon másokat, és támogassa a fiatal búvárokat egyéni utazásaik során, és egy befogadó búvárközösséget építsen. Holly folyamatosan foglalkozik fiatal búvárokkal a közösségi média hálózatokon, például Youtube és a TikTok, és megvitatja, hogy ezek hogyan alakítják a búvárkodás jövőjét.

A Diver Alert Network munkatársa, Dr. Matias Nochetto inspiráló és oktató előadásokat tart

Matias Nochetto

A Diver Alert Network elismert egészségügyi alelnöke, Dr. Matias Nochetto inspiráló és ismeretterjesztő előadásokat tart a megnyitón. GO Diving Show ANZ szeptemberben.

Dr. Nochetto 2006 óta dolgozik a DAN-nál. Társigazgatója a DAN-UHMS orvosi továbbképzési programnak, valamint számos hazai és nemzetközi búvárorvosi kurzus és program oktatója.

Merülés lett belőle oktató (1999) az orvosi egyetem alatt, aminek eredményeként hároméves klinikai és kutatási ösztöndíjat végzett a hiperbár és búvárgyógyászat terén, hogy egyesítse a két szenvedélyt.

Merítsen ihletet, és fedezzen fel többet Ausztrália búvárkodási pontjairól a GO Diving Show ANZ 10-en

A GO búvárshow ANZ

Ez az éves esemény, amely idén kerül megrendezésre 28 29-szeptember a Sydney Showground az Olimpiai Parkban, célja, hogy bemutassa víz alatti világunk legjavát mindenkinek, a kezdő búvárkodásról, vagy belépő szintű tanfolyamukat befejező kezdőtől a haladó búvárokig, egészen a technikai búvárokig és a veterán CCR-ig. különféle.

Számos színpad létezik – a Nagyszínpad, a Fénykép A Stage, az Australia/New Zealand Stage, az Inspiration Stage és a Tech Stage – amelyen több tucat előadót láthatnak majd a világ minden tájáról, valamint számos interaktív funkciót kínálnak kicsiknek és időseknek, a VR-búvárkodástól és a próbabúvárkodástól kezdve. , bemutató medence és még sok más.

A színpadok körül a kiállítók széles skálája lesz, a turisztikai ügynökségektől és utazásszervezőktől az üdülőhelyekig, élődeszkákig, edzés ügynökségek, kiskereskedők, gyártók és természetvédelmi szervezetek.

Az immár ötödik alkalommal megrendezett 2024-es GO Diving Show UK több mint 10,000 10,000 látogatót vonzott a hétvégén, és XNUMX XNUMX négyzetméternyi kiállítási területet ölel fel, az ausztrál és új-zélandi változat pedig a következő években igyekszik elérni ezt a szintet.

Belépés az ANZ nyitó GO Diving Show-ra teljesen ingyenes - Regisztráció itt hogy jegyet kapjon a 2024-es ausztráliai búváreseményre. Rengeteg parkoló áll rendelkezésre a helyszínen, és a helyszín könnyen megközelíthető a rengeteg közlekedési lehetőségnek köszönhetően, így most jegyezze be a dátumokat a naplójába, és készüljön fel egy fantasztikus hétvégére, amely a búvárkodás minden formáját ünnepli.