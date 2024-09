Merítsen ihletet a következő kalandjához Deborah Dickson-Smith-tel

Deborah Dickson-Smith több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a víz feletti és víz alatti világ felfedezésében, és ezt a tapasztalatot hozza el a Diveplanit Travelbe, új merülési célpontokat mutatva be ügyfeleinek – és most a GO Diving Show ANZ közönség szeptember 28-29.

Merítsen ihletet a következő kalandjához! Deb előadása feltörekvő merülési célpontokat mutat be, többek között:

Halmahera – az úgynevezett „Új Raja Ampat” az indonéziai Molucca-szigeteken; Romblon – a makrobúvárkodás új fővárosa a Fülöp-szigeteken; Mikomoto – a kalapácsfejű város egy kőhajításnyira Tokiótól; és Sri Lanka – egy újonnan elérhető roncscélpont a rozsda szerelmeseinek.

Emellett új búvárlehetőségekkel is foglalkozik Mikronéziában, köztük Pohnpeiben és Majuróban, amelyek a Nauru Airlines új járatainak köszönhetően nyíltak meg.

Ez az éves esemény, amely idén kerül megrendezésre 28 29-szeptember a Sydney Showground az Olimpiai Parkban, célja, hogy bemutassa víz alatti világunk legjavát mindenkinek, a kezdő búvárkodásról, vagy belépő szintű tanfolyamukat befejező kezdőtől a haladó búvárokig, egészen a technikai búvárokig és a veterán CCR-ig. különféle.

Számos színpad létezik – a Nagyszínpad, a Fénykép A Stage, az Australia/New Zealand Stage, az Inspiration Stage és a Tech Stage – amelyek több tucat előadónak adnak otthont a világ minden tájáról, valamint számos interaktív funkciót kínálnak kicsiknek és nagyoknak, a VR búvárkodásból, bemutató medence, és még sok más.

A színpadok körül a kiállítók széles skálája lesz, a turisztikai ügynökségektől és utazásszervezőktől az üdülőhelyekig, élődeszkákig, edzés ügynökségek, kiskereskedők, gyártók és természetvédelmi szervezetek.

Az immár ötödik alkalommal megrendezett 2024-es GO Diving Show UK több mint 10,000 10,000 látogatót vonzott a hétvégén, és XNUMX XNUMX négyzetméternyi kiállítási területet ölel fel, az ausztrál és új-zélandi változat pedig a következő években igyekszik elérni ezt a szintet.

A belépés az ANZ nyitó GO Diving Show-ra teljesen ingyenes – regisztráljon itt hogy jegyet kapjon a 2024-es ausztráliai búváreseményre. Rengeteg parkoló áll rendelkezésre a helyszínen, és a helyszín könnyen megközelíthető a rengeteg közlekedési lehetőségnek köszönhetően, így most jegyezze be a dátumokat a naplójába, és készüljön fel egy fantasztikus hétvégére, amely a búvárkodás minden formáját ünnepli.