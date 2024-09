Join us for an exclusive screening of Diving Into The Darkness

We are delighted that the inaugural GO Diving Show ANZ (28-29 September at Sydney Showground) will be kickstarted in fine fashion – with an exclusive screening on the Main Stage of the phenomenal award-winning documentary Diving Into The Darkness.

Join us at 9.45am at the Main Stage on the Saturday morning and prepare for one of the most outstanding documentaries I have watched in recent years (read my full review below). Even better, immediately after the showing, Jill Heinerth herself will be gracing the Main Stage to give an amazing presentation. Director Nays Baghai will also be at the show, taking to the ANZ / Inspiration Stage on the Saturday afternoon.

Merülés a Sötétségbe

Review: Diving Into The Darkness

Mark Evans: Amikor először hallottam róla Merülés a SötétségbeNagyon vártam, hogy magam is lássam, különösen, mivel Jill Heinerth barátom és búvárlegenda középpontjában áll. Története régóta megérdemelte a bemutatást, és most lehetőségem nyílt személyes megtekintésre, megerősíthetem, hogy a filmrendező, Nays Baghai felülmúlta magát az utolsó dokumentumfilmmel – valóban megérdemli az összes elismerést, amit már kapott. rövid idő alatt, amikor megjelent.

A film már elnyerte a legjobb dokumentumfilm díjat az idei Santa Barbara-i Nemzetközi Filmfesztiválon és a Kiváló Kiválóság díjat a Dokumentumfilmek határok nélkül rendezvényen.

A világ egyik legnagyobb élő barlangi búvára, Heinerth kanadai felfedező részt vett a legigényesebb és legünnepeltebb expedíciókban, a világ leghosszabb mexikói barlangjainak felmérésétől az antarktiszi óriási jéghegy-barlangok felfedezéséig.

Still from Diving Into The Darkness

A klipekkel és archív állóképekkel ábrázolt epikus merülésekkel párhuzamba állítható 96 perces dokumentumfilm bensőséges interjúkat és animációs visszaemlékezéseket tartalmaz Heinerth fiatalabb éveiről, segítve ezzel megmagyarázni, milyen motivációja volt az ilyen extrém kihívásokban való részvételnek.

Több mint 100 barátja halt meg a mélyben, de azt állítja, hogy minden kaland egy lépéssel közelebb viszi ahhoz, hogy azzá a nővé váljon, akit gyermekkorában szeretett volna megismerni.

Mindig is hittem, hogy kétféle búvár létezik – aki szereti a barlangi búvárkodást, és aki nem –, és én határozottan az utóbbi kategóriába tartozom. Mindig is volt valami a barlangokban, ami „akaratokat” ad, és a Diving Into The Darkness semmit sem változtatott a véleményemért!

Still from Diving Into The Darkness

Csodálatos felvételeket látva Jillről, amint a cseppkövekkel, sztalagmitokkal és egyéb topográfiai furcsaságokkal ékesített barlangrendszereken könnyeden suhan, látványosan tiszta láthatóságban, azt kell mondanom, hogy a legapróbb kísértésbe is kezdtem.

De aztán más szegmensek – különösen egy megrázó, egy barlangban elveszett pillanat, amelyet Nays és a csapat rendkívül jól filmezett (jól tudod, hogy ez a szóban forgó incidens megismétlése, de annyira jól sikerült, hogy a szíved dobogni kezd ahogy belekapaszkodsz a helyzetbe) – fékezzen pillanatnyi őrültségemet, és újra a „maradok a roncsokhoz, falakhoz és zátonyokhoz” búvár kategóriába!

Jill Heinerth lebilincselő előadó, ha olyan szerencséd van, hogy elkaphatod a színpadon, és karizmája és személyisége úgy tört elő a filmből, mintha közvetlenül előtted ült volna. Ezt egészíti ki Nays Baghai fotózási készsége, aki biztosan tudja, hogyan kell epikus jeleneteket rögzíteni a kamerával. Ez messze az egyik legjobb búvárkodással foglalkozó dokumentumfilm, amit sok év óta láttam.

Join us for an exclusive screening of Diving Into The Darkness 5

A GO búvárshow ANZ

Ez az éves esemény, amely idén kerül megrendezésre 28 29-szeptember a Sydney Showground az Olimpiai Parkban, célja, hogy bemutassa víz alatti világunk legjavát mindenkinek, a kezdő búvárkodásról, vagy belépő szintű tanfolyamukat befejező kezdőtől a haladó búvárokig, egészen a technikai búvárokig és a veterán CCR-ig. különféle.

Számos színpad létezik – a Nagyszínpad, a Fénykép A Stage, az Australia/New Zealand Stage, az Inspiration Stage és a Tech Stage – amelyek több tucat előadónak adnak otthont a világ minden tájáról, valamint számos interaktív funkciót kínálnak kicsiknek és nagyoknak, a VR búvárkodásból, bemutató medence, és még sok más.

A színpadok körül a kiállítók széles skálája lesz, a turisztikai ügynökségektől és utazásszervezőktől az üdülőhelyekig, élődeszkákig, edzés ügynökségek, kiskereskedők, gyártók és természetvédelmi szervezetek.

Az immár ötödik alkalommal megrendezett 2024-es GO Diving Show UK több mint 10,000 10,000 látogatót vonzott a hétvégén, és XNUMX XNUMX négyzetméternyi kiállítási területet ölel fel, az ausztrál és új-zélandi változat pedig a következő években igyekszik elérni ezt a szintet.

A belépés az ANZ nyitó GO Diving Show-ra teljesen ingyenes – regisztráljon itt hogy jegyet kapjon a 2024-es ausztráliai búváreseményre. Rengeteg parkoló áll rendelkezésre a helyszínen, és a helyszín könnyen megközelíthető a rengeteg közlekedési lehetőségnek köszönhetően, így most jegyezze be a dátumokat a naplójába, és készüljön fel egy fantasztikus hétvégére, amely a búvárkodás minden formáját ünnepli.