Tengeri természetvédelem a Fathoms Free segítségével

A búvárok élen járnak a tengerek megőrzéséért folytatott küzdelemben, a Fathoms Free pedig Cornwallban vezeti a harcot – tudjon meg többet a UK Stage-en a GO Búvárbemutató márciusban, amikor Luke Bullus búvártiszt és megbízott tart előadást.

A Fathoms Free egy tapasztalt önkéntes búvárokból és kapitányokból álló csoport, akik elkötelezettek a tengeri vadvilág és a környezet védelme mellett. Arra összpontosítanak, hogy eltávolítsák az ALDFG-t (elhagyott, elveszett vagy más módon eldobott halászfelszerelés) és más tengeri törmeléket Cornwall és Devon part menti vizeiről. Az ALDFG, amelyet gyakran „szellemfelszerelésként” emlegetnek, továbbra is „halászik” azáltal, hogy válogatás nélkül belegabalyodik, befogja és megöli a vadon élő állatokat.



2014-es megalakulása óta a Fathoms Free olyan kezdeményezéseket vezetett, amelyek célja ezen veszélyes anyagok eltávolítása az óceánból, megelőzve a tengeri környezet további károsodását. A jótékonysági szervezet más szervezetekkel is együttműködik, és más szervezetekkel is támogatja azokat azáltal, hogy hajóival és tapasztalt kapitányaival segíti a természetvédelmi erőfeszítéseket, amelyek hozzájárulnak egy tisztább és biztonságosabb óceánhoz mindenki számára.

Az elmúlt évtizedben a Fathoms Free az egészségesebb óceánok vezető szószólójává vált, inspirálva a közös fellépést a tengeri ökoszisztémák védelme érdekében a jövő generációi számára.

Szellem felszerelés helyreállítása

A tengerek megőrzése iránt szenvedélyes Luke szabadidejének nagy részét a szellemfelszerelések helyreállításának és az óceánok védelmének szenteli. Előadása kitér a Fathoms Free alapítására és fejlődésére, valamint a szellemfelszerelés tartós problémájára, beleértve a legfontosabb tényeket és számadatokat, valamint azt, hogy mit tesznek ez ellen.

A GO búvárshow

A GO búvárshow – az egyetlen fogyasztói búvár- és utazási műsor az Egyesült Királyságban – 1. március 2–2025-án visszatér a NAEC Stoneleighbe, éppen időben az új szezon elindításához, és interaktív, oktató, inspiráló és szórakoztató tartalmakkal teli hétvégét ígér.

Csakúgy, mint a Nagyszínpad – ezúttal Steve Backshall tévésztár, író és kalandor főszereplője, aki néhány évnyi távollét után szívesen visszatér a GO Diving Show-ba, a NASA által kiképzett NEEMO Aquanauttal és a DEEP Dawn tudományos kutatási részlegének vezetőjével együtt. Kernagis, a másik TV-műsorvezető, író és örök kedvenc Monty Halls, valamint a felfedezők, Rannva Joermundsson és Maria Bollerup dinamikus duója, akik a legutóbbi indonéziai Buteng-expedíciójukról fog beszélni – ismét vannak szentelt szakaszok az Egyesült Királyság búvárkodásának, technikai merülésnek, víz alatti fényképezés és inspiráló mesék.

A színpadok mellett számos interaktív elem is helyet kapott – az egyre népszerűbb barlang, az óriási próbamedence, a magával ragadó virtuális valóság tech-roncsmerülés, lélegzetvisszafojtott műhelyek és bélésgyakorlatok, valamint 2025-ben újdonság a te esélyed hogy kipróbálja magát a roncstérképezésben a Tengerészeti Régészeti Társasággal és „hajóroncsukkal” – mindezt szétszórva az egyre növekvő standok sora turisztikai tábláktól, gyártóktól, edzés ügynökségek, üdülőhelyek, élődeszkák, búvárközpontok, kiskereskedők és még sok más.

Idén is látható a NoTanx Zero2Hero verseny középpontba kerül. A kezdő szabadbúvárokat megcélzó versenyen először 12 jelentkező vesz részt edzés Marcus Greatwooddal és a NoTanx csapattal Londonban február végén. Ezután öt kiválasztott döntős versenyez a GO Diving Show-n a márciusi hétvégén, beleértve a statikus apnoe kezeléseket a medencében, hogy megtalálják az összesített győztest, aki egyhetes utazást kap a Marsa Shagra ökofaluba, az Oonasdivers jóvoltából. Kattintson itt hogy regisztráljon a versenyre.

Már kaphatók 2 az 1-ért jegyek!

Foglaljon alkut most – Már kaphatók korai madár 2 az 1 ellenében jegyek, amely fantasztikus ár-érték arányt képvisel.

Vásárolja meg jegyét 31. január 2025. előtt 17.50 GBP-ért, és teljesen ingyen viheti magával a haverját, házastársát vagy legjobb barátját! Vagy miért nem hozod magaddal azt a nem búvártársat is, hogy meglássák a víz alatti világ minden csodáját, amiből kimaradnak!

Valójában a 2 az 1-ért ajánlat egyenlő azzal, hogy minden jegy igazságos £8.75. És mint mindig, ez magában foglalja az ingyenes parkolást is. A 16 éven aluliak pedig ingyenesek, ezért hozd el a gyerekeket egy mesés családi napra!