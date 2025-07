Michael Aw a természetvédelemre helyezi a hangsúlyt

at

at 10: 00 am

Michael Aw elismert személyiség víz alatti fényképezés, az óceánkutatás és -védelem, és ő majd a következővel foglalkozik majd: Fénykép Színpad a GO Diving Show ANZ szeptemberben Sydneyben.

Michael vezeti a tengeri problémákkal kapcsolatos tudatosság növelésére és a természetvédelmi kezdeményezések előmozdítására irányuló erőfeszítéseket, emellett a Deep Hope Inc. ügyvezető igazgatójaként is tevékenykedik, amelyet Dr. Sylvia Earle-lal közösen alapított mélytengeri kutatásokhoz használt tengeralattjárók fejlesztésére.

Kiemelkedő művészeti hozzájárulásáért Michaelt a rangos NOGI-díjjal tüntették ki, és felvették az Amerikai Vízalatti Művészeti és Tudományos Akadémia tagjává.

Emellett a Explorers Club tagja, ami bizonyítja szakértelmét és vezetői képességeit a területen. A felfedezések iránti szenvedélyével Michael négy zászlós expedíciót vezetett az antarktiszi és az északi-sarki régiókba, értékes betekintést nyújtva e távoli és érintetlen környezetekbe.

Termékeny szerzőként Michael 40 könyvet írt az óceán különböző aspektusairól, tudását és tapasztalatait a világ minden tájáról megosztva. Munkássága széles körű elismerést váltott ki, több mint 68 nemzetközi fotódíjat kapott, és az Outdoor Photographer magazin a világ egyik legbefolyásosabb természetfotósaként ismerte el.

Michael az Asian Geographic és az OceanNEnvironment Ltd. alapítója, amely egy, az Environment Australia által regisztrált nem kormányzati szervezet. Ezeken a platformokon keresztül továbbra is a tengeri környezet védelméért küzd, és másokat is arra ösztönöz, hogy csatlakozzanak az óceánok jövő generációk számára történő védelméért folytatott erőfeszítésekhez.

Számos film és zene producere és rendezője is. videók; 24 óra a szivárványtenger alatt – Maldív-szigetek volt az első dokumentumfilmet készített a National Geographic Channel számára 24-ben, amelyben a víz alá került zátonyon végzett 2001 órás merüléseiről írt. Legújabb filmje a 2099 Power in Us (Erő bennünk), amely a 2035-re kitűzött globális nettó nulla célkitűzést előmozdító klímavédelmi fellépésről szól.

Michael Aw a természetvédelemre helyezi a hangsúlyt 2

A GO búvárshow ANZ

Ez az éves esemény, amely idén kerül megrendezésre 6 7-szeptember a Sydney Showground az Olimpiai Parkban, célja, hogy bemutassa víz alatti világunk legjavát mindenkinek, a kezdő búvárkodásról, vagy belépő szintű tanfolyamukat befejező kezdőtől a haladó búvárokig, egészen a technikai búvárokig és a veterán CCR-ig. különféle.

Számos színpad létezik – a Nagyszínpad, a Fénykép Színpad, az Ausztrál/Új-Zélandi Színpad, az Inspirációs Színpad és a Tech Színpad –, amelyek a világ minden tájáról érkező tucatnyi előadónak adnak otthont, valamint számos interaktív funkciót kínálnak fiataloknak és időseknek egyaránt, a VR búvárélményektől kezdve a bemutatómedencén át a próbamerülésig és sok másig.

A színpadok körül a kiállítók széles skálája lesz, a turisztikai ügynökségektől és utazásszervezőktől az üdülőhelyekig, élődeszkákig, edzés ügynökségek, kiskereskedők, gyártók és természetvédelmi szervezetek.

Szerezd meg jegyet most!

A GO Diving Show ANZ jegyei már kaphatók, és kihasználhatja a következő előnyöket: 2 az 1 áráért korai foglalási ajánlat szeptember 9-ig – te és a haverod/barátod/partnered/házastársad mindössze ennyiért látogathattok meg $12, és a 16 év alatti gyerekek ingyenesen látogathatják, így tökéletes családi kirándulást kínál. A helyszínen rengeteg parkolóhely áll rendelkezésre, és a helyszín könnyen megközelíthető számos közlekedési lehetőséggel, ezért már most jegyezd fel a dátumokat a naptáradba, és készülj fel egy epikus hétvégére, amely a búvárkodás minden formáját ünnepli.