Michelle Cove, Rosemary Lunn és Anne Hasson – Búvárkodás Hírességek Csarnokának 2025-ös benevezettjei

A tekintélyes Nemzetközi Scuba Diving Hírességek Csarnokába (ISDHF) 2025-ben benevezettek – Michelle Cove, Rosemary Lunn és Anne Hasson – egyedülállóak, mivel ez az első alkalom, hogy minden tag nő.

A Kajmán-szigetek Turisztikai Minisztériuma által 2000-ben alapított ISDHF a búváripar vezetőit ünnepli, akik világszerte hozzájárultak a szabadidős búvárkodás sikeréhez a búvárturizmus, a felszerelés tervezése, a merülésbiztonság, az inkluzivitás, a felfedezés, az innováció és a fejlesztések révén. kaland, innováció és még sok más.

Az idei évben a benevezettek között van Simone Melchoir-Cousteau (Franciaország) és a Women Divers Hall of Fame (Amerikai Egyesült Államok) a korai úttörők szerepében, Michelle Cove (Bahamák), Anne Hasson (Amerikai Egyesült Államok) és Rosemary E. Lunn (Egyesült Királyság) a benevezettek között, valamint Hidy Yu Hiu-Tung, amely a TrailHongzer új kategóriája. ISDHF.

Csatlakoznak az ISDHF-ben az iparág más jelentős nőihez, köztük Jill Heinerthhez (2020), Dr. Eugenie Clarkhoz (2010) és Cathy Churchhez (2008).

A 2025-ben beiktattak hivatalosan is bekerülnek a Hírességek Csarnokába a Kajmán-szigeteken 20. szeptember 2025-án megrendezésre kerülő ünnepségen.

Az idei év benevezettjeit a búváriparhoz való jelentős hozzájárulásuk miatt választották ki:

Michelle Cove (Bahamák)

Michelle Cove jelentős szerepet játszott abban, hogy a Stuart Cove's Dive Bahama-t a Karib-térség egyik legnagyobb merülési műveletévé fejlesztették. Vízisport- és búvárkoncessziókat szerzett és bővített olyan jelentős partnerei számára, mint az Atlantis Resort, a Baha Mar, a Carnival Cruise Lines és a magánklubok. Irányítása alatt a vállalat sokrétű kínálatát fejlesztette ki, beleértve a SCUBA-t, a SNUBA-t, a SEA TREK-et, a SUB-t (Submersible Underwater Bubble), a sznorkelezést, a vízisportokat, valamint a víz alatti fényképezést és videózást, így világszínvonalú óceáni élményeket tesz elérhetővé a látogatók számára világszerte.

Michelle, aki képzett cápa-búvárvezető, egy életen át tartó cápabiztonság, oktatás és tengervédelem szószólója. A PEW Environmental Grouppal és a Bahamas National Trust-tal való együttműködése 2011-ben a Bahamas Shark Sanctuary létrehozásához vezetett, amely az első ilyen jellegű az Atlanti-óceánon. Emellett kulcsfontosságú szószólója volt az invazív oroszlánhalak felkeltésére és felszámolására irányuló erőfeszítéseknek, valamint a korallmegőrzésnek, az óvodatelepítésnek és a létfontosságú zátonyökoszisztémák helyreállítását segítő telepítési kezdeményezéseknek.

Michelle Cove

A PADI nyíltvízi búvároktatója, Michelle számtalan búvárt mutatott be a Bahamák szépségével, inspirálva ezzel az óceánok védelmét. Szerepet vállalt az Ocean Watch Bahamas és a Children on the Reef szervezetek megalapításában, amelyek a bahamai fiatalok óceánnal kapcsolatos oktatására, a vízisport-iparban és a tengerek megőrzésére irányuló karrier elősegítésére összpontosítottak.

Michelle szakértelme a film- és televízióiparra is kiterjed, ahol számos televíziós és filmes személyiséget képezett ki búvárkodásra, és szolgált biztonsági búvárként, kamerás tehetségként és kaszkadőrként. Munkái közé tartoznak olyan jelentős produkciók, mint a James Bond, az Into the Blue, a Flipper, valamint a Discovery Channel, a National Geographic, a BBC Natural History Unit, a Food Network és a History Channel projektjei.

Ma Michelle cége, a Resort Lifestyle Ltd tulajdonosa és üzemeltetője az Albany és Lyford Cay Watersports, amely elsőrangú búvárkodást, sznorkelezést és vízisport élményeket kínál a Bahamákon.

Anne Hasson (Amerikai Egyesült Államok)

Anne Hasson úttörő erőfeszítései forradalmasították az élő fedélzeti búváripart, miután 1984-ben elindította a híres Cayman Aggressort. Az Aggressor Adventures alelnökeként Anne felügyeli a foglalási, marketing és hirdetési részlegeket, megőrizve a 41 éves cég márkájának és arculatának integritását és imázsát. Ma az Aggressor Adventures világszerte új mércét állít fel a búvár- és kalandturizmusban.

Irányítása alatt az Aggressor Adventures kibővült 24 nemzetközi élőfedélzeti búvárjachttal, jellegzetes páholyokkal, madármegfigyelőkkel és folyami sétahajókkal, amelyek olyan kiemelkedő helyszíneken működnek, mint a Bahamák, Belize, a Kajmán-szigetek, Galápagos, Egyiptom, a Maldív-szigetek és azon túl.

Anne Hasson

A fenntartható búvárkodás szenvedélyes szószólója Anne környezetbarát utazási gyakorlatokat hirdet a tengeri ökoszisztémák védelme érdekében az Aggressor összes helyszínén. Szintén fontos szerepet játszik a magas szintű ügyfélszolgálati szabványok kialakításában, megszilárdítva az Aggressor Adventures-t az idegenforgalmi ágazat világszintű vezetőjévé.

Anne a Változás Tengere Alapítvány igazgatótanácsának tagja is, hozzájárulva a globális természetvédelemhez, és bekerült a Női Búvárok Hírességek Csarnokába (2010).

Rosemary Lunn (Egyesült Királyság)

Rosemary Lunn beiktatása történelmi mérföldkövet jelent, mivel ő lesz az első brit nő, aki megkapta ezt a megtisztelő kitüntetést.

Több évtizedes szakértelmét hozva sokrétű munkájába Rosemary kulcsszerepet játszott a búváripar kialakításában, és megbecsült professzionális, termékeny újságíró, előadó, oktató, rendezvényszervező, valamint a búvárbiztonság és -oktatás szószólója.

Rosemary kiváló búvároktató, PADI IDC Staff Instructor, BSAC Advanced Instructor, valamint Trimix és CCR búvár minősítéssel rendelkezik, széleskörű oktatási tapasztalattal az Egyesült Királyságban és nemzetközi szinten.

Befolyása túlmutat a szabadidős és technikai búvárkodáson – ő az első nem katonai polgári és első női búvár, aki csatlakozott az Egyesült Királyság Védelmi Minisztériumához a Védelmi Búvárkodási Szabványok Csapatának tagjaként.

Rosemary Lunn

Rosemary a technikai búvárkodás újítójaként társalapítója volt az EUROTEK fejlett és technikai búvárszinpoziumnak, létrehozta a TEKDiveUSA-t, és az AAUS, a DAN és a PADI nevében koordinálta a Rebreather Forum 3-at.

Részt vett a Scuba Industries Trade Association (SITA) igazgatótanácsában, és a British Diving Safety Group (BDSG) tagja, ahol továbbra is alakítja az iparági szabványokat és a legjobb gyakorlatokat.

Kiemelkedő munkái kivívták az elismerést, többek között az SSI Platinum Diver Award-ot, és a Women Divers Hall of Fame társult tagja.

Korai úttörők

A francia Simone Melchoir-Cousteau-t széles körben elismerik, mint az első női búvárt és aquanautát, valamint a legendás oceanográfus, Jacques-Yves Cousteau szeretett felesége és partnere. Kulcsfontosságú volt az Aqualung társfeltalálásában, egy forradalmi találmányban, amely átalakította a búvárkodást, bemutatva neki a mérnököt és a finanszírozást.

Szerepe volt a megszerzésében Calipso, a Cousteau család híres kutatóhajója, és kulcsszerepet játszott a tengeri műveletekben. A Calypsoé A korai expedíciók során eladta családi ékszereit és bundáit, hogy üzemanyagot és alapvető navigációs eszközöket vásároljon a hajóhoz. „La Bergere”, a pásztorlány néven ismerték, mivel ápolónőként, pszichiáterként és anyjaként dolgozott a férfiakból álló csapatnál 40 éven át.

1963-ban Simone történelmet írt azzal, hogy a világ első női aquanautája lett, amikor meglátogatta a Conshelf II tenger alatti élőhelyét a Vörös-tengerben. A búvárkodásban és az óceánkutatásban úttörő nőként szerzett öröksége továbbra is felfedezők és természetvédők generációit inspirálja világszerte.

Simone Melchoir-Cousteau

Az egyesült államokbeli székhelyű Women Divers Hall of Fame, amelynek célja a női búvárok hozzájárulásának elismerése és tiszteletben tartása, valamint a búvárok következő generációjának támogatása, egy nemzetközi, non-profit, professzionális tiszteletbeli társaság, amelynek tagjai a művészetek, a tudomány, az orvostudomány, a feltárás és technológia, a víz alatti régészet, az üzlet, a média, a búvárkodás és oktatás, a víz alatti oktatás és biztonság, valamint Sport.



A WDHOF 71-ben iktatta be 2000 tagból álló első osztályát, amelyben a búvártörténelem legbefolyásosabb női közül néhányan vesznek részt, például Dr. Sylvia Earle-t, a neves oceanográfusokat és Dr. Eugenie Clarkot, akit a híres „Cápa-hölgyként” ismernek, akiket a tengertudományban és -kutatásban végzett úttörő hozzájárulásukért ismertek el. 2024-ben 260 tagja van a teremnek, akik az Egyesült Államok 30 államából és területéről, valamint a világ 22 országából érkeztek.

Női búvárok Hírességek Csarnoka

Úttörő

A hongkongi Hidy Yu Hiu-Tung elismert nemzetközi színésznő és modell, több mint 19 éves búvártapasztalattal, és ötvözi az óceán iránti szenvedélyét egy dinamikus karrierrel a nyilvánosság előtt. Okleveles búvároktatóként, műszaki búvárként és szabadbúvárként Hidy Yu nemcsak a víz alatti felfedezés művészetét sajátította el, hanem a tengerek megőrzésének elkötelezett szószólója is lett.

2011-ben a Miss Scuba International szóvivőjévé nevezték ki, befolyását felhasználva a tengeri ökoszisztémák védelméért. Az óceánok érdekképviselete iránti elkötelezettsége 2016-ban elmélyült, amikor az Asia Dive Expo (ADEX) nagykövete lett, ahol továbbra is meggyőző előadásokat tart a tengerek védelméről a nemzetközi közönség számára.

Hidy Yu Hiu Tung

Hidy Yu közvetlen lépéseket tesz a tengeri környezet védelmében, hiszen 2019 óta vezeti a szellemháló-tisztítási kezdeményezéseket Hongkongban. 2023-ban az ADEX Szingapúr Szellemhálózat nagykövetévé nevezték ki, és rendkívüli, 23 órás non-stop óceántisztítást végzett Sabahban, kiemelve a természetvédelem iránti elkötelezettségét.

Hidy a búvárközösséghez és a környezetvédelemhez való hozzájárulásával számos rangos elismerést érdemelt ki, köztük az Industry Advocator Rising Star díjat az ADEX Kínában 2018-ban és a NAUI Outstanding Service Awardot 2021-ben.

2024-ben Hidy Yu társalapítója a Bling Bling Ocean Foundation nevű szervezetnek, amely elkötelezte magát az óceánok megőrzésének előmozdítása mellett jótékonysági kezdeményezéseken és oktatási tevékenységen keresztül. Közszereplői platformját kihasználva folyamatosan felhívja a figyelmet a kritikus környezetvédelmi kérdésekre, és rendszeres természetvédelmi tevékenységeket szervez.