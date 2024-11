Mission Blue Planet: Egy űrhajós a búvárkodáson

Lehet, hogy visszavonult korábbi életéből a pályán, de NICOLE STOTT űrhajós és búvár még mindig azon a küldetésen van, hogy tudatosítsa mindannyiunkban a kozmosz és vizes világunk közötti létfontosságú kapcsolatokat. Steve Weinmannel beszél

A maldív-szigeteki COMO Cocoa Island vendégei örömmel töltötték el, hogy a közelmúltban nem más, mint egy veterán űrhajós csatlakozott hozzájuk merülésükhöz – aki a drift-búvárkodástól az ülőbúvárkodáson át az űrsétákig mindent átélt a maga idejében.

Még az űrkorszakban eltelt évtizedekben is, amikor a jó tartású polgárok saját, röpke utazásaikat teszik meg a nulla gravitáción túl, a hivatásos űrhajósok és nők továbbra is ritka fajta.

Nicole Stott a maga részéről élvezte az Indiai-óceán zátonyos búvárkodását, és egy új lehetőséget, hogy megvitassák kedvenc témáját: az óceánok és az űr közötti többszörös kapcsolatot.

COMO Cocoa Island, egy közelmúltbeli szigeti űrhajós tábor helyszíne (COMO Cocoa Island)

A Dél-Male-atoll üdülőhely 33 víz feletti villával egy „szigeti űrhajós tábornak” nevezett üdülőhelynek adott otthont. Nicole tartózkodása a COMO és a szívéhez közel álló ikerkezdeményezés, a Space For A Better World és a partnerség eredménye. a Space For Art Alapítvány.

A PADI Cocoa Island búvárközpont oktatói kíséretében Nicole és a vendégek olyan helyszíneket fedeztek fel, mint a Shambhala Reef, az üdülőhely közelében, és a Bay Reef, amely egy 12 méter mély lagúnában található, és virágzó korallszaporító keretekkel rendelkezik.

A búvárokat a helyi tengeri élőlények kedvelték: feketecsúcsos zátonycápák, Napóleon wrasse, valamint sólyomcsőrű és zöld teknősök, valamint muréna, keleti édesajka, óriáskagyló, kökörcsinhal, tisztább garnélarák, zászlóhal, oroszlánhal és pillangóhal.

Nicole Stott felfedezi a zátonyot (COMO Cocoa Island)

Egy teknős felfedezése (COMO Kakaósziget)

Merüléseik után a vendégek Nicole-lal együtt vacsorázhattak a csillagok alatt, és folytathatták megbeszéléseiket az éjszakában.

„Szerencsénk volt, hogy több helyen megszervezhettük ezeket a szigeti űrhajós táborokat HOGYANgyönyörű helyei a világ minden tájáról” – mondja Nicole. „Az egyik dolog, amit szeretünk a COMO-val végzett munkában, az az, hogy megértik a tenger és az űr közötti kapcsolatot – hogy egy óceáni bolygón élünk.

„Nagyra értékelik, hogy a helyszínre látogató gyerekek tartalmas élményt érdemelnek, és szívesen látják a helyi közösségek gyermekeit is. Ez nagyon fontos számunkra – és ha nem tudják eljuttatni a helyi gyerekeket az üdülőhelyre, akkor előnyben részesítik, hogy eljussanak minket a helyi iskolákba és közösségekbe.

„Nagyon hálásak vagyunk azért is, hogy ezek a helyek lehetővé teszik számunkra, hogy merüljünk a vízben, és olyan természetvédelmi tevékenységeket is beépíthetünk, mint a korall-restaurálás, mangrove ültetés és a strandok takarítása.”

Magányos cápa (COMO Cocoa Island)

Későn búvárkodni

Nicole Stott egy kicsit későn fedezte fel a búvárkodást, mondja. „A harmincas éveimben jártam, és egy baráti társaság, akikkel a Kennedy Űrközpontban dolgoztam, mind együtt jártak PADI-órákra. Aztán mindannyian megtettük az elsőt Nyitott víz kijelentkezés közös merülés Delray Beachen.

„Egész idő alatt azt kommentáltam, hogy nem hittem el, hogy ennyit vártam a búvárkodással!”

Ez fél élettel ezelőtt volt. New YorkA most 61 éves Nicole a NASA-nál dolgozott, de eltartott egy ideig, mire űrhajósnak választották. „Azt hiszem, mindig is nagyra értékeltem az óceánban tapasztaltak és az űrben tapasztaltak közötti kapcsolatot” – mondja. – Kiderült, hogy jobban össze van kötve, mint amire számítottam.

Karrierje 1987-ben emelkedett fel, amikor repülőgép-mérnöki diplomával felvértezve csatlakozott a Pratt & Whitney-hez szerkezettervező mérnökként. Gyorsan csatlakozott a NASA-hoz a floridai Kennedyben, majd 1998-ban a texasi houstoni Johnson Űrközpontba költözött.

2000-ben a NASA küldetésszakértőjévé választották két évet edzés és értékelés, mielőtt az Astronaut Office Station Operations Branchhoz rendelnék. Az űr csábított, és Nicole végül repülőmérnök lett a Nemzetközi Űrállomás 20. és 21. expedícióján, valamint a 2009-ben és 2011-ben a kapcsolódó Space Shuttle küldetések küldetésspecialistája.

Nicole Stott, az űrhajós (NASA)

Az első ISS-küldetés során részt vett az első űrsétán, és ő volt az utolsó expedíciós legénység tagja, aki az űrsiklóval tért vissza a Földre. Összesen 104 napot töltött az űrben.

"Minden űrhajós búvár"

Nicole karrierje a NASA-nál 27 évig tartott, de amikor 2015-ben nyugdíjba vonult, esze ágában sem volt hátradőlni – az űr- és búvárpályája együttesen küldetésre késztette.

Továbbra is búvárkodott, bár soha nem érezte szükségét, hogy továbblépjen a PADI ranglétrán, és továbbra is Nyitott víz Búvár a mai napig, bár nagyon ezoterikus tapasztalatokkal rendelkezik.

Ezek közé tartozik számos merülés a NASA Semleges felhajtóerő Laboratóriumában (NBL) Johnsonban a nulla gravitációra és az űrsétákra való felkészülés során, valamint a floridai Aquarius tenger alatti kutatási élőhelyén végzett szaturációs búvárkodásra való felkészülés során.

Nicole felkészült az NBL-re edzés merülés (NASA)

„Ma minden űrhajós búvár – vagy azzá válik, amikor kiválasztják” – mondja Nicole. Szabadidős búvárkodásának nagy részét a dél-karibi Bonaire szigetén végezte. „Annyira elérhető és gyönyörű minden ok miatt, amiért merülünk – az élet színei és sokszínűsége miatt.”

Az új élmények azonban mindig vonzóak, és a Maldív-szigetek ebbe a kategóriába került. „Annyira érdekes számomra látni, hogy a Földön az élet és a szépség mennyire eltérő lehet egyik helyről a másikra – a merüléseket mindig a Bonaire-ben tapasztaltakkal hasonlítom össze.

„Számomra minden helyszínt azok az emberek tesznek a kedvencek közé, akikkel együtt merülhetek. Különösen szeretem, amikor a fiammal búvárkodhatok – 11 éves kora óta búvárkodik és imádja.” Szintén búvár Nicole férje, a Man-szigeti születésű „űrvállalkozó”, Christopher. A pár székhelye Szentpétervár, Florida.

„Nem ugrálhatsz csak úgy az űrhajódba”

A 2006-os Aquarius tenger alatti élőhelykutatási küldetés „kiemelkedő élmény” volt Nicole számára. A NEEMO 9 (NASA Extreme Environment Mission Operations) projekt legénységének tagjaként 18 napon keresztül mélységben dolgozott öt másik aquanautával.

„Volt valami rendkívüli abban, amikor a „belső tér” áhítatát és csodáját éltük meg, és megtapasztaltuk a „belső tér” csodáját” – elmélkedik.

Nicole Stott az Aquariuson kívül a NEEMO 9 küldetés során (NASA)

A Vízöntő volt az, amely szerinte a legjobb analógja az űrben való életnek és munkának. „Miután egy órára 60 méter magasan tartózkodik az élőhelyen, a teste annyira telített nitrogénnel, hogy nem tud csak úgy biztonságosan a felszínre úszni. Huzamosabb ideig ott lenni abban az extrém környezetben mind fizikailag, mind pszichésen olyan közel volt az űrhöz, amennyire csak lehet.

„Nem lehet csak úgy kimenni a szabadba a túléléshez speciális felszerelés nélkül – búvárfelszerelés/szkafander. Nem menekülhetsz csak úgy a felszínre, ha valami elromlik – először a legénységet és a járművet is biztonságos konfigurációba kell hoznod, akárcsak az űrben, ahol nem ugorhatsz be az űrhajódba, ha valami baj van. .

A NEEMO 9 legénysége (NASA)

„A zárt tér, a kommunikáció a küldetést irányító csapattal, az étel, a minimális megközelítés ahhoz, hogy mi kell a túléléshez és a boldoguláshoz, a tudomány, amit végzünk – mind hasonló mindkét helyen. És a felfedezés, ámulat és csoda!

„Azt vicceljük, hogy a belső űrben élhetünk és dolgozhatunk – körülvéve a bolygónkkal –, hogy felkészüljünk a világűrben való életre és munkára – ahol körülveszi a bolygót.”

"Az öröm a fájdalom"

Felülmúlhatná-e valaha bármilyen más élmény a járművön kívüli tevékenységet – egy űrsétát – az izgalomért? Nicole számára mindent a edzés onnantól kezdve öröm volt. "Nagyon tetszett!" ő mondja.

A Semleges felhajtóerő Laboratóriumban „nagyon menő volt merülni egy űrsétára készülve, és olyan helyen lenni, ahol a víz olyan tiszta, mint a levegő, és egy űrállomás körül merülni egy medencében.

Járműveken kívüli tevékenység a kék bolygó felett (NASA)

„Valószínűleg a búvárkodás áll a legközelebb a súlytalansághoz, különösen akkor, ha jó munkát végez, hogy semlegesen lendületes legyen a merüléshez. Az NBL-ben búvárkodni minden bizonnyal olyan jó munkát végez, mint azt gondolom, hogy vízben itt a Földön, de még mindig megvan a víz ellenállása, valamint az űrruha súlya és tehetetlensége.

„A 300 font [136 kg-os] ruhában dolgozni a vízben valószínűleg a legnehezebb fizikai kihívás, amit valaha csináltam – az öröm a fájdalom.

„Szerencsére a medencében végzett munka és a kihívások az űrben szinte könnyed mikrogravitációs mozgással szembesülnek – hálás vagyok, hogy nem fordítva.

„Az, hogy az űrállomás hardvere körül a medencében megmártózni az NBL-ben, igazán csodálatos mentális állapotba kerül, és arra számít, milyen lesz szkafanderben lebegni a valódi hardver körül az űrben.

„Nincs is jobb módszer az űrhajó, az űrállomás és a külső hardver külsejének megismerésére, mint az egész medencében való testközelből. Van egy klassz VR-laborunk, amely szintén segít.

„Számomra egy űrséta más okból is olyan, mint a búvárkodás – ez az egyik olyan élmény, amelyet valójában nagyon nehéz leírni, és sokkal fantasztikusabb, mint ahogyan azt valaha is képzelnéd. Nagyon ajánlom mindkettőt!”

Integetett EVA közben az ISS 128-on (NASA)

Vészjelzés

Nicole-é edzés segített neki elkerülni minden nemkívánatos „extrém” űrbeli vagy búvárkodást, „de minden kétségtelenül rosszul sült el, vagy nem a tervek szerint mindkét helyen. Ezért készülünk fel annyira mindenre, amiről azt gondoljuk, vagy tudjuk, hogy rosszul sülhet el.

„Az egyik legbüszkébb pillanatom az űrben az volt, amikor először tapasztaltam, hogy hajnali 3-kor megszólalt a vészriasztó, és szemtanúja voltam, hogy a legénységünk milyen gyönyörűen úszott ki a személyzeti fülkéinkből, mindenkivel elszámolt, és hozzálátott a probléma megoldásához. erre képezték ki a Földön.

„Azt hiszem, a PADI-m edzés és a későbbi NEEMO küldetésre való felkészülés ugyanezt tette velem a víz alatti környezetben. A helyzetfelismerés – a haverja, a felszerelése, a környezete számára – kulcsfontosságú a tengeren és az űrben egyaránt. Azt állítom, hogy a helyzetfelismerés mindenki számára kifizetődő, minden környezetben.”

Nicole lovagol a vonalon az Aquarius helyszínén (NASA)

Londonban részt vettem a Nicole és munkatársai által szervezett nagyszabású vitaesemények egyik elsőjén, ezen a Science Museumban.

Talán még csak a kísérleti szakaszban, úgy tűnt, hogy saját sikerének áldozatul esik – annyi magasan kvalifikált vendégelőadót vonzott a színpadra, hogy az idő szűke csökkentette a sok értelmes vita esélyét közöttük.

Az esemény azonban az űrkutatás és kék bolygónk tengereinek feltárása közötti bonyolult kapcsolatba kezdett elég hatékonyan ásni.

Számomra az egyik legfontosabb dolog az volt, hogy milyen mértékben kutatjuk és figyeljük az óceánokat a legapróbb tudományos részletekkel, műholdas áttekintések segítségével. Nicole meggyõzõdése az, hogy minden ûrben tett erõfeszítés meghozza a haszon a Földön, amint azt a könyve is felvázolja. Vissza a Földre avagy „Mit tanított meg az űrbeli élet az otthoni bolygónkról és küldetésünkről, hogy megvédjük.

Halnevelés a Maldív-szigeteken (COMO Cocoa Island)

A Tudományos Múzeum eseményével nagyjából egy időben Nicole két non-profit szervezete egy harmadikkal dolgozott, Ocean Culture Life, hogy átvegye a Piccadilly nagy képernyőit a tengeri élővilág képeivel, felhívva az egyéneket, a vállalatokat és a kormányokat, hogy „csatlakozzanak a Föld létfontosságú ökoszisztémáinak védelméért folytatott küzdelemhez”.

Akvarellek az űrben

Nicole leírja őt Hely Egy Jobb Világért mint „összekötni a tér-kíváncsiat a térkomolyhoz”, míg a Tér a Művészetért Alapítvány célja, hogy „egyesítse a gyermekek bolygóközösségét az űrkutatás csodálatán és csodáján, valamint a művészet gyógyító erején keresztül”.

A volt űrhajós volt az első ember, aki akvarell festményeket készített az űrben. „Művészetemet az a félelem és csoda ihlette, amit mindenhol tapasztalok” – mondja.

„A Föld látképe az űrből, az én űrszondám, a Vízöntő színes aljának látványa, a búvárkodásunk során látott hihetetlen lények, jéghegyek az Antarktiszon – az inspiráció végtelen körülöttünk. Nagyon céltudatos küldetésünk van, hogy ösztönözzük az embereket annak megértésére, hogy az űrben végzett munkánk végső soron a Földön élő összes élet javát szolgálja.”

Sas sugarak hármasa (COMO Cocoa Island)

Kíváncsi voltam, hogy azok az emberek, akikkel Nicole a különféle rendezvényein találkozik, a legszívesebben tanultak az űrről és az ott szerzett tapasztalatairól?

„A búvárokat különösen a búvárkodás és az űrben való tartózkodás közötti hasonlóságok érdeklik. Ők azok is, akik azt kérdezik, hogy miért költünk több pénzt az űrben, mint itt a bolygónkon, az óceánban, hogy felfedezzük és megoldjuk bolygónk kihívásait.

„Szeretjük ezeket a beszélgetéseket, mert lehetőséget ad arra, hogy beszéljünk arról, hogy amit az űrben teszünk, az „a Földön kívül, a Földért” – hogy minden, amit ott teszünk, végső soron a földi élet javításáról szól.

„Bolygónk létfontosságú jeleit az űrből mérjük – az óceán és általában bolygónk állapotának megértéséhez szükséges kritikus információk nagy részét –, ami lehetővé teszi számunkra, hogy megoldjuk a legnagyobb bolygókihívásainkat.

"A búvárokat pedig, mint mindenkit, érdekli, hogy milyen embernek lenni, aki emberi űrrepülést végez."

A vékony kék vonal

Kékcsíkos snapper (COMO Cocoa Island)

Az űrben töltött idő megváltoztatta Nicole-t? „Igen, nem hiszem, hogy lehetsz ember, és nem mehetsz el egy olyan helyre, mint az űr, hogy megtapasztald azt a rendkívüli kilátópontot anélkül, hogy jó irányba változnál” – mondja.

„Szerintem ugyanez igaz a búvárkodásra is. Az űrbe járást és a búvárkodást – tulajdonképpen minden fantasztikus és csodálatos élményt – cselekvésre való felhívásnak kell tekinteni.

– Teljesen új módon teremt kapcsolatot a bolygóval. Értékeli az egyszerű – mégis, állítom, meggyőző – valóságát, hogy kik és hol vagyunk együtt az űrben.

„Egy óceáni bolygón élünk. Mindannyian földiek vagyunk. Az egyetlen határ, ami számít, az a vékony kék légkör, amely mindannyiunkat betakar és véd.

Nicole Stott búvárkodás az űrben (NASA)

„És a végső felszólítás a cselekvésre az, hogy mindannyiunknak el kell fogadnunk a szerepünket a legénységtársakként, nem pedig utasként a Föld űrhajóján – ezzel megvan a hatalmunk arra, hogy olyan jövőt teremtsünk a Földön élő összes élet számára, amely olyan gyönyörű, mint amilyennek látszik. tér.

„Mindannyian itt a Földön nem tudom eléggé kifejezni, milyen csodálatos dolog víz alá kerülni és megtapasztalni a belső teret – megérteni a Föld összes életének összekapcsolódását, megtapasztalni a szépséget, és jobban megbecsülni a világot. áhítat és csoda, ami körülvesz minket minden nap.

„Csak ki kell nyitnunk a szívünket és az elménket, és meg kell tennünk a fejet!”

