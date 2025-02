Monty Halls Big Blue Bag projektje

A búvárműsorok teljes listája linkekkel:

JANUÁR 18-26.: Boot Düsseldorf (Nemzetközi Hajókiállítás)

FEBRUÁR 1-2: Duikvaker

FEBRUÁR 21-23.: European Dive Show (EUDI)

FEBRUÁR 21-23.: Diving Resort Travel (DRT) Show, Malajzia

MÁRCIUS 1-2.: GO Diving Show (The UK Dive Show)

MÁRCIUS 15-16.: ADEX Ocean Festival / OZTek Ausztrália

MÁRCIUS 28-30.: Mediterrán Búvárshow

ÁPRILIS 4-6.: Asia Dive Expo (ADEX)

MÁJUS 22-25.: Thailand Dive Expo (TDEX)

MÁJUS 31. – JÚNIUS 1.: Búvárbemutató

JÚNIUS 13-15.: Malaysia International Dive Expo (MIDE)

SZEPTEMBER 6-7.: GO Diving ANZ Show

OKTÓBER 17-19.: Búvárbeszélgetések

NOVEMBER 11-14.: DEMA Show



00: 00 Bevezetés

01:35 Scuba.com hirdetés

02:35 Duikvaker

03:15 EUDI

04:23 DRT

05:04 GO Diving Show UK

06:24 ADEX OZTek

07:06 Földközi-tenger

07:34 ADEX

08:21 TDEX

08:51 Búvárshow

09:36 MIDE

10:06 GO Diving ANZ

11:09 Búvárbeszélgetések

11:58 DEMA