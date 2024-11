A Paralimpia felhívja a figyelmet a korallzátonyokat fenyegető veszélyekre

Az Egyesült Királyság könnyen megfeledkezik a korallzátonyokról, ám a SHEBA márka megbízásából készült új kutatás szerint a brit felnőttek 75%-a aggódik a világ korallzátonyainak állapota miatt, ennek ellenére közel a fele (48%) azt mondja, hogy nem. nem tudok sokat vagy semmit a korallzátonyok tényleges szerepéről a tengerek egészségének támogatásában.

További 72%-uk az éghajlatváltozást jelölte meg a korallzátonyokat fenyegető legnagyobb veszélyként, közel ötödük (18%) úgy gondolja, hogy nincs remény a megmentésükre, negyedük pedig bizonytalan. Az óceánok szószólója és paralimpiai úszója, Ellie Simmonds egy új videóban lenyűgöző történetmesélésekkel kelti életre a Sheba Hope Grows program mozgalmát, ösztönözve és inspirálva az Egyesült Királyságot és azon túl is, hogy hívják fel a figyelmet és tegyenek lépéseket óceánjaink szépségének megőrzése és helyreállítása érdekében.



Ellie azt mondta: "Bár a világ zátonyai olyan távol vannak az Egyesült Királyságtól, az éghajlatváltozás hatásai az egész bolygónkra hatással vannak, akár a változó időjárási minták, akár a korallzátonyok elvesztése miatt, többet kell tennünk annak érdekében, hogy a természet lehetőséget adjon az alkalmazkodásra, és ellenálljon ezeknek. változások.”

Ellie Simmonds a Reef egyik csillagával

Mivel a világ korallzátonyai veszélyben vannak, az óceánok szószólója, Simmonds ismét egyesítette erőit a SHEBA márkával, hogy megmutassa, még van remény a Nagy Korallzátonyra, a Sheba Hope Grows program pedig demonstrálja a helyreállítás értékét a sérült zátonyok újjáépítésében. Ausztrália leghíresebb zátonyán belül.



A Nagy-korallzátony csak egyike azon helyszíneknek, ahol a program hatással van. Partnereivel együtt jelenleg 65 országban 12 helyreállítási helyszín működik, ez a világ legnagyobb korall-helyreállítási programja.



Ellie azt mondta: „Az óceánjaink megőrzése olyan dolog, amiért mindig is szenvedélyes voltam, különösen, mivel a víz évek óta az életem nagy részét képezi. Nagyon örülök, hogy idén is egyesíthetem erőimmel a Sheba Hope Grows programmal, hogy megmutassam mindenkinek a remény új történetét.

„Hihetetlen látni a zátonycsillagok erejét, és találkozni a csapattal, amely ennek a kis, egyedi szerkezetnek a hátterében áll, aminek nagy hatása van.

„A változás nem történhet meg egyedül, ez a sok szervezet közötti partnerségről szól. Ez csak azt mutatja, milyen erősek lehetünk, ha közös célunk van – óceánjaink megmentése. A korallzátonyok helyreállítása érdekében tett intézkedések ma segítik óceánjaink megőrzését a következő generációk számára.”

A Mars Sustainable Solutions csapatának tengerészeti szakértőihez csatlakozva Simmonds testközelből vett részt a korall-restaurálásban, és megtudta, hogy a csapat több mint egy évtizedet töltött a méretezhető megoldás kifejlesztésével a Mars Assisted Reef Restoration System rendszerrel. Ez a Reef Stars hatszögletű, homokkal bevont acélszerkezeteket használja, amelyek stabil alapot biztosítanak a koralldarabkák növekedéséhez, amelyeket az óceán fenekére ültetnek, hogy beindítsák a korallzátonyok helyreállítási folyamatát.

Reef Star előkészítése a korallzátonyok helyreállításának elősegítésére

David Smith professzor, a Mars Sustainable Solutions vezető igazgatója és a Mars Incorporated vezető tengerésze elmondta:: "A Sheba Hope Grows programnak köszönhetően az Ausztráliában tevékenykedő csapat több mint 400 zátonycsillagot tudott telepíteni – ezzel visszahozva az életet a Nagy-korallzátony ezen területeire.”

Simmonds azt is látta, hogy milyen munkát végez a csapat olyan partnerekkel, mint a Citizens of the Reef, akik új módszertant alkalmaznak a Cairns régióban található zátonyok összeírására. Ez lehetővé teszi számukra, hogy egészségügyi adatokat gyűjtsenek ezeknek a zátonyoknak az állapotáról, és ezt felhasználják arra, hogy azonosítsák azokat a zátonyokat, amelyek további segítségre szorulhatnak.



David professzor a következőket mondta: „A helyi közösségekkel való együttműködés révén továbbra is támogathatjuk a biológiai sokféleséget, és fontos, fenntartható megoldásokat hajthatunk végre korallzátonyaink számára, segítve az éghajlatváltozás elleni küzdelmet. Még van mit tenni, de elkötelezett csapatunkkal és partnereinkkel ez egy újabb rendkívül fontos lépés a helyes irányba.”