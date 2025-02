A tengeri környezet védelme a jövő generációi számára

Dr. David Jones tudós, természetvédő és óceánvédő lesz a brit színpadon a GO Búvárbemutató márciusban három tehetséges fiatal tudóst mutattak be a Portsmouthi Egyetemről, hogy beszéljenek kutatásaikról és arról, hogy ez hogyan változtatja meg a tengerek megőrzését.

Kelsey-Marie Cadd két mesterséges élőhely létrehozásáról fog beszélni a tüskés csikóhal és a rövid orrú csikóhal számára, amelyek ösztönzik a faj növekedését, stabilizálják az üledéket és elősegítik a tengeri fű terjeszkedését.

Joe Sargent a Wight-sziget körüli hínárzátonyok (Laminaria sp.) degradációjáról, a csökkenés lehetséges okáról és a régió más makroalgafajainak elterjedésének okairól fog beszélni.

Georgia Sharpe-Harris az Egyesült Királyság számos torkolatvidékén található árapály-széles levelű erdőkről fog beszélni. Ezek az egyedülálló tengerparti élőhelyek érdekes analógiákat mutatnak a trópusi mangrove-fajokkal, és ennek a gazdag ökoszisztémának a további megértése segít a jövőbeni védelem biztosításában.

Mindhárman kutatásaikról és annak a tengeri környezet védelmére gyakorolt ​​hatásáról fognak beszélni a jövő generációi számára. Az interaktív kijelzőkkel és berendezésekkel együtt egész hétvégén elérhetőek lesznek a Just One Ocean tengerbiológiai zónában (1051-es stand a Tech Stage és a Királyi Haditengerészet közelében található XNUMX. csarnokban).

Dr. Jones rendszeres előadója volt a GO Diving Showsnak az évek során, és számos témáról beszélt. Most arra fordítja idejét, hogy a Just One Ocean nevű jótékonysági szervezeten keresztül megőrizze az óceánokat a jövő generációi számára. A jótékonysági szervezet a tudományra, az oktatásra és a kommunikációra összpontosít, és küldetése részeként számos innovatív tengerkutatási projektet támogat.

A GO búvárshow

A GO búvárshow – az egyetlen fogyasztói búvár- és utazási műsor az Egyesült Királyságban – 1. március 2–2025-án visszatér a NAEC Stoneleighbe, éppen időben az új szezon elindításához, és interaktív, oktató, inspiráló és szórakoztató tartalmakkal teli hétvégét ígér.

Csakúgy, mint a Nagyszínpad – ezúttal Steve Backshall tévésztár, író és kalandor főszereplője, aki néhány évnyi távollét után szívesen visszatér a GO Diving Show-ba, a NASA által kiképzett NEEMO Aquanauttal és a DEEP Dawn tudományos kutatási részlegének vezetőjével együtt. Kernagis, a másik TV-műsorvezető, író és örök kedvenc Monty Halls, Dr. Timmy Gambin, aki Málta gazdag tengeri és háborús időszakáról fog beszélni. örökség, valamint a felfedezők, Rannva Joermundsson és Maria Bollerup dinamikus duója, akik a közelmúltbeli indonéziai Buteng-expedíciójukról beszélnek – ismét vannak szentelt színpadok az Egyesült Királyság búvárkodásának, technikai merülésnek, víz alatti fényképezés és inspiráló mesék. Andy Torbet ismét fellép a Nagyszínpadon, valamint előadást tart a technikai merülés kihívásairól a tévéműsorok számára.

A színpadok mellett számos interaktív elem is található – az egyre népszerűbb barlang, az óriás próbamedence, a magával ragadó virtuális valóság tech-roncsmerülés, lélegzetvisszatartó műhelyek és bélelési gyakorlatok, tengerbiológiai zóna, valamint – 2025-ben újdonságként – lehetőség nyílik arra, hogy kipróbálja magát a roncstérképezésben az Ancatter Nautical – hajós ívei között. folyamatosan bővülő standok választéka turisztikai fórumoktól, gyártóktól, edzés ügynökségek, üdülőhelyek, élődeszkák, búvárközpontok, kiskereskedők és még sok más.

Idén is látható a NoTanx Zero2Hero verseny középpontba kerül. A kezdő szabadbúvárokat megcélzó versenyen először 12 jelentkező vesz részt edzés Marcus Greatwooddal és a NoTanx csapattal Londonban február végén. Ezután öt kiválasztott döntős versenyez a GO Diving Show-n a márciusi hétvégén, beleértve a statikus apnoe kezeléseket a medencében, hogy megtalálják az összesített győztest, aki egyhetes utazást kap a Marsa Shagra ökofaluba, az Oonasdivers jóvoltából. Kattintson itt hogy regisztráljon a versenyre.

