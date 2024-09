A roncsbúvárkodás szerelmese és a rendkívüli víz alatti fotós, Pete Mesley két kihagyhatatlan előadást tart a Sydney-i székhelyű Nagyszínpadon. GO Diving Show ANZ a hónap végén.

Pete búvárszenvedélye több mint 33 évvel ezelőtt kezdődött a hideg angol vizeken. Itt született meg a "Lust for Rust" című alkotása, és ettől kezdve a roncsok kutatásának, megtalálásának, búvárkodásának és fotózásának szenteli magát.

Több mint 7,000 órányi vízi tapasztalattal 29 különböző országban, Pete 1991 óta teljes munkaidőben a búváriparban dolgozik. Amellett, hogy PADI kurzusigazgató, Pete műszaki búvárkodással is foglalkozik. oktató Edző. Pete különösen a déli féltekén az egyik legtapasztaltabb technikai búvár és oktató.

Pete nagyon sikeres merülés utazás Az üzleti Lust4Rust és a Shock&Awe Big Animal Diving Excursions célja, hogy tapasztalt búvárokat vigyen el speciális merülési helyekre világszerte. Olyan helyek, mint a Truk-lagúna, a Salamon-szigetek, a Bikini-atoll, a Nagy-tavak, Srí Lanka, Palau, a Csendes-óceán déli része és Új-Zéland.

Tapasztalata kiterjed a filmre és a tudományos iparra is. Pete is kiérdemelte magát az áhított Explorers Club tagjaként.

A jól publikált és nagy teljesítményű víz alatti fotós, Pete étvágya új helyeket, új roncsokat és kalandokat keres, és ezeket dokumentálja. Legújabb projektje a Truk Lagoon összes roncsának 3D modellezése a Truk Lagoon Wreck Baseline Projectben. Félúton túl van a világ legnagyobb roncskészletének feltérképezésében.

www.lust4rust.co

Pete előadásai a Nagyszínpadon a következők lesznek:

Távoli búvárkodás és élő fedélzeti biztonság – fontos tudnivalók!

Az elmúlt évtizedben rengeteg élő fedélzeti merülés történt. Túl sok! Néhány végzetes. Miért? Megvizsgáljuk, milyen kérdéseket tegyünk fel az operátoroknak, hogy segítsünk Önnek megalapozott döntést hozni arról, hogy kockáztatja-e az életét velük vagy sem. Megvizsgáljuk a lehetséges „vörös zászlókat”, hogy mit kell keresni. Adok néhány tippet is arra vonatkozóan, hogyan készülhet fel a legjobban a távoli utazásokra, létfontosságú létfenntartó felszereléseket és megfelelő felkészülést, hogy ne érjen veszélybe. Miután személyesen is szemtanúja voltam egy ilyen süllyedésnek, elmesélem, hogyan birkózom meg egy ilyen eseménnyel.

Truk Lagoon Wreck Baseline Project

A fotogrammetriai technikák használatával a Truk Lagoon (Chuuk Lagoon) összes merülhető roncsának teljes és átfogó 3D-s modellezési alapvonalának elkészítését tűztük ki célul. Ennek az alapvető alapvonalnak a megszerzése segít a Truk jövőjének biztosításában, és még jóval a roncsok felbomlása után is továbbviszi a térség gazdag történelmét. Ez csak a projekt 1. fázisa. Miután az összes roncsot lemodellezték, a tervek szerint ötévente átalakítják őket. Ez remélhetőleg több betekintést ad a roncsok leromlásának sebességének megismeréséhez. Megvitatjuk a jövőbeli fázisokat, hogy remélhetőleg elősegítsük Chuuk turizmusának növekedését a jövőben.

A GO búvárshow ANZ

Ez az éves esemény, amely idén kerül megrendezésre 28 29-szeptember a Sydney Showground az Olimpiai Parkban, célja, hogy bemutassa víz alatti világunk legjavát mindenkinek, a kezdő búvárkodásról, vagy belépő szintű tanfolyamukat befejező kezdőtől a haladó búvárokig, egészen a technikai búvárokig és a veterán CCR-ig. különféle.

Számos színpad létezik – a Nagyszínpad, a Fénykép A Stage, az Australia/New Zealand Stage, az Inspiration Stage és a Tech Stage – amelyen több tucat előadót láthatnak majd a világ minden tájáról, valamint számos interaktív funkciót kínálnak kicsiknek és időseknek, a VR-búvárkodástól és a próbabúvárkodástól kezdve. , bemutató medence, sellők és még sok más.

A színpadok körül a kiállítók széles skálája lesz, a turisztikai ügynökségektől és utazásszervezőktől az üdülőhelyekig, élődeszkákig, edzés ügynökségek, kiskereskedők, gyártók és természetvédelmi szervezetek.

Az immár ötödik alkalommal megrendezett 2024-es GO Diving Show UK több mint 10,000 10,000 látogatót vonzott a hétvégén, és XNUMX XNUMX négyzetméternyi kiállítási területet ölel fel, az ausztrál és új-zélandi változat pedig a következő években igyekszik elérni ezt a szintet.

A belépés az ANZ nyitó GO Diving Show-ra teljesen ingyenes – regisztráljon itt hogy jegyet kapjon a 2024-es ausztráliai búváreseményre. Rengeteg parkoló áll rendelkezésre a helyszínen, és a helyszín könnyen megközelíthető a rengeteg közlekedési lehetőségnek köszönhetően, így most jegyezze be a dátumokat a naplójába, és készüljön fel egy fantasztikus hétvégére, amely a búvárkodás minden formáját ünnepli.