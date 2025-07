Búvárkodás: A 20 milliárd dolláros iparág

Egy nemzetközi tanulmányban most először számszerűsítették a szabadidős búvárkodásból származó bevétel mértékét – és a szerzők szerint a több mint 20 milliárd dolláros (körülbelül 15 milliárd font) felső érték sokatmondó gazdasági ösztönzőt jelent a tengeri élővilág védelmére.

A tanulmány azt is feltárta, hogy mennyi búvárkodás folyik ma tengeri védett területeken (MPA-kon) belül – és hogy hány búvár szakember születik abban az országban, ahol dolgoznak.

A búvárkodás évente 8.5 és 20.4 milliárd dollár közötti összeggel járul hozzá a globális gazdasághoz – mondja Octavio Aburto-Oropeza tengerbiológus, a Kaliforniai Egyetem San Diegó-i Scripps Oceanográfiai Intézetének munkatársa, a tanulmány társszerzője. A tevékenység becslések szerint akár 124,000 170 munkahelyet is biztosíthat XNUMX országban.

A búváripar világméretű gazdasági hatásának első átfogó becslését nyújtó új tanulmány állítólag a ... része. Atlas AquaticaEgy Az ENSZ óceáni évtizede Az Aburto-Oropeza vezette projekt reményei szerint az eredmények segítenek majd megszervezni az ágazatot, hogy nagyobb politikai hangot kapjon a természetvédelem terén.

Míg az óceáni turizmust már elismert gazdasági erőként tartják számon, a búvárkodás konkrét hozzájárulását korábban nem vizsgálták globális szinten, állítják a szerzők. Ez a mulasztás megnehezítette az óceánvédelem szószólói számára, hogy felsorolják a búvárkodás gazdasági előnyeit.

„Vitorlázhatsz vagy szörfözhetsz egy holt óceán felett, de a búvárok észreveszik, ha nincsenek halak – ez valójában egy olyan tevékenység, amely a rendszer egészségétől függ” – mutat rá Fabio Favoretto, a tanulmány társszerzője, az Atlas Aquatica koordinátora és a Scripps posztdoktori kutatója. „Ez pozitív a természetvédelem szempontjából, mert szövetségesekké teszi a búvárokat.”

Merülés a védett tengeri területeken

A fokozott óceáni védelem növelheti a búvárkodásból származó bevételeket azáltal, hogy több búvárt vonz, akik hajlandóak magasabb árat fizetni azért, hogy megismerkedhessenek a természetvédelmi intézkedések által biztosított változatosabb és számosabb tengeri élővilággal, ahogyan azt korábbi kutatások is kimutatták. A búvárok védett tengeri területek iránti preferenciáját azok az adatok is alátámasztják, amelyek azt mutatják, hogy az összes tengeri merülés mintegy 70%-a ezeken a területeken történik.

2021-ben Aburto-Oropeza és kollégái publikáltak egy tanulmányt, amely megállapította, hogy a búvárturizmus Mexikóban évi 725 millió dollárt termelt – majdnem annyit, mint az ország teljes halászati ágazata.

A globális szintű bevételek feltárására irányuló ötletet kiterjesztve a kutatók az új tanulmányhoz több mint 11,500 170 búvárüzemeltető listáját állították össze a XNUMX országban, a Google Térkép és a PADI búvárképző ügynökség adatait felhasználva, és helyi szakértőkkel validálva az adatbázist. online A felmérés ezután 425 ország 81 vállalkozásától gyűjtött be válaszokat.

A gazdasági elemzést Andrés Cisneros-Montemayor, a kanadai Simon Fraser Egyetem munkatársa vezette, aki a válaszok felhasználásával kiszámította a világszerte évente 9-14 millió hobbibúvár által közvetlenül búvártevékenységekre, valamint közvetett kiadásokra, például szállodákra, étkezésre és közlekedésre fordított összeget.

Statisztikai modellezést alkalmaztak a globális gazdasági hatás extrapolálására. Ez kimutatta, hogy a búvártevékenységekre fordított közvetlen kiadások évi 900 millió és 3.2 milliárd dollár közötti bevételt generálnak, amely 20.4 milliárd dolláros szám magában foglalja a közvetett kiadásokat is.

A tanulmány azt is feltárta, hogy a búváriparban dolgozók 80%-a helyi vagy országos lakos, és hogy a búvárok üzemeltetői mély aggodalmukat fejezték ki a környezetkárosodás miatt. Legtöbbjük negatív változásokról számolt be az elmúlt évtizedben meglátogatott merülőhelyeken.

Természetes szövetségesek

„A tömegturizmussal ellentétben, amely károsíthatja a helyi közösségeket és a tengeri környezetet, a jól irányított búvárturizmus gazdaságilag életképes, társadalmilag méltányos és környezetileg fenntartható lehet” – mondja Anna Schuhbauer, a tanulmány vezető szerzője és a Brit Columbiai Egyetem halászati tudósa.

„Mivel a búvárok üzemeltetői érdekeltek az egészséges ökoszisztémákban és a gazdag tengeri élővilágban, természetes szövetségesek a természetvédelmi erőfeszítésekben.”

A kutatók most az iparágban a megfigyelőrendszerek szabványosítását, a búvárüzemeltetők hivatalos bevonását a tengeri gazdálkodási döntésekbe, valamint az ökoturizmus elismerését a fenntartható óceánalapú vagy „kék” gazdaságok központi elemeként javasolják.

Támogatják a búvárüzemeltetők azon erőfeszítéseit is, hogy egységes politikai hangvételű szövetkezetekbe szerveződjenek az Atlas Aquatica kezdeményezésen keresztül, amely már támogat kísérleti projekteket Mexikóban és Olaszországban.

A James Cook Egyetem (Ausztrália), a Marisol Plascencia de La Cruz of Centro (Mexikó), a National Geographic Society, a North-West Egyetem (Dél-Afrika), az Ørsted (Dánia), a UC Santa Barbara, a Pretoria Egyetem (Dél-Afrika) és a Washingtoni Egyetem kutatói is részt vettek a projektben. tanulmány, amely most jelent meg a folyóiratban Cell Reports Fenntarthatóság.

