Steve Backshall a cápákra és a bálnákra összpontosít

Többszörösen díjnyertes TV-műsorvezető, Steve Backshall – főelőadó az avatóünnepségen GO Diving Show ANZ Szeptember 28-29-én megrendezésre kerülő esemény – két búvárkedvenc, a bálnák és a cápák felé fordítja figyelmét.

Steve egy csupa akcióhős, aki felfedezte a bolygó legtávolabbi helyeit. Ez a vadon élő állatok és a természeti világ páratlan ismeretével párosulva lenyűgöző vendégelőadóvá teszi.

A televízió egyik legfoglalkoztatottabb műsorvezetőjeként, aki talán legismertebb fenomenális sikereiről Halálos sorozatban Steve a Sydney-i Nagyszínpadon fog fellépni olyan búvárfényesítőkkel, mint Jill Heinerth, Richard Harris, Liz Parkinson és Pete Mesley.

Steve a közelmúltban átutazott az Atlanti-, a Csendes- és az Indiai-óceánon forgatás közben Bálna a Sky TV számára, egy úttörő műsor, amely a legikonikusabb, mégis veszélyeztetett fajunkat követi nyomon. Filmezett is Expedíció és a cápa a Sky TV-nek, és megjelent Változó bolygónk a brit BBC One számára – egy ambiciózus hétéves sorozat, amely hatot dokumentál a bolygóé leginkább veszélyeztetett ökoszisztémák.

A Shark with Steve Backshall egy revelatív sorozat, amely a cápák csodáját ünnepli, és eloszlatja a cápák, mint hidegvérű gyilkosok mítoszát. Fotó: Sky UK Limited_True to Nature

Ezt megelőzően azért A Jagua elveszett földjer, megtette az első feljutást az Upuigma-hegyre Venezuelában, a függőleges sziklafalon aludt, és ismeretlen állatfajtákat talált a csúcson. Leereszkedett a Guyanában található Kaiteur-vízesés aljára is, az alatta lévő, átázott csodaországba.

In A vulkán elveszett földje, Steve volt az első kívülálló, aki belépett a Bosavi-hegy vulkánjába – ahol a csapat 40 új fajt fedezett fel, köztük a világ legnagyobb patkányt! Steve részt vett egy brutális barlangász-expedíción is, amely új átjárót nyitott az új-britanniai Mageni-barlangban.

Más sorozatok közé tartozik Expedíció Jajka, ahol majdnem elnyelték a púpos bálnák, és besodorták egy gleccser beleibe, és A méregvadász, ahol több száz golyóhangya (a világ legfájdalmasabb csípős gerinctelen állata) csípését viselte el egy beavatási szertartáson.

További filmjei közé tartozik St Kilda vadon, Extreme Britain – Barlangok, Springwatch nyomkövetők, Alaska Live, Blue Planet Live és Undiscovered Worlds Steve Backshall közreműködésével.

Egy termékeny író, Steve legújabb könyve, Deep BlueA memoár, az utazás, valamint a tenger- és környezettudomány keveréke, amely a vízi élőlények számos világába vezet be minket: a víz alatti sivatagoktól és esőerdőktől az óceáni hősök, például a tengeri teknős és a nagy fehér cápa evolúciójáig. a fehér sarki tengerek és a korallzátonyok gyorsan hanyatló állapota.

Mintha ez még nem lenne elég, 2023-ban Steve óriási kitartásról, elszántságról, lendületről és ambícióról tett tanúbizonyságot egy új világrekord megdöntésére – ami a leggyorsabb idő evezése volt a Temze folyón az Egyesült Királyságban.

Steve előadásai a Nagyszínpadon a következők lesznek:

megtanulni beszélni "bálna"

A bálnák világának megértésének aranykorába lépünk, és egy közeljövőbe, amikor nemcsak megérthetjük a bálnákat, de még vissza is beszélhetünk…

Cápák – idősebbek, mint a fák

Orrtól orrig találkozhat mindennel, az apró bojtos wobbegongoktól a nagy fehérekig, tigrisekig, bikákig és nagy kalapácsfejekig.

Steve Backshall a cápákra és a bálnákra összpontosít 3

A GO búvárshow ANZ

Ez az éves esemény, amely idén kerül megrendezésre 28 29-szeptember a Sydney Showground az Olimpiai Parkban, célja, hogy bemutassa víz alatti világunk legjavát mindenkinek, a kezdő búvárkodásról, vagy belépő szintű tanfolyamukat befejező kezdőtől a haladó búvárokig, egészen a technikai búvárokig és a veterán CCR-ig. különféle.

Számos színpad létezik – a Nagyszínpad, a Fénykép A Stage, az Australia/New Zealand Stage, az Inspiration Stage és a Tech Stage – amelyen több tucat előadót láthatnak majd a világ minden tájáról, valamint számos interaktív funkciót kínálnak kicsiknek és időseknek, a VR-búvárkodástól és a próbabúvárkodástól kezdve. , bemutató medence, sellők és még sok más.

A színpadok körül a kiállítók széles skálája lesz, a turisztikai ügynökségektől és utazásszervezőktől az üdülőhelyekig, élődeszkákig, edzés ügynökségek, kiskereskedők, gyártók és természetvédelmi szervezetek.

Az immár ötödik alkalommal megrendezett 2024-es GO Diving Show UK több mint 10,000 10,000 látogatót vonzott a hétvégén, és XNUMX XNUMX négyzetméternyi kiállítási területet ölel fel, az ausztrál és új-zélandi változat pedig a következő években igyekszik elérni ezt a szintet.

A belépés az ANZ nyitó GO Diving Show-ra teljesen ingyenes – regisztráljon itt hogy jegyet kapjon a 2024-es ausztráliai búváreseményre. Rengeteg parkoló áll rendelkezésre a helyszínen, és a helyszín könnyen megközelíthető a rengeteg közlekedési lehetőségnek köszönhetően, így most jegyezze be a dátumokat a naplójába, és készüljön fel egy fantasztikus hétvégére, amely a búvárkodás minden formáját ünnepli.