A Diving & Threat Exploitation Group és a Royal Navy Divers szerepe

A Királyi Haditengerészet aknaharcos és mentőbúvártisztje, Chris Forster parancsnok adminisztratív előadást tart a Diving & Threat Exploitation Group (DTXG), a Királyi Haditengerészet aknamentesítési búvárkodásért, víz alatti robbanóanyag-ártalmatlanításért (EOD) és tengeri támadásokért felelős speciális egysége szerepéről, amikor az SUK beszáll az IED elleni hadműveletbe. GO Búvárbemutató márciusban.

Forster főhadnagy 12 éves szolgálatot teljesít a Királyi Haditengerészetnél, ebből tíz évet a mentőbúvár közösségben, és jelentős operatív tapasztalattal rendelkezik az Arab-öbölben és a Csendes-óceán délnyugati részén végzett bevetésekben.

A DTXG összetett és magas kockázatú víz alatti környezetben működik, biztosítva a haditengerészeti műveletek, a kereskedelmi hajózás és a kritikus tengeri infrastruktúra biztonságát.

Ez a beszélgetés feltárja a csoport legfontosabb feladatait, többek között:

Mine Countermeasures (MCM): Tengeri aknák és fel nem robbant töltények (UXO) felderítése, semlegesítése és ártalmatlanítása.

Tengeri EOD: Válasz a víz alatti IED fenyegetésekre a kikötőkben, a hajózási utakon és a tengeri létesítményekben.

Különleges műveletek támogatása: A UK Special Forces (UKSF) segítése kétéltű és titkos műveletekben.

Fenyegetés kihasználása: Az ellenséges robbanószerkezetek elemzése az ellenintézkedési stratégiák javítása érdekében.

A Royal Navy Clearance Diver inspects a floating mine contact during a edzés gyakorlat.

The talk also highlights DTXG’s edzés, specialised equipment, and the integration of cutting-edge technology such as autonomous underwater vehicles (AUVs) and remotely operated vehicles (ROVs). Case studies of recent operations illustrate the Squadron’s effectiveness in real-world scenarios, while a discussion on emerging threats and future developments provides insight into the evolving nature of underwater EOD.

A GO búvárshow

A GO búvárshow – az egyetlen fogyasztói merülés és utazás bemutató az Egyesült Királyságban – 1. március 2–2025-án visszatér a NAEC Stoneleighbe, éppen időben az új évad elindításához, és interaktív, oktató, inspiráló és szórakoztató tartalmakkal teli hétvégét ígér.

Csakúgy, mint a Nagyszínpad – ezúttal Steve Backshall tévésztár, író és kalandor főszereplője, aki néhány évnyi távollét után szívesen visszatér a GO Diving Show-ba, a NASA által kiképzett NEEMO Aquanauttal és a DEEP Dawn tudományos kutatási részlegének vezetőjével együtt. Kernagis, a másik TV-műsorvezető, író és örök kedvenc Monty Halls, Dr. Timmy Gambin, aki Málta gazdag tengeri és háborús időszakáról fog beszélni. örökség, valamint a felfedezők, Rannva Joermundsson és Maria Bollerup dinamikus duója, akik a közelmúltbeli indonéziai Buteng-expedíciójukról beszélnek – ismét vannak szentelt színpadok az Egyesült Királyság búvárkodásának, technikai merülésnek, víz alatti fényképezés és inspiráló mesék. Andy Torbet ismét fellép a Nagyszínpadon, valamint előadást tart a technikai merülés kihívásairól a tévéműsorok számára. Az összes előadó listája az időzítésekkel együtt megtalálható itt.

A színpadok mellett számos interaktív elem is található – az egyre népszerűbb barlang, az óriás próbamedence, a magával ragadó virtuális valóság tech-roncsmerülés, lélegzetvisszatartó műhelyek és bélelési gyakorlatok, tengerbiológiai zóna, valamint – 2025-ben újdonságként – lehetőség nyílik arra, hogy kipróbálja magát a roncstérképezésben az Ancatter Nautical – hajós ívei között. folyamatosan bővülő standok választéka turisztikai fórumoktól, gyártóktól, edzés ügynökségek, üdülőhelyek, élődeszkák, búvárközpontok, kiskereskedők és még sok más.

Idén is látható a NoTanx Zero2Hero verseny középpontba kerül. A kezdő szabadbúvárokat megcélzó versenyen először 12 jelentkező vesz részt edzés Marcus Greatwooddal és a NoTanx csapattal Londonban február végén. Ezután öt kiválasztott döntős versenyez a GO Diving Show-n a márciusi hétvégén, beleértve a statikus apnoe kezeléseket a medencében, hogy megtalálják az összesített győztest, aki egyhetes utazást kap a Marsa Shagra ökofaluba, az Oonasdivers jóvoltából. Kattintson itt hogy regisztráljon a versenyre.

