A víz alatti filmgyártás őrült világa Tom Parkkal

Tom Park
Tom Park egy elismert ausztrál víz alatti operatőr és rendező, aki több mint egy évtizedes tapasztalattal rendelkezik a víz alatti filmiparban, és a „víz alatti filmgyártás őrült világáról” fog beszélni, amikor a nagyszínpadon lép fel. GO Diving Show ANZ szeptemberben.

Tom számos projekten dolgozott, a nagyjátékfilmektől a természetfilmekig, olyan ügyfelek számára, mint a BBC, a Netflix, az Amazon Prime Video és David Attenborough, és munkásságát világszerte számos filmfesztivál díjaival ismerték el, beleértve a rangos Wildscreen Fesztivált is.

Tom a víz alatti kamerákkal és berendezésekkel kapcsolatos technikai szakértelméről, valamint a víz alatti világ szépségének és egyediségének megörökítésében rejlő kreatív víziójáról ismert. Pályafutása nagy részét a Nagy-korallzátony és Ausztrália keleti partvidékének filmezésével töltötte, szenvedélyesen elkötelezett az óceánok védelme iránt, és művészetével felhívja a figyelmet a tengeri ökoszisztémák védelmének fontosságára.

GO Diving Show ANZ
A GO Diving Show szeptember 6-7-én kerül megrendezésre a Sydney Showgroundon.

A GO búvárshow ANZ

Ez az éves esemény, amely idén kerül megrendezésre 6 7-szeptember a Sydney Showground az Olimpiai Parkban, célja, hogy bemutassa víz alatti világunk legjavát mindenkinek, a kezdő búvárkodásról, vagy belépő szintű tanfolyamukat befejező kezdőtől a haladó búvárokig, egészen a technikai búvárokig és a veterán CCR-ig. különféle.

Számos színpad létezik – a Nagyszínpad, a Fénykép Színpad, az Ausztrál/Új-Zélandi Színpad, az Inspirációs Színpad és a Tech Színpad –, amelyek a világ minden tájáról érkező tucatnyi előadónak adnak otthont, valamint számos interaktív funkciót kínálnak fiataloknak és időseknek egyaránt, a VR búvárélményektől kezdve a bemutatómedencén át a próbamerülésig és sok másig.

A színpadok és a rendezvény helyszínei között számos kiállító található, az idegenforgalmi irodáktól és utazásszervezőktől kezdve az üdülőhelyeken, utazószállókon, képzési ügynökségeken, kiskereskedőkön, gyártókon és természetvédelmi szervezeteken át.

Szerezd meg jegyet most!

A GO Diving Show ANZ jegyei már kaphatók, és kihasználhatja a következő előnyöket: 2 az 1 áráért korai foglalási ajánlat szeptember 9-ig – te és a haverod/barátod/partnered/házastársad mindössze ennyiért látogathattok meg $12, és a 16 év alatti gyerekek ingyenesen látogathatják, így tökéletes családi kirándulást kínál. A helyszínen rengeteg parkolóhely áll rendelkezésre, és a helyszín könnyen megközelíthető számos közlekedési lehetőséggel, ezért már most jegyezd fel a dátumokat a naptáradba, és készülj fel egy epikus hétvégére, amely a búvárkodás minden formáját ünnepli.

