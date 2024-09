Top tech előadások a GO Diving Show ANZ-n

A Tech Stage a megnyitón GO Diving Show ANZ Ezen a hétvégén (szeptember 28-29.) a Sydney Showgroundban a nemzetközi technikai búvártehetségek és saját nevelésű mélybúvár-szakértők pozitív találkozása.

Akár csak a technikai búvárkodásban gondolkodik, vagy már tapasztalt technikus – vagy még akkor is, ha még új a búvárkodásban, és csak szeretne többet megtudni erről a kihívásokkal teli arénáról –, a The Tech Stage az a hely, ahol meglátogathatja a hétvégét.

Jill Heinerth

Jill Heinerth

A technikai rebreather búvárkodás úttörője, Jill Heinerth, a barlangi búvár és a videós/fotós, a Kanadai Királyi Földrajzi Társaság első felfedezője, és legkelendőbb önéletrajzát, az Into The Planetet a Wall Street Journal dicsérte. New York Times és Oprah Magazin.

Tagja a Nemzetközi Scuba Diving Hall of Fame-nek, a Women Diver's Hall of Fame-nek, a Explorer's Club-nak és a Underwater Academy of Arts and Sciences-nek. Képeit a BBC mutatta be, National Geographic, Red Bull, Canadian Geographic, Discovery és még sok más.

Kanada leghosszabb víz alatti barlangjának felfedezése

Jill Heinerth az Ottawa folyó alatt elmerült barlangokban jelentős biológiai felfedezést tesz, feltárva a természetes rendszerek fontosságát a vízgyűjtők védelmében.

Megjegyzés: A beszélgetés szombatján Jill a nagyszínpadon.

A kanadai Truk-lagúna és a Shackleton's Ship Quest felfedezése

Számos második világháborús hajóroncs jelenlétével Új-Fundlandot az „Észak Truk Lagúnájának” nevezték, de a közelmúltban felfedezett Shackleton utolsó hajója, a Quest a régiót a nemzetközi reflektorfénybe emelte.

John Kendall

John Kendall

Régészet az elárasztott barlangok sötétjében és az új Halcyon Symbios CCR lesz a vita tárgya a fotogrammetriai szakértők és a műszaki búvárkodás során oktató John Kendall értékelő a Tech Stage-re lép.

John egy felfedező, aki régészeti és geológiai lelőhelyek víz alatti 3D-s modellezésére specializálódott. Több tucatnyi merülőhely-kutatásban vett részt fotogrammetriai technikákkal, köztük a Mars hajóroncs (1564), az MS Estonia (1994), a Panarea III roncs (~300 BC) és a Csontbarlang Brazíliában (~11,000 XNUMX éves).

Ő is egy oktató Értékelő a globális víz alatti felfedezők számára, és rájuk ül Képzések Tanács.

Régészet a sötétben

GUE oktató John Kendall fotogrammetriai szakértő pedig arról fog beszélni, hogy fotogrammetriával dokumentálják az elárasztott barlangokban lévő régészeti lelőhelyeket. Az európai és dél-amerikai projektek kapcsán John a kihívásokról, valamint a projektek fantasztikus eredményeiről fog beszélni.

Halcyon Symbios

A Halcyon Manufacturing hamarosan bemutatja új termékcsaládját számítógépek, önálló HUD-ok és új mellkasra szerelhető CCR. A teljes termékcsalád vezeték nélküli kommunikációjával hallgassa meg John Kendall áttekintését az új játékokról, valamint bepillantást nyerjen a CCR-be.

David Strike

David Strike

Az iparág legendája, David Strike a Tech Stage-re lép az avatóünnepségen GO Diving Show ANZ, és biztos lehet benne, hogy szórakoztató és tanulságos prezentációkat tartogat, mivel a világ legmélyebb merülésére összpontosít, és néhány figyelmeztető mesét kínál a tech búvároknak.

Az 1961-ben szerzett búvári képesítést, katonai, kereskedelmi, tudományos és műszaki búvárszektort felölelő háttérrel – és jártas és képesített a nyílt és zárt körú búvárkodásban, valamint a felszíni búvárfelszerelésekben – az ausztráliai székhelyű David Strike egykori búvárkodás. oktató és a oktató Trainer Certifier, és a búvárkodással kapcsolatos témák rendszeres szerkesztője a világ minden tájáról származó búvárkiadványoknak.

Számos világszínvonalú búváresemény szervezője volt – a technikai búvárkodásra helyezve a hangsúlyt –, és számos „ipari elismerés” kitüntetésben részesült, valamint az ADEX életműdíját, valamint a Felfedezők Klubjának tagja. nak,-nek New York.

Mixing It Up: A világ legmélyebb merülése

A 20. század első felében a Királyi Haditengerészet és az Egyesült Államok Haditengerészete által végzett heliox mélybúvárkísérletek azon alapultak, hogy segítséget tudtak nyújtani a tengeralattjárók mentésében és helyreállításában. Nagyon gyakorlati célja volt annak a mélységi határnak a kiterjesztésének, amelyre a búvár biztonságosan eljuthat – és még akkor is képes lesz értelmes munkát végezni, amikor odakerült.

Ez a beszéd a Királyi Haditengerészet 1956-os mélységi világrekordjának hátterére és későbbi történetére összpontosít – amelyhez még soha nem volt egyenlő.

Figyelmeztető mesék technikusoknak: Búvárbalesetek és vétségek

„Hogy a férfiak nem sokat tanulnak a tanulságok a történelem a legfontosabb az összes közül tanulságok amit a történelemnek meg kell tanítania.” – Aldous Huxley.

Anekdoták, történetek és fonalak személyes és könnyed gyűjteménye, amely kiemeli, hogy „a búvárkodás képessége nem csodaszer a hiányzó készségekre”; és ez egy kis betekintést nyújt a búvárkodás folyamatosan fejlődő világának különböző oldalaiba.

Yana Stashkevich

Yana Stashkevich

A tapasztalt technikai CCR, barlangi, bánya- és roncsbúvár, Yana Stashkevich gyorsan hírnevet szerez magának, ha a felfedező merülésekről van szó, és lenyűgöző előadást tart a Tech Stage-en végzett tetteiről.

Tagja volt a Vaggfjellan XI. expedíciónak, amely az Északi-sarkkörön túl található barlangrendszert tárta fel, egy norvég fjord lejtőjén lévő bejárattal, és újralélegeztető búvár volt a Underwater Filming & Research (UFR) projektcsapatban, dokumentálva néhány a világ legjobb állapotban fennmaradt roncsai Görögországban.

Jelenleg Yana aktívan részt vesz az Égei-tenger mély roncskutatási projektjeiben, és népszerűsíti a görög vizek tengeri örökségét.

Az elmúlt tíz évben több mint 35 úticélon merült el három kontinensen, miközben teljes munkaidős globális marketingesként egyensúlyozta ki karrierjét. Jelenleg a világ legértékesebb whiskymárkájának, a Macallannak dolgozik.

Az Egyesült Királyságban élő Yana fertőző energiával és lelkesedéssel rendelkezik, rendszeres előadó és edző – szenvedélyesen inspirálja az embereket a határok feszegetésére és szenvedélyük megvalósítására, bármi legyen is az.

Vickers Wellington Project: az Égei-tenger mélységének rejtett gyöngyszeme

Yana elmeséli kalandjait Görögországból, ahol számos mély roncsazonosító merülésben vett részt, beleértve a Vickers Wellington Bombert – egy igazi időkapszulát, amelyet kategóriájában a legjobban megőrzött repülőgép-roncsnak tartanak.

Míg a második világháborús roncsok többsége arra emlékeztet, milyen törékeny is lehet az emberi élet, a Vickers Wellington éppen ellenkezőleg, egy hihetetlen túlélési történetet örökít meg. A legénység ügyesen leállította a repülőgépet, miután lelőtték, és a helyiek kimentették őket.

Elgondolkozott már azon, hogy a roncson lévő jelentéktelennek tűnő nyomok és jellemzők hogyan segíthetik és egyesíthetik az elsüllyedés előtt történteket? Csatlakozzon Yana beszélgetéséhez, hogy elmerüljön a felfedezés és felfedezés izgalmas történetében.

Mike Mason

Mike Mason

A technikai búvár és az Emberi tényezők a búvárkodásban szakértő, Mike Mason arról fog beszélni, hogy a búvárkodás mit tanulhat a repülésből, és hogyan lehet „az a búvár, akit követni szeretne”, amikor a Tech Stage-re lép.

Mike teljes karrierje során (24 éve) katonai vadászrepülőgépekkel repült, és több mint 3,000 órát repült különböző típusú vadászgépeken és edzés repülőgép, mint an oktató. Ő most an oktató a RAAF-fel, tanítva a vadászpilóták következő generációját.

Mike repülőgép-hordozókon töltött időt, és több mint 200 harci küldetést teljesített. Az Antarktisz kivételével minden nagyobb kontinens felett repült már repülőgépekkel.

Közel tíz éve aktív búvár. Körülbelül 400 merülés szerepel a naplójában, és a búvármester egy helyi búvárbolthoz. Aktív CCR-búvár az NSW-parton, és 60 méteres magasságig képesített normoxic trimix-szel. Egészen északra, Izlandig, délre pedig Új-Zélandig merült.

Repülős karrierje felkeltette az érdeklődést az emberi tényezők iránt, és azt, hogy mennyire fontosak ezek a biztonság és a teljesítmény maximalizálásában. Körülbelül négy éve csatlakozott a The Human Diver csapatához, mert egyesíteni akarta a repülés során szerzett tudását és tapasztalatát az emberi tényezőkről a búvárkodás iránti szenvedélyével, hogy segítsen más búvárok oktatásában.

Magasrepülési ötletek búvároknak

Mike, egy tapasztalt vadászpilóta és szenvedélyes búvár, több olyan koncepcióról, folyamatról és technikáról fog beszélni, amelyek segítették őt repülési karrierjében, és hogyan segíthetnek abban, hogy jobb és biztonságosabb búvár legyen.

John Garvin

John Garvin

John Garvin ausztrál forgatókönyvíró, tapasztalt műszaki búvár, víz alatti felfedező és búvárfelügyelő, aki több James Cameron-film búvárműveleteit irányította, köztük az Avatar – A víz útja, az Avatar 3, a James Cameron-féle Deepsea Challenge 3D és a Sanctum című filmekben. díszíti a Tech Stage-et a GO Diving Show ANZ.

Valójában John írta a forgatókönyvet Szentély és a James Cameron Deepsea Challenge 3D-je, és 2023-ban lefutotta a Netflix szolgáltatás kereskedelmi búvársorozatait Utolsó lehellet.

Ő műszaki búvár oktató zárt rendszerű rebreatherekre szakosodott tréner, és írta a Technical Diving International-t edzés kézikönyv az AP Diving Inspiration és Evolution újralélegeztetőihez.

John alapító tagja a Caicos Caves Projectnek, amely szervezet a Turks- és Caicos-szigetek víz alatti barlangjainak feltárásával és feltérképezésével foglalkozik..

2002-ben cége biztosította a logisztikai és biztonsági búvár támogatást Tanya Streeter 160 méteres szabad merülésének világrekordjához.

Ő volt a búvártiszt és a projektmenedzser (albelső) is Deepsea Challenger víz alá merülve James Cameron történelmi szóló merülése során a Mariana-árok aljára.

John számos filmben és dokumentumfilmben szerepelt, többek között Szentély, James Cameron Deepsea Challenge 3D-je, Rendkívüli Emberek és a Szabad merülés.

Búvárkarrierje előtt a West End rock'n'roll musical főszerepét játszotta Buddy: A Buddy Holly története, és továbbra is élvezi élethosszig tartó szenvedélyeit – búvárkodást, filmezést és rock'n'rollt.

Avatar: Pandora óceánjának tervezése

John leírja a búvárcsapat élén betöltött szerepét, edzés a színészek a búvárkodás módját és a folytatásokban használt speciális búvárfelszerelések tervezését.

Kerrie Burow

Kerrie Burow

Kerrie Burow barlangi és műszaki búvár a barlangi búvárkodáson keresztüli utazásáról fog beszélni fényképezés technikákat, amikor a Tech Stage-re lép.

Kerrie képzett zártkörű rebreather (CCR), műszaki és barlangi búvár, valamint díjnyertes víz alatti fotós, többek között megnyerte kategóriáját az Év Underwater Photographer of the Year 2022-ben, és gyakori helyezéseket és elismeréseket szerzett az Australasia Top-ban. Többek között feltörekvő fotós díjak.

A Scuba Diver rendszeres írója és fotósa Magazin Ausztrália és Új-Zéland, cikkeit és képeit számos folyóiratban publikálták országosan és nemzetközi szinten.

Szakmailag Kerrie a vállalati világban dolgozik, mint a tanulástudományok tanácsadója, és szívesen dolgozik együtt a téma szakértőivel, akik meg akarják tanítani tudásukat és készségeiket.

Barlangi búvárfotózás a kontinenseken át: az első két és fél Évek – Amit bárcsak a kezdetektől tudtam volna

Ez a műhely a barlangi búvárkodás tanulásának vizuális naplójaként kerül bemutatásra fényképezés, 2022 januárjától Ausztráliában.

Ausztrália, Európa és Mexikó barlangjaiban és barlangjaiban szerzett fontos meglátásokat és tapasztalatokat ismertetve a résztvevők megosztják a növekedés folyamatát, megértve, hogy minden kamerával végzett barlangi merülés értékes. tanulságok és a folyamatos fejlesztés lehetőségei.

Szó lesz a biztonság fontosságáról, a kamera beállításairól gyenge fényviszonyok mellett, a kompozícióról, a fény megértésének fontosságáról és a fényképezési folyamatról az ötlettől a végső szerkesztésig.

A résztvevők gyönyörű képeket készíthetnek, miközben minimálisra csökkentik a kényes víz alatti környezetre gyakorolt ​​hatásukat.

Richard Taylor

Richard Taylor

A GO Diving Show ANZ örömmel fogadja a technikai búvárkodást oktató tréner, és az OZTek alapítója, Richard Taylor a Tech Stage-hez a nyitórendezvényen.

Richard több mint 30 éves tapasztalattal rendelkezik a műszaki búvárkodás terén Ausztráliában és Új-Zélandon, az 1990-es évek elejétől kezdve, beleértve néhány első trimix merülést Ausztráliában 1994-ben (mielőtt a tanúsítványok rendelkezésre álltak).

Régi és alapító regionális igazgatója volt Ausztráliában és Új-Zélandon a TDI/SDI-nél és birtokában oktató Edzői értékelések velük több szinten. Alapító tagja volt a 'The Sydney Project' vegyes gázbúvárcsapatnak, a közös ausztrál-török ​​csapat biztonsági és búvártisztje, amely az első világháborús AE2 ausztrál tengeralattjárót Gallipoli mellett találta meg, és tagja volt az első vegyes gázbúvárcsapatnak, amely feltárta. Pearce Resurgence Új-Zélandon 1997-ben.

1999-ben megalapította az OZTeK Australasian Diving Technologies Exhibitions & Conferences rendezvényt, és 99-ben az OZTek2000-et Sydney-ben, az OZTek3-et Melbourne-ben és az OZTek2002-at Sydney-ben 4-ben, majd David Strike-kal együttműködött az OZTek07 és az OZTek'XNUMX-ben Sydney-ben.

Richard több száz műszaki búvárt és oktatót tanított világszerte, lelkes roncsbúvár, és lelkes barlangi búvárként több mint 20 éves tagja a CDAA-nak. Ma is tanít az SDI/TDI/FRTI számára, és azon kevesek közé tartozik oktató Tréner Értékelők és tagjuk Képzések Tanácsadó Testület.

A búváripari egyesületek korábbi elnöke Ausztráliában és Új-Zélandon, és tagja a Standards Australia/NZ & ISO bizottságoknak. Számos cikket publikált a műszaki búvárkodásról és a búvárbiztonságról, és világszerte tartott szimpóziumokon és búvárkonferenciákon. Mint múltkori rebreather búvár és oktató, szenvedélyes szószólója edzés és a nyílt körû technikai búvárkészségek fenntartása.

Erős meggyőződése, hogy minél több tapasztalatra teszünk szert, felelősséget is kapunk azért, hogy tudásunkat és készségeinket átadjuk másoknak, hogy az utánunk érkezők biztonságosan felfedezhessék a víz alatti birodalmat nálunk messzebbre.

Egészségügyi és biztonsági kötelezettségei búvároktatáskor vagy munkavégzéskor

Tekintse át a munkavégzéshez szükséges törvényeket és előírásokat oktató vagy Búvár.

Matt Carter

Matt Carter

Dr. Matt Carter tengeri régész, óceánvédő és műszaki búvár lesz a Tech Stage színpadán. GO Diving Show ANZ.

2003 óta 13 különböző országban dolgozott víz alatti régészeti projekteken, kezdve egy 2,800 éves föníciai hajóroncs feltárásától Spanyolországban, a Bikini-atoll és a Chuuk-lagúna szellemflottáinak 3D-s modellezéséig vezető expedíciókig.

2009-ben Matt elnyerte az Our World-Underwater Scholarship Society (OWUSS) Australasian Rolex ösztöndíját, ahol megismerkedett a rebreatherek tudományos búvárkodáshoz való használatával. Azóta úttörővé vált a CCR és a fotogrammetria tengeri régészetben való használatában, szakterülete a második világháború Ausztráliában és a csendes-óceáni roncsok felmérése és értékelése.

Matt az Explorers Club nemzetközi ösztöndíjasa és EC50-díjasa, az Ausztrál Tengerészeti Régészeti Intézet (AIMA) korábbi alelnöke, valamint az ICOMOS Víz alatti Kulturális Örökség Nemzetközi Bizottságának (ICUCH) új-zélandi képviselője. Szakműsorvezető volt a Coast: New Zealand című televíziós sorozatban is, amely a BBC által készített Coast című brit sorozat mellékterméke, valamint témaszakértő az Egyesült Nemzetek Szervezetében, a Nemzetközi Természetvédelmi Unióban (IUCN). ), a Csendes-óceáni Regionális Környezetvédelmi Program (SPREP) titkársága és Ausztrália kormánya.

A tudományos, kereskedelmi és műszaki búvárkodást több mint egy évtizeden át ötvözve Matt a Major Projects Foundation kutatási igazgatójaként dolgozik, hogy megvédje a tengeri ökoszisztémákat, kultúrákat és megélhetést, amelyet a második világháború szennyező hajóroncsai fenyegetnek a Csendes-óceánon.

Matt előadása a GO Diving Show ANZ rendezvényen a következő lesz:

A Kék Csendes-óceán szellemroncsai

A legjobb technológiai előadások a GO Diving Show ANZ 11-en

