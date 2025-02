Try your hand at surveying a shipwreck

Fancy yourself as a bit of a wreck surveyor, or an underwater artist? Well this year for the first time at the GO Búvárbemutató, the Nautical Archaeology Society will be bringing their ‘shipwreck’, inviting all show attendees to help them archaeologically map it.

Their historic shipwreck will give visitors the chance to find out what underwater archaeology involves, and just how much fun it can be – even with a blacked-out maszk!

Everyone helping to map the NAS shipwreck will be offered a discount voucher off a future course in 2025.

Head to stand 210 and try your hand at wreck surveying!

A GO búvárshow

A GO búvárshow – az egyetlen fogyasztói merülés és utazás bemutató az Egyesült Királyságban – 1. március 2–2025-án visszatér a NAEC Stoneleighbe, éppen időben az új évad elindításához, és interaktív, oktató, inspiráló és szórakoztató tartalmakkal teli hétvégét ígér.

Csakúgy, mint a Nagyszínpad – ezúttal Steve Backshall tévésztár, író és kalandor főszereplője, aki néhány évnyi távollét után szívesen visszatér a GO Diving Show-ba, a NASA által kiképzett NEEMO Aquanauttal és a DEEP Dawn tudományos kutatási részlegének vezetőjével együtt. Kernagis, a másik TV-műsorvezető, író és örök kedvenc Monty Halls, Dr. Timmy Gambin, aki Málta gazdag tengeri és háborús időszakáról fog beszélni. örökség, valamint a felfedezők, Rannva Joermundsson és Maria Bollerup dinamikus duója, akik a közelmúltbeli indonéziai Buteng-expedíciójukról beszélnek – ismét vannak szentelt színpadok az Egyesült Királyság búvárkodásának, technikai merülésnek, víz alatti fényképezés és inspiráló mesék. Andy Torbet ismét fellép a Nagyszínpadon, valamint előadást tart a technikai merülés kihívásairól a tévéműsorok számára. Az összes előadó listája az időzítésekkel együtt megtalálható itt.

A színpadok mellett számos interaktív elem is található – az egyre népszerűbb barlang, az óriás próbamedence, a magával ragadó virtuális valóság tech-roncsmerülés, lélegzetvisszatartó műhelyek és bélelési gyakorlatok, tengerbiológiai zóna, valamint – 2025-ben újdonságként – lehetőség nyílik arra, hogy kipróbálja magát a roncstérképezésben az Ancatter Nautical – hajós ívei között. folyamatosan bővülő standok választéka turisztikai fórumoktól, gyártóktól, edzés ügynökségek, üdülőhelyek, élődeszkák, búvárközpontok, kiskereskedők és még sok más.

Idén is látható a NoTanx Zero2Hero verseny középpontba kerül. A kezdő szabadbúvárokat megcélzó versenyen először 12 jelentkező vesz részt edzés Marcus Greatwooddal és a NoTanx csapattal Londonban február végén. Ezután öt kiválasztott döntős versenyez a GO Diving Show-n a márciusi hétvégén, beleértve a statikus apnoe kezeléseket a medencében, hogy megtalálják az összesített győztest, aki egyhetes utazást kap a Marsa Shagra ökofaluba, az Oonasdivers jóvoltából. Kattintson itt hogy regisztráljon a versenyre.

Jegyek elővételben már kaphatók!

Vásárolja meg napijegyét most £17.50 + foglalási díj, és készülj egy tanulságos, izgalmas és inspiráló élményre! Vagy mivel annyi előadó a két nap alatt, valamint az összes interaktív kiállítás és kiállító, amit meg kell látogatni, miért ne csinálhatnánk hétvégét, és válthatnánk kétnapos jegyet £25 + foglalási díj? 10+ fős csoportos jegyárak is elérhetőek, ha a központ/klub tagjaival érkezel. Foglaljon jegyet a Go Diving Show weboldalán.

És mint mindig, a jegy ára tartalmazza az ingyenes parkolást. A 16 éven aluliak pedig ingyenesek, ezért hozd el a gyerekeket egy mesés családi napra!