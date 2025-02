A UK Stage tengeri természetvédelemmel, állampolgári tudományokkal, hajóroncsokkal és még sok mással rendelkezik

at 10: 00 am

Rengeteg új hangszóró 2025-re a UK Stage-en GO Búvárbemutató ezen a hétvégén, és rengeteg témával foglalkoznak, ezért feltétlenül nézze meg.

Szombaton Luke Bullus a tengerek megőrzéséről fog megvitatni a Fathoms Free-el, Lloyd Rees-Jones egy brit cápát néz meg egy bizarr trükkel, Jane Morgan a víz alatti világ szupermodelljeivel foglalkozik, Mallory Haas a SHiPS Projectről, Tim Clements pedig a polgári tudományról fog elmélyülni. A BSAC szombat délután adja át díjait.

Vasárnap a Just One Ocean három egyetemi kutató munkáját mutatja be, David Kennard a Neptune's Army of Rubbish Cleanersről, Mark Beattie-Edwards a Tengerészeti Régészeti Társaságról beszél, Chris Forster hadnagy a Királyi Haditengerészet Diving and Threat Exploitation Group munkáját magyarázza el, és elmondja Rosisinusing UK Maddis csoportjának.

Steve Backshall a GO Diving Show főszereplője

A GO búvárshow

A GO búvárshow – az egyetlen fogyasztói merülés és utazás bemutató az Egyesült Királyságban – 1. március 2–2025-án visszatér a NAEC Stoneleighbe, éppen időben az új évad elindításához, és interaktív, oktató, inspiráló és szórakoztató tartalmakkal teli hétvégét ígér.

Csakúgy, mint a Nagyszínpad – ezúttal Steve Backshall tévésztár, író és kalandor főszereplője, aki néhány évnyi távollét után szívesen visszatér a GO Diving Show-ba, a NASA által kiképzett NEEMO Aquanauttal és a DEEP Dawn tudományos kutatási részlegének vezetőjével együtt. Kernagis, a másik TV-műsorvezető, író és örök kedvenc Monty Halls, Dr. Timmy Gambin, aki Málta gazdag tengeri és háborús időszakáról fog beszélni. örökség, valamint a felfedezők, Rannva Joermundsson és Maria Bollerup dinamikus duója, akik a közelmúltbeli indonéziai Buteng-expedíciójukról beszélnek – ismét vannak szentelt színpadok az Egyesült Királyság búvárkodásának, technikai merülésnek, víz alatti fényképezés és inspiráló mesék. Andy Torbet ismét fellép a Nagyszínpadon, valamint előadást tart a technikai merülés kihívásairól a tévéműsorok számára. Az összes előadó listája az időzítésekkel együtt megtalálható itt.

A színpadok mellett számos interaktív elem is található – az egyre népszerűbb barlang, az óriás próbamedence, a magával ragadó virtuális valóság tech-roncsmerülés, lélegzetvisszatartó műhelyek és bélelési gyakorlatok, tengerbiológiai zóna, valamint – 2025-ben újdonságként – lehetőség nyílik arra, hogy kipróbálja magát a roncstérképezésben az Ancatter Nautical – hajós ívei között. folyamatosan bővülő standok választéka turisztikai fórumoktól, gyártóktól, edzés ügynökségek, üdülőhelyek, élődeszkák, búvárközpontok, kiskereskedők és még sok más.

Idén is látható a NoTanx Zero2Hero verseny középpontba kerül. A kezdő szabadbúvárokat megcélzó versenyen először 12 jelentkező vesz részt edzés Marcus Greatwooddal és a NoTanx csapattal Londonban február végén. Ezután öt kiválasztott döntős versenyez a GO Diving Show-n a márciusi hétvégén, beleértve a statikus apnoe kezeléseket a medencében, hogy megtalálják az összesített győztest, aki egyhetes utazást kap a Marsa Shagra ökofaluba, az Oonasdivers jóvoltából.

Jegyek elővételben már kaphatók!

Vásárolja meg napijegyét most £17.50 + foglalási díj, és készülj egy tanulságos, izgalmas és inspiráló élményre! Vagy mivel annyi előadó a két nap alatt, valamint az összes interaktív kiállítás és kiállító, amit meg kell látogatni, miért ne csinálhatnánk hétvégét, és válthatnánk kétnapos jegyet £25 + foglalási díj?

25 fontba kerül egy napijegy a pénztárnál az előadás hétvégéjén, úgyhogy foglaljon előre, és spóroljon!!

10+ fős csoportos jegyárak is elérhetőek, ha a központ/klub tagjaival érkezel.

Foglaljon jegyet a Go Diving Show weboldalán.

És mint mindig, a jegy ára tartalmazza az ingyenes parkolást. A 16 éven aluliak pedig ingyenesek, ezért hozd el a gyerekeket egy mesés családi napra!