Víz alatti régészet és a SHIPS projekt

Mallory Rachel Haas régész, aki a nyilvános régészetben kezdte pályafutását, most pedig a The SHIPS Project igazgatója, és erről – és a víz alatti régészet egyéb vonatkozásairól – fog beszélni az Egyesült Királyság Színpadán. GO Búvárbemutató márciusban.

Mallory több szezonban irányított terepiskolákat az Ohio állambeli Cleveland belvárosában, ahol hátrányos helyzetű fiatalokat vonzott be a történelmi régészetbe, és a régészetet használta fel a tudomány és a történelem iránti érdeklődés felkeltésére.

Búvárkodással és tengeri régészettel foglalkozott az Egyesült Államokban, a Nagy Tavaknál, és jelenleg kereskedelmi búvárként és vegyesgázos műszaki búvárként dolgozik. Az elmúlt néhány évben tanácsadóként dolgozott a TV-nél és a médiánál, számos hajóroncs-projektet kidolgozott és vezetett az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban.

Mallory a DPAA, a Defense POW/MIA Számviteli Ügynökség képzett tudományos helyreállítási szakértője, és átesett. edzés az Egyesült Államok Hawaii-i hadseregével, hogy vezető nyomozó legyen a roncsok vagy becsapódási helyszínek víz alatti emberi maradványainak kinyerésére irányuló küldetések során.

Ezenkívül a Plymouthi kikötői Tengerészeti Összekötő Bizottság (PPMLC) tengeri örökségekkel kapcsolatos tanácsadója, valamint az IMASS, a Nemzetközi Hajóroncs Konferencia szervezőbizottságának igazgatótanácsában.

Mallory előadása a SHIPS Projectről fog szólni: a hajóroncsoktól a víz alatti tisztításokig, a feladatalapú búvárkodásig.

A GO búvárshow

A GO búvárshow – az egyetlen fogyasztói búvár- és utazási műsor az Egyesült Királyságban – 1. március 2–2025-án visszatér a NAEC Stoneleighbe, éppen időben az új szezon elindításához, és interaktív, oktató, inspiráló és szórakoztató tartalmakkal teli hétvégét ígér.

Csakúgy, mint a Nagyszínpad – ezúttal Steve Backshall tévésztár, író és kalandor főszereplője, aki néhány évnyi távollét után szívesen visszatér a GO Diving Show-ba, a NASA által kiképzett NEEMO Aquanauttal és a DEEP Dawn tudományos kutatási részlegének vezetőjével együtt. Kernagis, a másik TV-műsorvezető, író és örök kedvenc Monty Halls, valamint a felfedezők, Rannva Joermundsson és Maria Bollerup dinamikus duója, akik a legutóbbi indonéziai Buteng-expedíciójukról fog beszélni – ismét vannak szentelt szakaszok az Egyesült Királyság búvárkodásának, technikai merülésnek, víz alatti fényképezés és inspiráló mesék.

A színpadok mellett számos interaktív elem is helyet kapott – az egyre népszerűbb barlang, az óriási próbamedence, a magával ragadó virtuális valóság tech-roncsmerülés, lélegzetvisszafojtott műhelyek és bélésgyakorlatok, valamint 2025-ben újdonság a te esélyed hogy kipróbálja magát a roncstérképezésben a Tengerészeti Régészeti Társasággal és „hajóroncsukkal” – mindezt szétszórva az egyre növekvő standok sora turisztikai tábláktól, gyártóktól, edzés ügynökségek, üdülőhelyek, élődeszkák, búvárközpontok, kiskereskedők és még sok más.

Idén is látható a NoTanx Zero2Hero verseny középpontba kerül. A kezdő szabadbúvárokat megcélzó versenyen először 12 jelentkező vesz részt edzés Marcus Greatwooddal és a NoTanx csapattal Londonban február végén. Ezután öt kiválasztott döntős versenyez a GO Diving Show-n a márciusi hétvégén, beleértve a statikus apnoe kezeléseket a medencében, hogy megtalálják az összesített győztest, aki egyhetes utazást kap a Marsa Shagra ökofaluba, az Oonasdivers jóvoltából. Kattintson itt hogy regisztráljon a versenyre.

