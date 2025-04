Szó a zátonyról

Az új cairns-i rádióműsor a Nagy Korallzátonyot hozza a globális közönség elé

Cairns, QLD – Egy vadonatúj rádióműsor nagy feltűnést kelt a Cairns FM89.1-en, és a tengertudományról szóló szórakoztató és informatív beszélgetéseken keresztül eljuttatja a Nagy Korallzátony csodáit a globális közönséghez.



Szó a zátonyról, melynek házigazdája tapasztalt zátonyvezetők és tengeri oktatók Tanya Murphy és a Brett Goodban, sugárzik élőben minden pénteken, queenslandi idő szerint 10 órakor on Cairns FM 89.1 and streams to a global audience online at cairnsfm891.org.au. Every episode is also recorded and uploaded to Spotify, Apple Podcasts, Youtube and all other major streaming platforms.

Közöttük Tanya és Brett több mint 20,000 merülés és több mint 30 éve dolgozik a Nagy-korallzátonyon. Most mélyrepülésre vezetik a hallgatókat a zátony legkíváncsibb állataiba, a furcsa és csodálatos tudományokba, szakértői búvártippekbe, valós idejű időjárási és zátony-egészségügyi hírekbe, valamint a legfrissebb információkba arról, hogyan segíthetünk mindannyian megvédeni ezt a természeti csodát.



„Küldetésünk, hogy a tengertudományt hozzáférhetővé, szórakoztatóvá és vonzóvá tegyük” – mondta Tanya.



„Akár helyi, turista, búvár vagy valaki, aki egyszerűen csak szereti az óceánt, minden epizódból kap valamit – plusz néhány nevetést az út során!”



Minden héten csatlakozik a duóhoz vezető tudósok, zátonyszakértők, őshonos tudás birtokosai és természetvédők hogy felfedezzük, mi történik valójában a hullámok alatt – a zátonyon és azon túl.



A hallgatókat arra biztatják szöveges kérdéseket az élő adás során a 0437 835 937 telefonszámon és legyen része a beszélgetésnek.

„A zátony előtt álló összes kihívás mellett, az éghajlatváltozástól a vízszennyezésig és a műanyag törmelékig, minden eddiginél fontosabb, hogy az embereket tájékoztassuk, inspiráljuk és kapcsolódjunk ehhez a hihetetlen ökoszisztémához” – mondta Brett Goodban.



– És ha ezt megtehetjük, miközben nevetünk és nagyszerű történeteket mesélünk – miért ne?



Ne hagyja ki Szó a zátonyról, Fridays at 10am on Cairns FM89.1 or online at cairnsfm891.org.au