Világméretű búvárshow-kalauz 2025-re

Hamarosan elkezdődik a németországi Boot Show, de vajon az Egyesült Királyságban találja-e magát (ahol van csak egy show!), másutt Észak-Európában, a Medáliában, Ázsiában, Ausztráliában vagy az Egyesült Államokban, itt található a búvártömegek összejöveteleinek naptárja, amely segíthet abban, hogy 2025-ben is bekapcsolódjon a közösségbe.

Egyes esetekben, különösen az év későbbi szakaszában, a belépési díjakat még nem közölték.

JANUÁR 18-26.: Boot Düsseldorf (Nemzetközi Hajókiállítás)

Helyszín: Messe Düsseldorf, Düsseldorf, Németország

A búvárkodás csak egy része ennek az átfogó éves vásárnak, amely a hajóktól és a vitorlázástól a vízi sportokig mindent lefed, interaktív bemutatókkal és kiállításokkal.

A komplexumban a 12-es csarnokban külön búvárrészleg található, ahol búvárfelszerelések találhatók. víz alatti fényképezés felszerelés, edzés források és búvárcélpontok.

A látogatók gyakorlati workshopokon vehetnek részt, élő bemutatókat nézhetnek a legújabb búvártechnológiáról, és merülhetnek a fedett medencében. A Kék Innovációs Zóna egy olyan terület, amelyet a fenntarthatósággal és a tengervédelemmel kapcsolatos új ötletek számára tartanak fenn. Belépődíj napi 21 euró.

FEBRUÁR 1-2: Duikvaker

Helyszín: Expo Houten, Hollandia

A kétnapos Duikvaker Hollandia legnagyobb búvárrendezvénye, és idén 33. alkalommal ünnepli a búvárfelszerelések és úticélok bemutatásával, valamint inspiráló bemutatókkal. Négy színpadon és két „témaasztalon” jelennek meg az előadók, valamint van filmszínház és podcast kávézó. A napi belépő 17.50 euró.

FEBRUÁR 21-23.: European Dive Show (EUDI)

Helyszín: Bologna Fiere, Bologna, Olaszország

A 30. évfordulóját ünneplő olaszországi rendezvény több mint 250 kiállítót ígér a búvárfelszerelések gyártóitól és beszállítóitól a búvártúrák szervezőiig, és egyablakos ügyintézést biztosít minden, a búvárkodással kapcsolatos dolog számára. A workshopok és szemináriumok mindent lefednek a víz alatti fényképezés a búvártechnológia legújabb vívmányaira.

A szakértők számos témakörben osztják meg meglátásaikat és tapasztalataikat, az interaktív zónák segítségével a látogatók gyakorlati tapasztalatokat szerezhetnek, beleértve a próbabúvárkodást és a kit demókat.

A három napra ígért több mint 200 eseménynek köszönhetően a show célja a búvárok közötti erős közösségi érzés előmozdítása, valamint a tengerek megőrzésének és a fenntartható búvárkodási gyakorlatok népszerűsítése. A belépés online 14 euróba kerül, új búvároknak ingyenes.

FEBRUÁR 21-23.: Diving Resort Travel (DRT) Show, Malajzia

Helyszín: Kuala Lumpur Kongresszusi Központ, Malajzia

Ázsia legnagyobb búvárkiállítási platformja, a DRT állítása szerint 2,500 kiállító és 350,000 65 kiállító több mint 21 országból. Ez nem egyetlen esemény, hanem nyolc az év során – a többi Sanghajban (március 23-11.), Tajvanon (április 13-27.), Sencsenben (június 29-8.), Pekingben (augusztus 10-5.), Fülöp-szigetek (szeptember 7-10.), India (október 11-12.) és Hongkong (december 14-XNUMX.)

A látogatók számos búvárfelszerelésre számíthatnak, víz alatti fényképezés felszerelés és merülés utazás szolgáltatások, búváripar szakértői szemináriumokkal és élő bemutatókkal. Tudjon meg többet!.

MÁRCIUS 1-2.: GO Diving Show (The UK Dive Show) Helyszín: NAEC Stoneleigh Park, Coventry, Egyesült Királyság (Jason Brown / Go Diving) A GO Diving Show az Egyesült Királyság búvárainak éves csúcspontja, és évről évre egyre nagyobb és népszerűbb. Tele van magával ragadó élményekkel, többek között interaktív kiállításokkal, elismert búvárszakértők prezentációival és gyakorlati workshopokkal. A búvárfelszerelés legújabb fejlesztéseinek bemutatása, edzés források és ünnep A GO Diving platformot kínál potenciális, új és tapasztalt búvárok számára, legyen szó szabadidős vagy technikai búvárokról. A Main, a Tech, az UK és a Photo / Inspiration Stages előadóinak zsúfoltja van, az idei év csillogó felállását a tévés kedvencek, Steve Backshall és Monty Halls, valamint a NEEMO Aquanaut Dawn Kernagis vezeti. (Jason Brown / Go Diving) A január 2-e előtt vásárló látogatóknak 1-31 jegyet vásárolnak (minden személy jegye mindössze 10.19 fontba kerül), valamint ingyenes parkolási lehetőséget biztosítunk, és a NAEC központi elhelyezkedésének köszönhetően rendkívül kedvező árú élményt kínál. Tudjon meg többet és foglaljon itt.

MÁRCIUS 15-16.: ADEX Ocean Festival / OZTek Ausztrália

Helyszín: Sydney Nemzetközi Kongresszusi és Kiállítási Központ, Ausztrália

Az ADEX (Asia Dive Expo) búvár- és utazási show az ausztráliai OZTek Advanced Diving Conference-vel társul egy beavató próbarendezvényen, amelyet különféle ízlések megszólítására terveztek. Az ADEX azt állítja, hogy mindenkit szeretettel vár a kezdőktől a családosoktól a haladó búvárokig, speciálisan összeállított programokkal és ünnepségekkel, amelyek az óceán iránti szenvedélyt ébresztik, míg az OZTek egyértelmű technikai-búvárkodást biztosít. Az árképzés bonyolult lehetőségeket tartalmaz, de 10 dollártól kezdődik.

MÁRCIUS 28-30.: Mediterrán Búvárshow

Helyszín: Fira de Barcelona, ​​Spanyolország

Ez a háromnapos, a mai napig a 25. bemutató számos búvárfelszerelést, utazási célpontokat és workshopokat kínál. Hangszórók széles választékára, kipróbálásra és bemutatókra számíthat a medencében. A belépő 12 euró.

ÁPRILIS 4-6.: Asia Dive Expo (ADEX)

Helyszín: Suntec Singapore Kongresszusi és Kiállítási Központ, Szingapúr

Az ADEX 31-ben ünnepli fennállásának 2025. évfordulóját, és a tengerek megőrzésére és a víz alatti képalkotásra összpontosít. Az ázsiai-csendes-óceáni régió egyik legnagyobb búvárbemutatója a búvárkodási érdeklődési körök széles skáláját fedi le, a búvárfelszereléstől és az utazástól a víz alatti képalkotásig, tengerbiológiáig, technikai búvárkodásig és szabadbúvárkodásig.

Élő előadásokra, filmvetítésekre, panelbeszélgetésekre és gyakorlati tevékenységekre számíthat a víz alatti drónokkal és búvárszimulátorokkal.

Az ADEX a környezetvédelmet és a fenntarthatóságot is hangsúlyozza Voice of the Ocean kezdeményezése és a kapcsolódó tevékenységek révén Fotó- és Videóverseny tükrözi az idei év témáit: „Keslábúak” és „Az állatok viselkedése”. További információ itt.

MÁJUS 22-25.: Thailand Dive Expo (TDEX)

Helyszín: Queen Sirikit Nemzeti Kongresszusi Központ, Bangkok, Thaiföld

A TDEX azt állítja, hogy „Ázsia igazi búvárközpontjaként” szolgál, és 2004 óta működik. A búvárturizmusra helyezi a hangsúlyt, de számos kiállítót kínál az utazásszervezőktől a búvárfelszerelés-szállítókig. Van még egy víz alatti fényképezés verseny és kiállítások és szakmai előadások. Bővebben a weboldalon.

MÁJUS 31. – JÚNIUS 1.: Búvárbemutató

Helyszín: Long Beach Kongresszusi Központ, Long Beach, Kalifornia

A Scuba Show az egyik legnagyobb és leghosszabb ideig tartó búvárkiállítás az Egyesült Államokban. A több mint 6,500 négyzetméteres kiállítótérrel több száz standon mutatják be a legújabb búvárfelszerelést és utazási célpontokat. Az USA-ban jól ismert iparági szakértők által szervezett szemináriumok és klinikák számos témakört lefednek a kezdő és haladó búvárok számára.

Van egy 68,000 10 literes medence próbabúvárkodásra, valamint egyéb tevékenységekre XNUMX év feletti gyermekek számára, valamint egy szombat esti parti, amely további lehetőséget kínál a vendégeknek a búvártársakkal való kapcsolatteremtésre. További részleteket itt talál.

JÚNIUS 13-15.: Malaysia International Dive Expo (MIDE)

Helyszín: Malajzia Nemzetközi Kereskedelmi és Kiállítási Központ (MITEC), Kuala Lumpur

A malajziai búváriparnak szentelt MIDE fórumokat, kiállításokat és hálózatépítési lehetőségeket foglal magában. A témák a tengeri természetvédelemtől a búvároktatásig terjednek, és vannak víz alatti fényképezés versenyek, búvároktatási foglalkozások és a legújabb búvárfelszerelés bemutatói. A belépő 8 ringgit (1.45 GBP).

SZEPTEMBER 6-7.: GO Diving ANZ Show Helyszín: Sydney Showground, Sydney, Ausztrália (GO Diving ANZ) Ez a bemutató 2024-ben debütált nagy lendülettel, és az 5,000 négyzetméteren elterülő kiállítási területtel második alkalommal a legmodernebb búvárfelszerelést, víz alatti fotózást és a hangszórók már eleve gyorsan bővülő sorát kínálja. Az interaktív élmények közé tartozik egy nagy próba merülő medence és számos gyakorlati műhely. Az előadók között neves szakértők lesznek a képalkotástól és a műszaki búvárkodástól a tengeri élővilágig és a természetvédelemig. Az ausztrál és új-zélandi helyi fényesek mellé számos nemzetközi személyiség csatlakozik, akik közül sokan tévéből és filmekből ismertek. Elég csak megnézni a tavalyi sztárkínálatot, hogy képet kapjunk a hangszórók kaliberéről. Ennek a családbarát műsornak a célja, hogy minden korosztály számára inspirálja a búvárokat, olyan tevékenységekkel, amelyek a kezdő és tapasztalt búvárok bevonására és oktatására szolgálnak. Ideális a búvárközösség összekapcsolására és a búvárkodás legújabb vívmányainak és trendjeinek megosztására. Tudjon meg többet!.

OKTÓBER 17-19.: Búvárbeszélgetések

Helyszín: Cordoaria Nacional, Lisszabon, Portugália

Ez nem annyira kiállítás, mint inkább inspiráló előadók összejövetele – kiváló búvárok, újítók és víz alatti felfedezők, akik úttörő projekteket és felfedezéseket osztanak meg egymással. Az idei felállást még nem hozták nyilvánosságra, de nagy neveket vonz.

Az esemény előadásokat, vitákat és gyakorlati műhelymunkákat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a résztvevők számára, hogy az iparág szakértőitől tanuljanak, és elmerüljenek a legmodernebb búvártechnológiákban. A Dive Portugal szervezője azt javasolja, hogy ha bármilyen távolságra érkezik, a részvételt búvártúrával kombinálja. A napijegy 35 euróba, a hétvégi bérlet 50 euróba kerül.

NOVEMBER 11-14.: DEMA Show

Helyszín: Orange County Kongresszusi Központ, Orlando, Florida

A DEMA egy éves hálózatépítő esemény a búváripar számára, szemináriumokkal, workshopokkal, oktatási ülésekkel, valamint a búvárfelszerelés és technológia legújabb termékeivel.

A Diving Equipment & Marketing Association által szervezett rendezvény a búváripar egyik legjelentősebb nemzetközi, kizárólag kereskedelmi jellegű rendezvénye, bár az évek során éppúgy az utazásról, mint az új termékek bemutatásának helyéről van szó.

Ez egy nagy esemény, tele oktatási szemináriumokkal, workshopokkal és kiállításokkal, amelyek a legújabb búvárfelszereléseket, technológiát és utazási célpontokat mutatják be. Elsősorban az iparági szakemberek számára, több mint 9,000 résztvevőt és több mint 500 gyártót vonz. Részleteket még nem közöltek azzal kapcsolatban, hogy mi az év búvárbemutató naptárának csúcspontja, de itt követheti a fejlődését.