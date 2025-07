A 10 legjobb búvárkomputer 500 font/650 dollár alatt 2025-ben

at

at 11: 48 am

Búvárszámítógépek a pazarlóan árú, nehézkes szerkezetekből elegáns, intelligens társakká fejlődtek, amelyek újraértelmezik a víz alatti biztonságot és kényelmet. Az 1980-as években született korai modellek gyakran megbízhatatlanok és pontatlanok voltak, valamint, nos, elég nagyok. Ugorjunk előre 2025-be, és napjainkba... búvárkomputerek valós idejű mélységet, dekompressziós állapotot, emelkedési sebességet és gázkeverék-információkat biztosít legalább! A dolgok innentől csak bonyolultabbá és izgalmasabbá válnak, és mindezt kompakt, csuklóra helyezhető képernyőkön láthatja... néha teljes technicolor pompájában.

Érdemes kiemelni, hogy ez a lista a legjobbakat tartalmazza búvárkomputerek 500 font alatt a szabadidős búvárkodás piacának végéhez értünk. A legtöbb gyártónak több modellje is elérhető ezen az áron, ezért megpróbáltuk lefedni a szórást, és a legjobbakat kiválasztani a szakterületükön. Minden... búvárkomputerek ezen a listán szereplő termékek ára 500 font/650 dollár alatt van, így nem kell bankot robbantanod a nyugalomért. És bár minden bizonnyal nyugalmat kapsz, mennyit kapsz a pénzedért?

Suunto Zoop Novo – 235 GBP / 300 USD

A Suunto Zoop Novo egy klasszikus belépő szintű óra. búvárkomputer amely továbbra is dicséretet érdemel megbízhatóságáért és könnyű használatáért. Világos háttérvilágítású kijelzőjével és egygombos kezelőfelületével ideális kezdő búvárok számára, vagy egyszerű tartalék a haladóbbak számára. A készülék akár 50%-os Nitrox keverékeket is támogat, felhasználó által cserélhető akkumulátorral rendelkezik, és akár 140 merülést is képes tárolni a memóriájában.

Suunto Zoop Novo Búvárkomputer

Bár hiányzik belőle a levegőintegráció és a Bluetooth-kapcsolat, sziklaszilárd megbízhatóságot és a dekompressziókövetés lényegre törő megközelítését kínálja. Emellett egyértelmű vizuális és hangjelzést is kapsz emelkedési sebességjelzővel, ami kulcsfontosságú a DCS esélyének minimalizálásában. Az egyik funkció, amelyet a hobbi búvárok gyakran figyelmen kívül hagynak, a Gauge mód. Ez teszi a Zoop Novót alkalmassá fenékidőzítőként a technikai búvárok számára.

Ha egy egyszerű, golyóálló eszközt keresel anélkül, hogy bankot robbantanál, a Zoop Novo továbbra is a legjobb versenyző 2025-ben.

Érvek:

Felhasználóbarát és golyóálló

Nagyszerű belépő szintű ár

Nitrox és Gauge módok

Hátrányok:

Nincs Bluetooth vagy levegő integráció

Nagyobb az óra stílusúhoz képest számítógépek!

Vándormadár – 500 font / 575 dollár

Rendben, szóval ez pont az árkategória felső végén van, de a Peregrine egy nagy teljesítményű, színes kijelzős... búvárkomputer Elsősorban a hobbi búvároknak tervezték, akik tiszta látásra, erőre és a technológia világába való beilleszkedésre vágynak. Világos, 2.2 hüvelykes, színes LCD kijelzővel, rezgő riasztásokkal, vezeték nélküli töltéssel és több testreszabható kijelzőmóddal rendelkezik, intuitív, mégis professzionális szintű DNS-sel rendelkezik, amit a Shearwatertől elvárhat.

Shearwater Peregrine Búvárkomputer

A Bühlmann ZHL-16C algoritmust futtatja gradiens faktorokkal, ami fejlett konzervatív hangolást tesz lehetővé, ami ritkaság ebben az árkategóriában. Levegő és Nitrox üzemmód is támogatott 100%-ig, valamint háromgázos nitrox mód is elérhető. Ez nem kezdőknek való. búvárkomputer, de ideális bárki számára, aki szeretné kipróbálni a belépő szintű technikát anélkül, hogy túlköltekezne. A merüléseket a Shearwater Cloud naplózza Bluetooth-on keresztül. Nincs iránytű vagy levegőintegráció, de a legtöbb nem technikai búvár számára ez elfogadható csere.

Érvek:

Ragyogó képernyő és intuitív kezelőfelület

Újratölthető és Bluetooth-képes

Technikai szintű algoritmus szabadidős használatra

Hátrányok:

Nincs iránytű vagy levegő integráció

Elég terjedelmes szabadidős használatra

Garmin Descent G1/G1 Solar – 399 font / 549 dollár vagy 499 font / 649 dollár

Egy okosóra, ami holdfényben működik búvárkomputer, vagy fordítva? A Descent G1 opciói GPS-t, merülési naplózást és több sportág funkcióit egyesítik egyetlen tartós csomagban. Akcióra tervezve, a Garmin A Descent G1 méri a mélységet, az időt, a deko állapotát és a felszíni intervallumokat, ráadásul mindennapi fitneszkövetőként is használható.

Garmin Tisztességes G1 Búvárkomputer

Mindkét modell támogatja a levegő, nitrox, mérőműszer, apnoe és CCR módokat. Az akkumulátor élettartama merülési módban a standard G25 esetében több mint 1 óra, és ez a Solar modellre való frissítéssel messze túlmutatható. A képernyő egyszerű monokróm, és nem mindenkinek tetszik, de ha elég idős vagy ahhoz, hogy értékeld a „retro Casio” kinézetet, akkor búvárkodás közben a „nagy számok mód” bónuszát is megkapod. Bár nem mindig a legkönnyebben kezelhető, a Descent G1 sokoldalúsága páratlan 500 font alatti árért.

Érvek:

Fitnesz + búvárkodás + okosóra kombináció

GPS és Bluetooth-kapcsolat

Kiváló utazáshoz és felszíni követésekhez

Hátrányok:

Kis, monokróm képernyő

Nincs levegő integráció

Suunto D5 – 455 font / 649 dollár

Egy másik karóra búvárkomputerA Suunto D5 elmossa a határt az életmód-kiegészítő és a komoly búváreszköz között. A teljes színes képernyő éles, napfényben is olvasható és testreszabható. Víz alatt a D5 támogatja a levegő, a nitrox, a mérőműszer és a szabad merülés módokat, beleértve a gázok közötti váltást is merülések közben. Merülés után vezeték nélkül szinkronizálható a telefonnal a Suunto alkalmazáson keresztül, és rögzíti a helyet (bár meg kell jegyezni, hogy az alkalmazás rögzíti a telefon helyét, és nem a D5 helyét).

Suunto G5 Búvárkomputer

Bár a levegőintegráció opcionális a (külön megvásárolható) adón keresztül, nélküle is kényelmesen, a költségvetésen belül leszáll. Az újratölthető akkumulátor egyetlen feltöltéssel hat-tizenkét merülést bír. A kifinomult kialakításnak köszönhetően merülés után vacsorára is viselheted.

Érvek:

Teljesen színes, karóra formátumú

Alkalmazásszinkronizáló és újratölthető

Stílusos és utazásbarát

Hátrányok:

Az adó csaknem megduplázza a levegőbe történő integráció költségeit

Alacsonyabb akkumulátor-üzemidő, mint az egyszerűbb modelleknél

Oceanic Veo 4.0 – 360 GBP / 380 USD

A Veo 4.0 a letisztult esztétikát komoly intelligenciával ötvözi. Nagy kontrasztú kijelzőjével és Bluetooth szinkronizálásával kettős algoritmust – DSAT-ot és Pelagic Z+-t – is támogat, így a profilokat a merülőtársaddal vagy oktatóddal egyeztetheted. Két gázkeverék, akár 100% oxigénnel, ideálissá teszi Nitroxos búvárok és akár a könnyű nitroxos merülésekhez is.

Óceáni VEO 4

A firmware-t a DiverLog+ alkalmazáson keresztül naplózhatod és frissítheted, a felhasználó által cserélhető akkumulátor pedig 200–300 merülésre elegendő. Bár ez búvárkomputer Nem kínál levegőintegrációt vagy iránytűt, hihetetlenül rugalmas a több szintű búvárok számára.

Érvek:

Kettős algoritmus rugalmasság

Alkalmazástámogatás és gázváltás

Vékony, dedikált csuklóra szerelhető kialakítás számítógép

Hátrányok:

Nincs levegőintegráció vagy iránytű

A kezelőfelület elsajátítása időbe telik

Cressi Leonardo 2.0 – 210 GBP / 260 USD

Egyszerű, megfizethető és hatékony. A Cressi Leonardo ideális választás. búvárkomputer Olyan búvároknak, akik a praktikumot a luxus kiegészítők helyett értékelik. A szélektől szélekig szegmentált LCD kijelző tiszta és olvasható, valamint háttérvilágítással is rendelkezik. Víz alatt a Leonardo támogatja a levegő, a nitrox (akár 50%) és a mérőműszer módot, valamint opcionális mélységi megállót is lehetővé tesz a fokozott óvatosság érdekében.

Cressi Leonardo 2 Búvárkomputer

A Cressi egy módosított RGBM algoritmust használ, amely testreszabható a „biztonsági tényező” szempontjából. Emellett egyértelmű vizuális és hangjelzésekkel is rendelkezik. A legtöbb belépő szintű búvárkomputerek Manapság a Leonardo egyetlen gombos kezelőfelülettel és egyszerű merülési naplóval rendelkezik. Nincs Bluetooth, GPS vagy iránytű, de ebben az árkategóriában erre nem is szabad számítani. Ez... számítógép egyszerűen kiválóan alkalmas tartós, könnyen használható munkagépként kezdő búvárok számára, vagy tartalék egységként.

Érvek:

Hihetetlenül egyszerű kezelőfelület

Kiváló képernyőtisztaság

Kiváló ár

Hátrányok:

Nincsenek vezeték nélküli funkciók

Korlátozott funkciókészlet

Aqualung i330R – 308 font / 399 dollár

Az i330R az egyik legjobb képernyőt kínálja ebben az árkategóriában: egy fényes, színes TFT kijelzőt, amely minden körülmények között jól látható. Vízben négy üzemmódot támogat: Levegő, Nitrox, Mérőműszer és Szabadtüdős merülés. Merülés közben akár három gázkeverék között is válthatsz. Az i330R USB-n keresztül tölthető, és Bluetooth-szinkronizációt kínál az Aqualung DiverLog+ alkalmazásával.

Aqualung i330R Búvárkomputer

Masszív, praktikus felépítésének köszönhetően ez a búvárcsónak a hidegvízi és éjszakai búvárok kedvence, akik értékelik a tiszta látást. Nincs benne levegőbeépítés vagy... digitális iránytű, de több funkcióval rendelkezik, mint sok versenytársa. Ráadásul szerintünk a legjobb, azonnal használható szíjjal rendelkezik a listán, amiről nem beszélnek eleget!

Érvek:

Éles, teljes színű képernyő

Újratölthető és Bluetooth-képes

Többgázos működésre alkalmas

Hátrányok:

Nincs iránytű vagy levegő integráció

Kevésbé elegáns, mint az óra stílusú dizájn

Mares Puck 4 – 240 font / 350 dollár

A Mares Puck 4 a közkedvelt Puck sorozat legújabb fejleménye, amely megtartotta az egygombos egyszerűséget, de egy elegáns, nagy kontrasztú pontmátrix kijelzővel és modernizált belső technológiával bővült. A Puck 4 támogatja az Air, Nitrox (akár 99%) és Gauge módokat, mélységi megállókkal és többgázos váltással.

Mares Puck 4 Búvárkomputer

A Puck 4 újdonsága a Bluetooth-kapcsolat, amely lehetővé teszi a merülések szinkronizálását a Mares alkalmazáson keresztül, így többé nem kell kábelekkel babrálni. A kinézet letisztult, könnyen olvasható még gyenge fényviszonyok mellett is, és tartósra tervezték. A felhasználó által cserélhető akkumulátornak köszönhetően akár 100 merülést is kibír. És bár nem divatdiktálás, egy stabil, funkcionális és megbízható búváreszköz, amelyet ebben az árkategóriában nehéz felülmúlni.

Előnyök:

Bluetooth merülési napló szinkronizálása

Hosszú akkumulátor-üzemidő (felhasználó által cserélhető)

Egyszerű, strapabíró és hatékony

Hátrányok:

Nincs levegőintegráció vagy iránytű

Nem a legjobban kinéző a csapatból

SEAC képernyő – 265 font / 335 dollár

A SEAC képernyő modern megjelenésű, egyszerű búvárkomputer Az olvashatóságot és az egyszerűséget szem előtt tartva tervezték. Széles, téglalap alakú LCD kijelzője kontrasztos elrendezést kínál, így a merülési adatok egy pillantással könnyen áttekinthetők. Háttérvilágítással is rendelkezik, ami hasznos rossz látási viszonyok mellett vagy éjszakai merülés esetén. Ráadásul ez egy frissítően modern megjelenésű... számítógépMiután vízre szálltál, a képernyő támogatja a levegő, a nitrox (akár 99%) és a mérőműszer módot, valamint vizuális és hangjelzéseket tartalmaz a mélység, az emelkedési sebesség és a dekompressziós megállókra vonatkozóan.

SEAC képernyő Búvárkomputer

Nem találsz itt levegőintegrációt vagy Bluetooth-t, de a felhasználó által cserélhető elem kellemes gesztus, és egy átlagos búvár akár három évig is üzemidőt ígér. A kezelőfelület két előlapi gombbal vezérelhető, így könnyű kezelhetőséget biztosít, még vastag kesztyűben is hideg vízben.

Érvek:

Nagy, ultra-tiszta kijelző

Jól megtervezett hidegvízi búvárok számára

Könnyen kezelhető felület

Hátrányok:

Nincs alkalmazás vagy vezeték nélküli kapcsolat

Dedikált USB-kábel nem tartozék

Scubapro Aladin A2 – 400 GBP / 480 USD

A kompakt teljesítményre vágyó búvárok számára tervezett Scubapro Aladin A2 komoly funkciókat kínál letisztult karóra formátumban. Támogatja a búvárkodást, a Gauge-et, az Apnea-t, a Trimix-et, az oldalra szerelhető búvárkodást és a CCR-t, így hihetetlenül sokoldalú. A teljes pontmátrixos kijelző éles és tiszta, a felhasználói felület pedig intuitívvá válik, ha már megismerkedik az elrendezéssel.

Scubapro Aladin A2 Búvárkomputer

Tartalmaz egy 3D dőléskompenzált digitális iránytű, ami ebben az árkategóriában ritka, és bár a levegővel való integráció lehetséges, opcionális adót igényel. Az integrációról szólva, kompatibilis a Scubapro HRM övvel is, amely lehetővé teszi a pulzusszám és a bőrhőmérséklet leolvasását. Az A2 Bluetooth-képes is, így könnyen szinkronizálható a Scubapro LogTRAK alkalmazásával. A technikai búvároknak talán több testreszabási lehetőségre van szükségük, de a komoly hobbi- és sportbúvárok számára az Aladin A2 tökéletes választás.

Érvek:

Beépített iránytű és Bluetooth-kapcsolat

Több merülési és szabadtüdős mód

Elegáns és kompakt karóra forma

Hátrányok:

Több adó szükséges a további integrációhoz

Meredekebb tanulási görbe az új felhasználók számára

Összefoglalás – Kiemelkedő ajánlatok

Legjobb BúvárkomputerScubapro Aladin A2 – merülési funkciókkal teli, kedvező árú

Legjobb ár-érték BúvárkomputerMares Puck Pro – strapabíró, egyszerű és tanulóbarát

Legjobb Búvárkomputer tapasztalt búvároknakShearwater Peregrine – színes, jól elrendezett képernyő és technikai minőségű tisztaság

A legjobb crossover Búvárkomputer: Garmin Descent G1/G1 Solar – okosóra találkozása búvárkomputer, egy igazi mindennapi viselet, stabil búvárkodási funkcionalitással

Záró gondolatok a búvárkomputerekről

A te búvárkomputer tükröznie kell a búvárkodási stílusodat, nem csak a költségvetésedet. Akár egy egyszerű, megbízható opciót, modern technológiát minden extrával, akár egy mindennapos viseletre alkalmas crossover búvárfelszerelést keresel, a fenti tíz modell megbízható biztonságot és funkcionalitást nyújt, anélkül, hogy túllépnéd az 500 fontos árkategóriát.

Természetesen, búvárkomputerek nem irányítják helyetted a merülést, egyszerűen csak a tényeket adják át. Még hobbi búvárként is csak eszközök, ezért már ismerned kell a nyomás, a felhajtóerő és a dekompresszió alapjait, hogy a legtöbbet hozhasd ki belőlük. Miután elsajátítottad az utasítások alapjait, akkor beállíthatod a Nitrox keverékedet, merülhetsz a zátonyokba, vagy magabiztosan búvárkodhatsz a roncsok körül, és... búvárkomputer elvégzi helyetted a követést.

És ne feledd… ha még nem tanultad meg, hogyan kell használni, búvárkomputer igazából semmit sem ér, főleg, ha ezek az informatív riasztások és villogó számok is szerepet játszanak. Mindig olvasd el a kézikönyvet, és ha egy ideje nem használtad, frissítsd fel vele a tudásod.

GYIK – Búvárkomputer vásárlása 500 font alatt

1. Szükségem van Bluetooth-ra a készülékemen? búvárkomputer vagy az USB jó?

A Bluetooth vezeték nélküli szinkronizálást kínál a telefonokkal, ami rendkívül kényelmes. De az USB-szinkronizálás is jól működik, és szinte mindig költséget takarít meg.

2. Megéri a levegőbe épített integráció?

A palackhoz csatlakoztatva valós idejű gáznyomást biztosít, ami különösen nagyszerű a technikai merülésekhez. De a hobbi búvárok számára egy konzolra szerelt SPG általában több mint elegendő.

3. Mennyire fontos az algoritmus típusa (pl. Bühlmann vs. DSAT)?

A millió dolláros kérdés. A konzervatív modellek (mint például a DSAT) a biztonság felé tévednek, azaz rövidebb nem merülő merülési időket és kevesebb mély időt igényelnek ismételt merüléseknél. A Bühlmann-alapú és testreszabható algoritmusok (Buhlmann GF) általában hosszabb nem merülő merülési időt kínálnak a bázison, és lehetővé teszik a konzervativizmus ezen szintre igazítását. A választás valójában attól függ, hogy mennyire liberálisan vagy óvatosan szeretsz merülni, és pontosan milyen szintű kontrollt szeretnél a merülésedtől. búvárkomputer.