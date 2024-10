3 Rolex Giddings / Cousteau linkekkel eladó

Két Rolex Submariner óra, amelyek jelenleg Al Giddings víz alatti operatőr és producer tulajdonát képezik, és 12 leszállása közül 17 alkalommal elkísérte őt a Óriási, menjen kalapács alá a következő hetekben – akárcsak egy másik tengeralattjáró, amely a Cousteau családhoz tartozott.

A Sotheby's New York december elején tervezi eladni a Giddings' Submariner-eket, és kivételes „víz alatti expozíciós rekordjuk” miatt az aukciósház úgy véli, hogy „talán a legautentikusabb szerszámórák, amelyek megjelennek az aukción”.

40 éves pályafutása során a most 87 éves Giddings négyszeres Emmy-díjas lett, és számos ikonikus víz alatti képet készített, köztük a felejthetetlen felvételt is. Óriásiíja.

1680 körüli 1976-as „Vörös” tengeralattjárója egy 40 mm-es, rozsdamentes acélból készült, 1570-es kaliberű automata óra fekete számlappal és csavaros hátlapon, amelyen „Al Giddings” vésett felirat található. Mélysége 200 m.

Al Giddings vörös tengeralattjárója (Sotheby's)

Az amerikai búvár arról volt ismert, hogy saját innovatív kameráit, világítási és optikai rendszereit fejlesztette ki, együttműködve a National Geographic-fel, a BBC-vel és óceánkutatókkal, mint pl. Óriási felfedező Robert Ballard. A nagy hollywoodi stúdiók iránti kereslet azt jelentette, hogy James Bond-filmekkel is kapcsolatba került, többek között For Your Eyes Only és a Never Say Never Again és James Cameron által rendezett klasszikusok, mint pl A mélység, a mélység és a Óriási.

Az Alvin merülőhajón állva, amely 1986-ban merült a Titanicra (Sotheby's)

Giddings a titanici küldetés során, a Rolex Red Submariner (Sotheby's) viseletében Filmezés helikopterről (Sotheby's)

A Sotheby's azt állítja, hogy a Giddingsről készült fényképek azt mutatják, hogy az órát viseli „a forgatáson Sean Conneryvel és Kim Bassingerrel, megtanítja James Cameront, hogyan kell kommunikálni a víz alatt, kimászik az ALVIN-ből, a tengeralattjáróból, amellyel felfedezték a Óriási, és a helikopterekből lógó kamera a kezében.”

Az IMAX dokumentumfilm forgatása közben is a csuklóján volt Titanic: Treasure Of The Deep 1992-ben, ami Cameronnal végzett munkájához vezetett.

„A megfelelő búvárórára volt szükség, és ez az óra teljesített hibátlanul mindazokon az éveken keresztül – mondta Giddings –, mind a víz alatt, különböző nyomású környezetben, mind a különböző merülőkön: Óriási, Be a Andrea Doria, Truk Lagoon, Bikini Atoll, Északi-sark, Antarktisz hajóroncsai. Valóban nem volt verseny; egyszerűen ez volt a legjobb.”

Az Arany Rolex

Al Giddings arany Rolex tengeralattjárója 1984 körül (Sotheby's)

A másik eladásra kínált Giddings óra egy 1680/8-as „Nipple Dial” Submariner, egy 18 karátos sárga-arany Rolex hozzáillő karkötővel 1984 körül, amely a képernyőn látható Óriási.

T Walker Lloyd, egy búvár, aki a Rolexnek dolgozott, Giddings barátja volt, és megkérdezte tőle, hogy a márka felhasználhatja-e Dr. Sylvia Earle néhány fényképét egy promóciós kampányban, amikor Rolex nagykövet lett. Giddings évek óta dokumentálta a tengerbiológus és oceanográfus munkáját.

Amikor Lloyd később megkérdezte Giddingstől, hogy Rolex mivel tartozik neki a képekért, azt válaszolta, hogy szívesen támogatja Earle-t és munkáját. „Körülbelül egy hónap telt el, és egy doboz jött a postán, amelyen ez állt: „Élvezd, T Walker Lloyd” – mondta Giddings. – És ez az arany Rolex volt. sokkot kaptam. Azt hiszem, akkoriban 10,000 XNUMX dollár volt!

Giddings takarékosan, de 1997-ben viselte az órát, miközben a víz alatti fotózás társproducereként és rendezőjeként dolgozott. Óriási, engedelmeskedett, amikor Cameron úgy érezte, hogy egy arany Rolex jól mutatna Bill Paxton színész csuklóján, aki Brock Lovett búvárrendező szerepében volt.

Hónapokkal később Giddings azon kezdett érdeklődni, hogy mi történt az órájával, és felhívta Cameron irodáját. „És egy-két héttel később megérkezett a levél egy köszönőlevéllel a Foxtól” – mondta.

A két órát válogatott aláírt emléktárgyakkal, köztük filmplakátokkal, fotónyomatokkal árusítják. Óriási, DVD és könyv. A Red Submariner becslése 20,000 40,000–15,400 30,800 USD (30,000 60,000–23,000 45,900 GBP), az arany Rolexé pedig 6 XNUMX–XNUMX XNUMX USD (XNUMX XNUMX–XNUMX XNUMX GBP). Ők ketten kalapács alá kerülnek december XNUMX-án a Sotheby's-ben.Fontos órák” eladó.

A Cousteau tengeralattjáró

Ez a Rolex tengeralattjáró egykor Philippe Cousteau (Dallas Aukciós Galéria) tulajdona volt.

A Giddings órák értékesítése előtt az Egyesült Államok másik felén, Texasban egy 1665-ös Rolex Sea-Dweller Submariner 1969-ből, amely Jacques Cousteau néhai fiához, Philippe Cousteau-hoz tartozott, szintén érdeklődést kelt. Ez nem csak azért van így, mert a tulajdonos saját jogán híres búvár volt, hanem azért is, mert az apja is részt vett a Submariner tervezésében.

Philippe Cousteau Giddingshez hasonlóan operatőr volt számos egyéb teljesítménye mellett, és a környezetvédelmi kérdésekre szakosodott. 1979-ben, 38 évesen halt meg, amikor repülő hajója a Tejo folyóba zuhant Portugáliában.

Philippe Cousteau (Earth Echo International)

A 610 méteres besorolású óra eredetileg Cousteau tulajdonában volt, és 1973 óta a jelenlegi tulajdonos birtokában van, aki egy földközi-tengeri mélyrepülés alkalmából kapta ajándékba.

„Dupla piros vonal” modellként ismert, a rózsaszín árnyalat miatt, amely abból adódik, hogy a korai modelleket nem nyomtatták fehér háttérrel. Csak később nyomtatták duplán, hogy a piros kiemelkedjen. Azt is tükrözi, hogy ez egy korai modell, az óra kis hélium kioldószeleppel rendelkezik.

Dallasi aukciós galéria 50,000 75,000–38,500 57,400 USD-ra (12 2014–183,750 XNUMX GBP) becsülte meg az órát, amikor november XNUMX-én forgalomba kerül. XNUMX-ben egy Rolex Sea-Dweller, amely Philippe Cousteau-hoz tartozott, XNUMX XNUMX dollárért kelt el New Yorkban.

