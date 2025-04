Új fejezet a HMAS Brisbane számára

at 11: 35 am

Új fejezet a HMAS Brisbane számára, miután az Alfred ciklon átalakította.



Ausztrália híres merülőhelye, a HMAS Brisbane átalakult az Alfred ciklon erőteljes hulláma miatt, amely leszakította az elülső felépítményt a roncsról. Figyelemre méltó, hogy a rész most tökéletesen függőlegesen fekszik a fő hajótest mellett. Ez a véletlen elrendezés két különálló struktúrát hozott létre a búvárok felfedezésére, valamint egy természetes ereszcsatornát, amely vonzó menedéket teremt a tengeri élet számára.



Ez a drámai átalakítás nemcsak megőrzi az egykori haditengerészeti hadihajó mesés múltját, hanem új fejezettel egészíti ki annak örökségét. A búvárok most megtapasztalhatják a fő roncs és a leválasztott társa közötti navigálás izgalmát, felfedezve rejtett zugokat és virágzó élőhelyeket, amelyek gyorsan a tengeri biológiai sokféleség menedékévé váltak. Az újonnan kialakított ereszcsatorna máris vonzza a halak és más tengeri élőlények nyüzsgő csapatait, élő tárlatot kínálva a természet ellenálló képességének és szépségének.

Új fejezet a HMAS Brisbane számára 2



„Alfréd ciklon hozzáadott a HMAS Brisbane már amúgy is izgalmas és érdekes narratívájához” – mondta Jonny a Sunreeftől. "Egyszerűen el vagyunk ragadtatva az óceán hatalmától, és attól, hogy a roncs nagy részét áthelyezték, ez tényleg hihetetlen, és most ez az időjárási esemény öröklődik ennek a már híres roncsnak a történetében."



Steve Hoseck, a Southern Marine Parks, a Queensland Parks és a Wildlife Service fő felügyelője elmondta, hogy az erdőőrök a hétvégén elvégezték a Mooloolaba mellett található népszerű merülőhely első ciklon utáni ellenőrzését.



"Bár a roncs nagy része továbbra is kiváló állapotban van, és úgy tűnik, hogy Alfred nem érintette, a hajó egy nagy elülső része jelentős átalakításon esett át" - mondta Hoseck úr.



"Az elülső tölcsér alatt egy egész szakasz levált, és áthelyezték a hajó bal oldalára – ez elképesztően jól mutatja a hullámok és vízáramlatok erejét, amelyek a ciklon alatt játszottak."



Hoseck úr elmondta, hogy a Rangers prioritásként kezeli az elválasztott területek biztonságossá tételét, hogy a búvárkodás a lehető leghamarabb folytatódhasson.



„Miután ezek a munkálatok befejeződtek, megnyitjuk a helyszínt a két helyi búvárüzemeltető által vezetett, kizárólag külső merülések számára.



„A következő prioritás a roncs teljes belső átvizsgálása annak felmérése érdekében, hogy szükség van-e további munkákra, mielőtt a búvárok biztonságosnak minősülnének.



„Ez a belső értékelés összetett munka, amely jó tengeri körülményeket igényel, és több hónapig is eltarthat. Ez idő alatt a hozzáférés csak a biztonság kedvéért irányított merülésekre korlátozódik.



„Egy áprilisi többsugaras felmérés jelzi a külső felületek károsodását, és összehasonlítjuk a korábbi felmérésekkel, hogy megállapítsuk, történt-e további csavarodás vagy vetemedés.



„Tisztában vagyunk vele, mennyire fontos az exHMAS Brisbane Az oldal a helyi búvárközösségnek és a turisztikai iparnak szól, és elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a helyszínt biztonságossá tegyük és újranyissuk, hogy a látogatók a lehető leghamarabb megtapasztalhassák új kreatív megnyilvánulásait.



"Arra kérjük az embereket, hogy maradjanak távol a helyszíntől, amíg biztonságosnak nem tartják."



„Mikor az ex-HMAS Brisbane csodálatos merülés lesz, új fordulatokkal és egyedi perspektívákkal az Alfred trópusi ciklonnak köszönhetően.”



További információ az ex-HMAS Brisbane a természetvédelmi park pedig elérhető: ex-HMAS Brisbane Természetvédelmi Park.