Egy héttel megdöntötte a rekordot egy minden kontinensen búvárkodó

Egy búvárkodással kapcsolatos Guinness-világrekordot döntött meg Corhonda „Hooda Brown” Dawson búvár, egy memphisi (Tennessee állambeli) foglalkozásterapeuta.

Megerősítették, hogy kevesebb mint 12 nap – egészen pontosan 11 nap, 19 óra 23 perc – alatt merült be a világ mind a hét kontinensén, több mint egy héttel megdöntve az előző rekordot.

A rekordot tavaly decemberben állították fel amint arról beszámoltak Divernethonfitársának, Barrington Scottnak most kényelmesnek tűnő 19 nap 19 óra 40 percet vett igénybe. A hosszú távú utazások és a búvárkodás váltakozása azonban elkerülhetetlenül azzal jár, hogy a repülési tilalmi időszakok letelésére, valamint a járatok átszállására kell várni, maguknak a repülőutaknak az időtartamán kívül is.

Dawson started in the far south in Whalers Bay, Antarctica when she took her last dive of a trip there on 1 April. The water could only get warmer but, heading north to South America as soon as she could, she had to contend with torrential rains in Brazil – though her dive off Rio de Janeiro turned out to be her longest at 42min.

„Kitartás, kecsesség és elkötelezettség” – Corhonda Dawson

Innentől kezdve a 44,500 XNUMX km-es forgószél útja az Atlanti-óceánon át Európa peremére vitte, hogy gyors víz alatti felfedezésre induljon Portugália partjainál, majd egy rövid ugrás Észak-Afrikába, Marokkó Tangerjébe.

Nem lett volna idő megtapasztalni az ázsiai búvárkodás legjavát, mivel ezt a kontinenst Dubai utazási központnak kellett volna képviselnie, és a legrövidebb merülése ott volt, szellős, 27 perces.

Ezután átszelte az Indiai-óceánt Sydney-be, hogy képviselje az utazás óceániai szakaszát, majd április 13-án a Csendes-óceán túloldalán kötött ki egy ünnepi félórás észak-amerikai merülésre a kaliforniai Catalina-szigeten két lányával.

Természettel való találkozás

A jegyzőkönyvet jóváhagyta Guinness World Records, amely kijelentette, hogy „Corhonda búvárútja többről szól, mint személyes teljesítményről – felhívás arra, hogy bemutassuk az óceánkutatást a természettel korlátozottan rendelkező városi közösségek lakóinak”.

Dawson több mint 10 éve búvárkodik, és az út előtt azt állította magáról, hogy ő az első afroamerikai nő, aki a világ mind az öt óceánjában lemerült.

„Korlátozott anyagi források, nincs kíséret, nincsenek magángépek – csak kitartás, elegancia és rendíthetetlen elkötelezettség, hogy befejezzem, amit elkezdtem” – mondta Dawson világjáró sikeréről. „Egyedül indultam útnak, búvárfelszerelést cipelve kiszámíthatatlan terepeken…

„Köszönet a búvárközösségnek, amely kontinenseken átívelően fogadott, vezetett és támogatott engem, hogy horgonyok és útmutatások voltatok.”

Previous record-holder Barrington Scott, also an African-American, had expressed his hope of inspiring others “especially within the black community to embrace water sports and adventure”. He said he was dedicated to increasing diversity in a scuba-diving industry in which African-Americans made up only 5-8% of the workforce.

