A 400 éves korall-tengeri adatok megkérdőjelezik az ENSZ álláspontját

A tudósok keményen visszaszorultak az ENSZ által a Nagy-korallzátonyra az éghajlatváltozás által jelentett fenyegetés mértékének önelégült értékelésével szemben.

Július végén az UNESCO Világörökségi Bizottsága nem volt hajlandó a GBR-t „veszélyben” nyilvánítani, amikor meghozta végső döntését a világ legnagyobb korallzátonyának állapotáról.

Ezzel szemben a most jelent meg egy új jelentés in Természet, egy ausztrál-amerikai kutatócsoport Dr. Benjamin Henley vezetésével Melbourne Egyetem azt állítja, hogy az elmúlt négy évszázad legmagasabb óceáni hője komoly veszélybe sodorja a GBR-t. A felmelegedő tengeri hőmérséklet és a tömeges korallfehérítés azzal fenyeget, hogy elpusztítja ökológiáját, biológiai sokféleségét és szépségét.

A Korall-tenger belsejéből és körülvevő korallvázminták felhasználásával a tudósok rekonstruálták az éves nyári tengerfelszíni hőmérsékletet 1618 és 1995 között. Ezeket az adatokat egyesítették az 1900 és 2024 közötti rögzített tengerfelszíni hőmérsékleti adatokkal.

A csapat elemezte a tengerfelszín hőmérsékletének klímamodell-szimulációit is, amelyek klímaváltozással vagy anélkül futnak, és megállapították, hogy az ember okozta klímaváltozás okolható a régió gyorsan emelkedő hőmérsékletéért.

A közelmúltban bekövetkezett tömeges kifehéredés eseményei egybeestek a hat legmelegebb év közül öttel a tanulmány által lefedett 400 év során. 2024-ben, 2017-ben és 2020-ban a Korall-tengeren volt a legmelegebb az egész időszak alatt.

A mostani év az eddigi legmelegebbnek bizonyul nagy különbséggel. A 2016-os, 2004-es és 2022-es hőség a következő három legmelegebb év volt az eddigi rekordok között.

Le a grafikonokról

"Amikor megrajzoltam a 2024-es adatpontot, háromszor kellett ellenőriznem a számításaimat" - mondta Dr. Henley. „Lekerült a slágerlistákról, jóval meghaladta a korábbi, 2017-es rekordot. Tragikus, de szinte elkerülhetetlen következmény, hogy idén is megtörtént a tömeges korallfehérítés.

„A következő években a zátonyra gyakorolt ​​hatások elkerülhetetlensége az, ami igazán megfogott. Az éghajlatváltozás leküzdésére irányuló gyors, összehangolt és ambiciózus globális fellépés hiányában valószínűleg a Föld egyik leglátványosabb természeti csodája pusztulásának leszünk tanúi.”

Korallfehérítés (The Ocean Agency / XL Catlin Seaview Survey / Richard Vevers)

„Sürgős beavatkozás nélkül az ikonikus Nagy-korallzátonyunkat az a veszély fenyegeti, hogy a magas óceáni hőmérsékletek miatt csaknem éves partra szállunk” – vonta le a következtetést Dr. Henley, aki a kutatás nagy részét a 2000-es évek végén végzett kutatóként végezte. Wollongongi Egyetem. „A zátony ökológiai integritása és kiemelkedő egyetemes értéke forog kockán.

„Sok kulcsfontosságú megoldásunk van a klímaváltozás megfordítására. Amire szükségünk van, az az összehangolt nemzeti és nemzetközi fellépés szintjének fokozatos megváltoztatása a nettó nullára való átálláshoz. Reméljük, hogy tanulmányunk több bizonyítékkal látja el a politikai döntéshozókat az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nemzetközi szinten történő mélyebb csökkentésére.”

„A legtöbb világörökségi ingatlan szintén érzékeny az éghajlatváltozásra” – szögezte le UNESCO elutasítva a GBR veszélynek nyilvánítását. „Ausztrália ambiciózus környezeti és éghajlati menetrendet valósít meg itthon és külföldön, hogy elérje a nettó nulla és a természet pozitív világát.

„Támogatjuk azokat a globális erőfeszítéseket, amelyek célja, hogy a világörökség részét képező ingatlanokat megvédjük az éghajlatváltozás hatásaitól. Világszerte vezető szerepet töltünk be a zátonyok kezelésében, és továbbra is megosztjuk szakértelmünket a nemzetközi partnerekkel, hogy többet megvédhessünk az értékestől, helyreállíthassuk a károsodottat, és a jövőben is kezelhessük a természetet.”

