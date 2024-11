A búvárok takarítanak a haltenyésztő szellem után

A Healthy Seas Foundation és partnerei az egész éves „Szellemfarmok hadművelet – Vizek visszanyerése” projektjét az alapítvány szerint átfogó takarítással zárták le a nyugat-görögországi Amvrakikosz-öbölben fekvő Menidiben.

A szellemfarmok olyan elhagyatott halfarmok, amelyek a tengeren leromlanak, szennyezik a part menti területeket, és jelentős károkat okoznak a tengeri növény- és állatvilágban, valamint a helyi közösségekben – mondja a Healthy Seas.

2024-ben a Menidi-tisztítás volt a harmadik ilyen jellegű takarítás, amelyet az alapítvány vezetett, de a korábbi Ithacában és Patrasban végrehajtott műveletekkel ellentétben egy olyan farmot céloztak meg, amelyet csak nemrég hagytak fel, még mielőtt arra idő lett volna. súlyos degradáció következhet be.

Kilátás a Menidi halgazdaság területére (egészséges tengerek)

Önkéntesek a szervezetből Ghost Diving azon dolgoztak, hogy visszaszereljék a hálókat, leválasztsák őket a gyűrűkről, és kameráikkal dokumentálják a folyamatot a víz alatt és a felszínen. A hálókon kívül 35 nagy bóját, 43 úszógyűrűt és számos egyéb tárgyat, köztük egy félig elsüllyedt karbantartó csónakot is visszaszereztek a tengerből.

A szárazföldön önkéntesek a part menti szemetet takarították el, amely a halgazdaságból származó törött polisztirolhabot és általános háztartási hulladékot tartalmazott.

A halászhálókat és néhány más tárgyat az alapítványi partner újrahasznosíthatja Econyl regenerált nylonba Aquafil. A csövek és egyéb szerkezetek is újrahasznosíthatók.

Menidi búvár (Michael Westreicher)

Újrahasznosításra gyűjtött anyagok (Healthy Seas)

Helyi tájékoztatás

A takarításhoz kapcsolódóan, mint korábban másokkal, a Healthy Seas is oktatási programokat szervezett a helyi általános iskolákkal és egy egyetemi műhellyel, valamint két kikötői takarítást Astakoson és Mytikasban egy helyi búvárpartner támogatásával. .

A küldetés az alapítvány, a Hyundai Motor Europe és más partnerek, köztük az Aquafil, a Diopas, az Ozon, a European Outdoor Education Hub, a We Dive We Clean, az Odyssey Outdoor Activities és a Dotank Plus együttműködése volt.

Hajó helyreállítása az egyik májusi művelet során (Cor Kuyvenhoven)

Ghost-net gyűjtés májusban (Rogier Visser)

„Ez az év figyelemre méltó volt” – kommentálta Egészséges tengerek rendező Mikos Veronika. „Három nagy takarítással és számos oktatási programmal hihetetlen hatást értünk el, nemcsak a hulladék elszállításában, hanem a közösségek és a következő generáció tudatosításában is. Hálásak vagyunk partnereinknek és önkénteseinknek elkötelezettségükért és kemény munkájukért.”

A hatnapos októberi akcióban 35 ember 128.5 tonna tengeri szemetet gyűjtött össze, amelyből 50.9 tonna halászháló volt. A májusi nagytakarítás nyolc napon át 30 emberrel 42.7 tonnát (11.3 tonna hálót) gyűjtött össze.

„150 partnerünkkel és közel 550 elkötelezett önkéntesünkkel együtt 991 tonna halászhálót és egyéb tengeri szemetet gyűjtöttünk össze 2013-as megalakulásunk óta” – számol be a Healthy Seas.

A Diverneten is: DIVERS BUST SZELLEMFARMA 2 A 'VISSZA ITHACA'BAN, A BÚVÁROK VÁLASZOLNAK AZ EPIKUS TISZTÍTÁSI HÍVÁSRA, SZELLEM SQUAD CSÍKOLJA KI A LAMPEDUSA RONCSOKAT