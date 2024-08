A PADI mindent megtesz az AWARE Week számára

A PADI és természetvédelmi jótékonysági szervezete, a PADI AWARE Alapítvány abban a reményben, hogy a Dive Against Debris programjuk bekerül a jövő évi kormányközi Globális Műanyag Szerződésbe, a közelgő éves PADI AWARE Hét különleges jelentőséget kapott.

Az éves hetet, amelyet a PADI az óceánból való alom eltávolításának szentel, szeptember 14-22. edzés Az ügynökség azt szeretné, ha tagjai olyan eseményeket szerveznének, amelyek hozzájárulhatnak a szerződés befolyásolásához.

„A PADI és az AWARE Alapítvány az egyetlen olyan szervezet, amely a globális szabadidős búvárközösséget képviseli a folyamatban lévő hivatalos tárgyalásokon, amelyek a Globális Műanyag Szerződés 2025-ös várható megállapodásához vezetnek” – mondja Danna Moore, a PADI AWARE igazgatója.

„Mivel a Globális Műanyagszerződés jelenleg fejlesztés alatt áll, és a Kormányközi Tárgyaló Bizottság ötödik ülése a küszöbön áll novemberben, az idei AWARE Week eseményei fontos lehetőséget kínálnak egy erős szerződés megkötésére.”

A remény az, hogy ha a Szerződésben elfogadják a Dive Against Debris-t, amely a világ legnagyobb polgári tudományos víz alatti hulladékadatbázisa, akkor a kormányok által jóváhagyott módszertan lesz.

4 segítség

PADI csökkenteni akarja a szükségtelen egyszer használatos műanyagtermékek termelését, és csökkenteni akarja az összes műanyaghulladék óceánba jutásának sebességét. A búvárközösség kritikus szerepének hivatalos elismerését úgy tekinti, mint „egyedülálló és kulcsfontosságú lehetőséget egy világszerte koordinált kezdeményezés számára a folyamatban lévő műanyagszennyezési válság jelentős kezelésére”.

(PADI)

A PADI szerint a tagok négyféleképpen járulhatnak hozzá az AWARE Weeken és a környékén. Lehetőség van a Dive Against Debris speciális tanfolyam lebonyolítására, a merülések felmérésére vagy a takarítási eseményekre, és/vagy búvárközösségük bátorítására aláírja a petíciót erős Globális Műanyag Szerződés megkötésére szólít fel, amelynek célja legalább 10,000 XNUMX új aláírás biztosítása.

„Minden PADI asszisztens oktató és magasabb fokozatú oktatók automatikusan jogosultak a Dive Against Debris speciális tanfolyam oktatására, ami azt jelenti, hogy több PADI-szakembernek van lehetősége több szuperhősnek megtanítani az óceán megmentésére” – mondja Moore.

„Arra is bátorítjuk a PADI tagjait, hogy tartsák meg a lendületet az AWARE Week alatt és után is, és folytassák a Dive Against Debris adatok benyújtását.”

A Dive Against Debris rendezvény vagy más természetvédelmi tevékenység szervezése magában foglalhatja a közösség meghívását egy strand- vagy óceántisztításra, ugyanakkor workshopokat kínálnak a PADI AWARE tanfolyam, amely rávilágít a helyi tengeri ökoszisztémát érintő elsődleges problémákra, és olyan módszereket kínál, amelyek segítségével a résztvevők továbbra is segíthetnek az óceán megmentésében.

Tudjon meg többet a részvételről PADI AWARE hét.

A Diverneten is: A PADI 4 OKA, HOGY JOBB LEGYEN 2024-BEN, A PADI BEVEZETI A TUDATOS ÖKOTURISZTÁSI KÜLÖNLEGESSÉGET, A BÚVÁROK MÁR MŰANYAGOKRA TÖRTÉNIK, A PADI AWARE 500 XNUMX USD MISSION HUB TÁMOGATÁST OSZT