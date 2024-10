Wakatobi kiterjeszti a korallzátonyok védelmét

Wakatobi búvárüdülőhely kibővítette a korallzátonyok védelme és helyreállítása iránti régóta fennálló elkötelezettségét egy új zátony-egészségügyi felmérési programmal, valamint Julia Mellers házon belüli tengerbiológussal.

Julia csatlakozott a Wakatobi családhoz, hogy elindítson egy folyamatban lévő projektet a korallzátonyok egészségi állapotának mérésére, monitorozására és értékelésére az üdülőhely privát tengeri rezervátumában.

A Wakatobi Dive Resort új, házon belüli tengerbiológusa, Julia Mellers puha korallokat fényképez a zátonyok állapotfelmérési programjához. Fénykép Írta: Adrienne Gittus

A Reef Health Assessment program a modern képalkotási és adatelemzési technikák testreszabott készletét használja, amelyek átfogó jelzést adnak a zátonyok ökoszisztémájának állapotáról. "A legújabb ökológiai elméletet, technológiát és mesterséges intelligenciát használjuk egy új csomag kifejlesztésére a zátonyok egészségi állapotának hatékony és robusztus mérésére,– mondja Julia. "Ez lehetővé teszi számunkra, hogy nyomon kövessük Wakatobi zátonyainak helyzetét a védett területen anélkül, hogy jelentősen elterelnénk az erőforrásokat a zátonyok védelmétől."

A folyamat a vízen belüli dokumentációt a zátonyok állapotának mérésére szolgáló gépi tanulási modelleket alkalmazó adatelemzéssel kombinálja. Amikor nem tartózkodik a szigeten, új megközelítéseket és ötleteket fog kutatni a korallzátonyok felmérésére, és segíteni fog Wakatobi tudományos kezdeményezésének hírében.

Julia és a búvárcsapat megkezdte a zátonyok eDNA-felmérését is. ”Ez abból áll, hogy tengervízmintákat veszünk a zátony közelében, különböző mélységekben, és szűrjük őket, hogy megfogják a környezeti DNS-t (eDNS), amelyet az élőlények a vízbe ürítenek.– magyarázza Julia. "A minták jelenleg egy laborban vannak, ahol a DNS-t próbák segítségével jelölik, és szekvenálják, hogy azonosítsák, melyik faj található a közelben. Ezzel a technikával több száz fajt képesnek kell lennünk egyetlen liter tengervízből. Ez egy nagyon klassz folyamat! "

Julia biológiából tanult az Oxfordi Egyetemen, és az Ausztrál Tengertudományi Intézettel közösen végzett mesterképzést. Élethosszig tartó tengerész és lelkes búvár. "Azért mentem a tengerbiológiába, mert úgy látom, hogy ez a kutatás hatékony eszköz az emberek és a bolygó közötti kapcsolatteremtésre," ő mondja. "Egy ilyen dinamikus csapatban való munka azt jelentette, hogy gyorsan fejlődtünk. A Wakatobi csapata felbecsülhetetlen értékű tudásforrásnak is bizonyult a helyi ökoszisztémával kapcsolatban.

Julia még hozzáteszi: „A könyvtártól a laptopon át egészen a zátonyig – mindezt száz méteren keresztül – tökéletes recept az új ötletek generálására és kipróbálására. Nagyon izgalmas nyitott gondolkodású újítókkal dolgozni, akik szívesen kipróbálnák az újszerű megközelítéseket, és különböző szemszögekből néznék a dolgokat."

Ha lehetséges, Wakatobi útmutatói is segítik Juliát az eDNS vízminta gyűjtésében a Wakatob zátonyokon, ahol a kemény korallok különösen robusztusak. Fénykép Írta: Adrienne Gittus

A Wakatobi Collaborative Reef Conservation Programja széles körben elismert úttörő kezdeményezés az önfenntartó, közösségi alapú erőforrások védelmében. Ezt a kezdeményezést a Wakatobi Resort alapítói fejlesztették ki, hogy proaktív eszközt nyújtsanak a zátonyok és a tengeri erőforrások védelmére. Az üdülőhely vendégeiből származó bevétel egy részét megosztják a helyi közösséggel, hogy fenntartsák és támogassák a fenntartható életmódot, amely előmozdítja a korallzátonyok ökoszisztémájának gondozását és tiszteletét.

A Wakatobi Dive Resort új házon belüli tengerbiológusa, Julia Mellers. Fénykép Írta: Adrienne Gittus

Julia arra is módot talál, hogy több tudományt építsen be a wakatobi búvárélménybe. "Minél többet tudsz, annál jobban észreveszed," ő mondja, "és mi lenne jobb hely a zátonyok biológiai sokféleségének és megőrzésének megismerésére, mint Wakatobiban.” Az üdülőhelyen töltött első hónapja alatt Julia bemutatott egy programot a mesterséges intelligencia felhasználásáról a tengeri megfigyelésben; Egyedi Wakatobi tengerbiológiai és természetvédelmi tanfolyamot is készített azoknak a fiataloknak és tizenéveseknek, akik szeretnének részt venni a tartózkodásuk alatt.

A Wakatobi Resort egy kis szigeten található Sulawesi délkeleti részén, Indonéziában.

További információért látogasson el Wakatobi Marine Life oldalára https://www.wakatobi.com/scuba-diving/marine-life/ valamint a Wakatobi Flow/ blogoldaluk https://blog.wakatobi.com/category/research-and-conservation/

