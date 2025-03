A búvárokat és a szabadtüdős merülőket arra buzdították, hogy tegyenek lépéseket az Egyesült Királyság vizeiért a Motion for the Ocean programmal

Az Egyesült Királyság vizei veszélynek vannak kitéve, de a búvárok és a sznorkelezők most egy új, hatékony módot kínálnak a változásra: a Motion for the Ocean.

A Motion for the Ocean elnevezésű kezdeményezés, amelynek célja, hogy segítse a helyi önkormányzatokat – mind a szárazföldön, mind a tengerparton – abban, hogy érdemi lépéseket tegyenek a kék területek védelmében, és elindított egy vadonatúj online eszköztárat, amely minden búvár, sznorkelező és más vízhasználó számára elérhető.

A BSAC, az Egyesült Királyság búvárközösségének vezető hangja, együttműködött a Motion for the Ocean-szal, hogy támogassa ezt a kezdeményezést, és minden búvárt – képzési hovatartozástól függetlenül – cselekvésre szólít fel. Az eszköztár lépésről lépésre nyújt útmutatást, hogy segítsen az egyéneknek, a búvárkluboknak és a búvárszakma képviselőinek kapcsolatba lépni a helyi önkormányzatokkal, és sürgetni a változást.

Mi az a „Motion for the Ocean”?

Az Indítvány az óceánért egy hivatalos ígéret, amelyet egy tanács tesz az óceán kritikus szerepének elismerésére, és elkötelezi magát amellett, hogy valódi lépéseket tesz annak védelme érdekében. Ha az óceánért indítványt elfogadják, a tanács beleegyezik abba, hogy az óceánok helyreállítását beépítse politikájába és döntéshozatalába, biztosítva, hogy a kék területek egészsége prioritás legyen olyan területeken, mint a tervezés, a gazdasági fejlesztés és az oktatás.

Az indítvány elfogadásával a tanácsok nyolc kötelezettséget vállalnak, köztük:

✔️ Az óceánok helyreállítása minden stratégiai tervbe és döntésbe

✔️ A tengerek megőrzésének és a vízminőség javításának támogatása

✔️ A helyi tervezés során figyelembe kell venni az Egyesült Királyság folyóira és tengereire gyakorolt ​​hatást

✔️ Növekvő óceáni műveltség és növekvő társadalmi szerepvállalás

✔️ Felszólítja a kormányt, hogy 2030-ig állítsa helyre az óceánt

A lakosság támogatása kulcsfontosságú – a tanácstagoknak tudniuk kell, hogy közösségeik törődnek az egészséges kék terekkel, hogy lépéseket tegyenek.

Mi van az eszköztárban?

✔️ Használatra kész e-mail sablon a tanácsosokkal való kapcsolatfelvételhez

✔️ Útmutató hatékony üzenetek készítéséhez az eredmények elérése érdekében

✔️ Tanácsok a kluboknak a tanácstagok Try Dive-re való meghívásához, hogy felhívják a figyelmet az egészséges vizek fontosságára

Könnyű bekapcsolódni – és nem kell szakértőnek lenned!

Nem kell tengeri természetvédelmi szakértőnek lenned, vagy minden tudományt ismerned – elég, ha szenvedélyesen megvéded az általad kedvelt vizeket. Az eszköztár leegyszerűsíti, kész forrásokkal és egyértelmű követendő lépésekkel. Ráadásul a BSAC és a Motion for the Ocean is a segítségére lehet! Ha kérdése van, vagy segítségre van szüksége, nem lesz egyedül.

Emily Cunningham MBE, a Motion for the Ocean társalapítója elmondta: "A búvárok és a szabadtüdős merülők első kézből látják a környezetszennyezés és a környezet hanyatlásának hatását. A Motion for the Ocean eszközöket ad nekik ahhoz, hogy a tanácsaikkal együttműködve az aggodalmat tettekre váltsák. Minden egyes e-mail, minden beszélgetés és minden megtett lépés egészségesebb jövőt biztosít az Egyesült Királyság vizei számára.”

Katherine Knight, a BSAC Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Elnöke így nyilatkozott: „Ez egy fantasztikus kezdeményezés, Emily országszerte elérhetővé tette a „gondolkodó óceánt” a tanácsok számára, és ez már most megtérül a Motion for the Ocean melletti elkötelezettséggel. Függetlenül attól, hogy a tenger mellett vagy a szárazföldön élsz, bátoríthatod a helyi önkormányzatot, hogy bevonják a beszélgetésbe és a döntéshozatalba.”

A helyi önkormányzatok kulcsszerepet játszanak folyóink és tengereink védelmében, de szükségük van a lakosság támogatására a védelem prioritásaként. A búvárok megkeresésével közvetlenül befolyásolhatják az általuk szeretett vizeket érintő döntéseket.

Az eszköztár eléréséhez és a változás megkezdéséhez, kettyenés itt.