Búvár eltűnt a cápa találkozása után Med

Eltűnt egy hím lándzsahalász a Földközi-tengerben az észak-izraeli Hadera város közelében, miután tegnap (április 21.) este találkoztak egy sötétcápával.

„A hadera rendőrőrs és a tengerészgyalogság tisztjeit a Hadera folyóhoz küldték olyan személyek bejelentése nyomán, akik azt állították, hogy láttak egy cápát megtámadni egy búvárt a vízben” – közölte a rendőrség, bár mire a mentőszolgálat megérkezett, már nyoma sem volt a búvárnak.

Az önkormányzati tengerparti járőr jet-skivel pásztázta át a környéket, és megakadályozta, hogy más emberek belépjenek a tengerbe. A búvár keresését a tengerészek és a rendőrök, valamint a búvármentő egység sötétedésig folytatta, és a mai nap első fényénél újraindult.

Állítólag felszerelési tárgyakat találtak közvetlenül az Olga strand mellett, és egy testrészt igazságügyi orvosszakértői elemzésre küldtek.

Megszakadt a hazautazás

Az eltűnt búvár állítólag egy 40 év körüli férfi volt, négygyermekes apa Petah Tikvában, több mint 60 kilométerrel délebbre. Járművét és holmiját a tengerparton találták meg, és a feltételezések szerint a munkából hazafelé tartó autóútját megszakította, hogy a folyó torkolatához közel szabadbúvárkodásra vagy búvárkodásra menjen.

Fürdőzők a Hadera folyó torkolatánál (Israel Preker)

Két nappal korábban két nőstény sötétcápa (Carcharhinus obscurus) egy Beit Yanai-i strandtól 50 méteres körzetben jelentették, ami pánikot keltett a fürdőzők körében.

Video footage of their appearance was soon circulating online, with lifeguards’ instructions to swimmers to leave the water seemingly being ignored by people trying to get a close-up view of the sharks. Footage of the Hadera incident taken from the beach has also been posted online.

A sötétcápákat általában nem tekintik veszélyesnek, és ritkán lépnek kölcsönhatásba az emberekkel. A Hadera és Netanya közötti strandokat azonban további értesítésig lezárták a vízhasználók elől.

Minden télen rajzolva

2018-ban Daniel Brinckmann írt tovább Divernet körülbelül a nagyszámú rekviemcápa amelyek minden télen Hadera közelében gyűlnek össze, vonzza őket az Orot Rabin erőműből rendszeresen kibocsátott 25°C-os víz.

Leírta a környéken végzett merüléseit, és megpróbálta lefényképezni az akár 4 méteresre is megnövő, 350 kg-os sötétcápákat, valamint a veszélyeztetett homokcápákat (Carcharhinus plumbeus) bizonyos mértékig kiszorítottak.

Brinckmann csúcsragadozóknak nevezte őket, akik „tiszteletre, védelemre és kutatásra” érdemesek, különösen azért, mert a faj védettségi állapotát „adathiányos”-ként írták le. A főként nőstény cápák általában december elején érkeznek, és március végén indulnak el.

Az Orot Rabin erőmű, amely felmelegíti a tengert és vonzza a cápákat minden télen (Ilanluz)

A jelenség Haderát turisztikai várossá és hétvégi attrakcióvá erősítette, de a néha kihívást jelentő búvárviszonyok és rossz látási viszonyok miatt Brinckmann azt javasolta, hogy csak „környezettudatos búvárok, akik láttak már cápát, és mindketten értékelik és tisztelik az állatokat” fontolják meg a búvárkodást.

Ha bebizonyosodik, hogy a búvár elvesztése egy cápa találkozás eredménye, ez lenne az első halálos kimenetelű és csak a negyedik dokumentált sérülést okozó incidens Izrael vizein az elmúlt 80 évben.

