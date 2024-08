Cápaharapás áldozatától paralimpikon – 15 hónap alatt

Tavaly májusban a 22 éves Ali Truwit egy hajóból sznorkelezett a Turks- és Caicos-szigeteken a Yale Egyetem csapatának úszótársával, Sophie Pilkintonnal.

A barátok ünnepeltek, hogy megünnepeljék a diplomaosztójukat – de ezen a ponton az utazás sötét fordulatot vett.

A terület nem volt híres a cápákról, de a későbbiekben bikacápának hitt cápa hirtelen közeledett, „és elkezdett támadni minket, és agresszívan ütögetni és döngölni alulról” – mondta Truwit az NBC Newsnak.

„Visszaküzdöttünk, lökdöstük és rúgtuk, de elég gyorsan a szájába kapta a lábam. És a következő dolog, amit tudtam, leharapta a lábamat és a lábam egy részét."

Mégis most, alig 15 hónappal a traumatikus találkozás után Truwit három nemzetközi versenyre készül az amerikai csapattal a párizsi paralimpiai játékokon.

Ahogy a cápa körözött, Truwit úszóedzése került előtérbe. „A másodperc törtrésze alatt meghoztuk azt a döntést, hogy az életünkért ússzunk, nagyjából 75 yardot a nyílt óceán vizében vissza a csónakig” – mondta.

A két nő eljutott a hajó biztonságába, ahol Pilkinton egy akcióban, amelyet Truwit az életének megmentéséért írt, érszorítóval elfojtotta a vérzést.

Sürgősségi ellátásra kórházba szállították, majd visszaszállították az Egyesült Államokba műtétre. Három műtéten esett át: kettőt Miamiban, hogy leküzdjék a fertőzést, majd New Yorkban, 23. születésnapján a bal lábát térd alatt amputálták.

Megrázó visszaemlékezések

Truwit rehabilitációjának egy része az uszodai munkából állt, és egykori egyetemi úszóedzője, Jamie Barone segítette. Visszajutni a vízbe, még a connecticuti Darien családi medencéjébe is, pszichológiailag nehéznek bizonyult eleinte, mert az elmerülés és a fröccsenő hangok megrázó visszaemlékezéseket váltottak ki a cápával való találkozásról.

Truwit „a legkeményebb munkásnak, akivel valaha találkoztam”, Barone azt mondja, hogy egyetlen napot sem hagyott ki a gyakorlatból, a visszaemlékezések és a kellemetlen érzések pedig csökkentették, minél keményebben dolgozott.

Bár kezdetben az volt a célja, hogy megtanulja használni lábprotézisét és visszanyerje erejét, Truwit decemberre már szabad- és hátúszásban úszott az Egyesült Államok Paralimpiai Úszó Nemzeti Bajnokságán a floridai Orlandóban – és érmet nyert.

A 2028-as Los Angeles-i Paralimpián való részvétel ötletei aztán átadták a helyét egy ambiciózusabb, Párizs felé vezető útnak 2024-ben.

Még mindig versenyszerűen úszik – Ali Truwit

Idén áprilisban Truwit 400 méteres gyorsúszást úszott az S10-es kategóriában az ízületet érintő testi fogyatékos úszók számára egy nemzetközi versenyen Portugáliában. Aztán a június végi próbákon megnyerte azokat a versenyszámokat, amelyek kvalifikálták őt az amerikai paralimpiai csapatba – a 400 és 100 méteres gyorsúszást és a 100 méteres hátúszást.

Vízbiztossá válás

Truwit arra is talált időt, hogy elindítsa a Stronger Than You Think nevű alapítványt. „Megértettem, milyen drágák a protézisek, és milyen keveset fedez a biztosítás” – mondja. „Emlékeztettek arra is, milyen kritikus volt a túlélésem szempontjából, hogy úszóképes legyek.

"Elkezdtem Erősebb, mint gondolnád segíteni az anyagi segítségre szoruló emberek protézisét, valamint az emberek vízbiztonságát.”

Az úszót „inspirálónak” nevezve Connecticut kormányzója a holnapot (augusztus 28-át), a paralimpia kezdetének napját jelölte ki Ali Truwit-napnak az államban.

"Egyedülálló vagyok abban, hogy megtámadt egy cápa, de abban nem vagyok egyedülálló, hogy mindannyian nehézségeken, traumákon és nehéz időszakokon megyünk keresztül az életben, és mindannyiunknak megvan a képessége, hogy felemelkedjünk" - mondta Truwit az NBC-nek.

