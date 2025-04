Vörös-tengeri élő fedélzet elhagyott, miután feltűnő zátony

Vörös-tengeri merülés élő fedélzeten FirebirdA hurghadai székhelyű Into The Blue által üzemeltetett telephelyet ki kellett üríteni, miután egy Sharm el Sheikhtől északra lévő zátonyhoz csapódott, bár azt gondolják, hogy még nem süllyedt el. A csónak észak felé tartott az Akabai-öbölben Dahab felé.

Az ütközésről az egyiptomi Búvár- és Vízisport Kamara számolt be (CDWS) „jelentős kárt” okozott a hajóban, ami április 1-án hajnali 20 óra körül történt. A jelentések szerint mind a hét vendég és a hét személyzet biztonságban van.

Az Into The Blue szerint a CDWS 1.30 körül kapott segélyhívást, ekkorra a hajót már evakuálták. A kamara értesítette a regionális haditengerészeti és szárazföldi segélyszolgálatokat, hogy érkezzenek a helyszínre.

„Legénységünk és búvárvezetőnk gyors és szakszerű reagálásának köszönhetően az összes vendéget 16 percen belül biztonságosan evakuálták útlevelükkel és alapvető holmijukkal együtt” – számolt be az Into The Blue. „A vendégeket azonnal átszállították a szárazföldre, és kísérőjük kísérte őket.

„A sikeres vendégek evakuálását követően a személyzet tagjait is biztonságosan evakuálták, miután további személyes tárgyakat és felszereléseket biztosítottak.”

A segélyszolgálatok 2.30:3 és XNUMX óra között jelentek meg, hogy támogassák a műveletet, és „biztosítsák mindenki zökkenőmentes átszállását egy közeli szállodába a pihenés és a biztonság érdekében”.

Kapacitás 16-re

A „búvárok által épített búvárok számára” 2003-ban, és 2019-ben felújították, a 32 m Firebird nyolc kabinban 16 vendég elszállásolására alkalmas. Két Zodiac és két 25 személyes mentőtutaj volt rajta.

Az Into The Blue is működik, amely csak februárban vált át a Deep Blue Cruises-tól Firebirdnővér-edénye Thunderbird és az 50 m Katana.

Firebird A vendégeket Hurghada szállodai szállására szállították, hogy megvárják az indulást hazájukba. A CDWS szerint négy vendég német, egy svájci és két búvár egyiptomi volt.

Az Into The Blue kijelentette, hogy együttműködött a hatóságokkal annak érdekében, hogy megmentsék mindazt, amiből még vissza lehet térni Firebird. „Köszönjük a hatóságoknak és elkötelezett csapatunknak a helyzet kivételes kezelését, és továbbra is elkötelezettek vagyunk mindazok biztonsága és jóléte mellett, akik velünk hajóznak” – áll a közleményben.

The incident is the latest in a string of Red Sea dive-boat disasters that have prompted calls for the regional szabályozók to tighten up on their enforcement of tourist-boat safety measures – including from the UK's own Tengeri Balesetek Kivizsgálási Osztálya. Kiadta a sajátját biztonsági közlemény Vörös-tengeri hajókat használó brit turisták számára.

A CDWS szerint az oka a Firebird Az incidenst jelenleg a Turisztikai Minisztérium és más hatóságok vizsgálják, bár a Vörös-tenger térségében bejelentett számos ilyen vizsgálat eredményeit és következtetéseit ritkán hozzák nyilvánosságra.

