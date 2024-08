Titán-per: Rush a mélybúvárok „maverick zsenijének” tekintette magát

Paul-Henri Nargeolet francia búvár több merülést hajtott végre a Óriási mint bármely más ember, annyi, hogy „Mr Titanic” néven ismerték.

Így amikor ő és négy másik legénység meghalt a kísérleti fedélzeten Titán Tavaly víz alá merülve, némi meglepetést okozott, hogy nagy tapasztalatával elvállalta, hogy navigátorként tevékenykedik az OceanGate turistaútján a mélyben fekvő roncshoz.

A Nargeolet család most azt állítja, hogy az OceanGate és néhai alapítója és vezérigazgatója, Richard Stockton Rush, aki a szénszálas hajót vezette, amikor az 18. június 2023-án eltűnt, szándékosan félrevezették a volt haditengerészeti parancsnokot, és azt hitték, Titán biztonságosabb volt, mint volt.

Azt is mondják, hogy a korábbi hírekkel ellentétben a lakók semmit sem tudtak volna, mikor Titán felrobbanva, valójában előzetes figyelmeztetést kaptak volna a közelgő veszélyre, és „lelki gyötrelmet” szenvedtek volna el utolsó pillanataikban.

A család most 50 millió dolláros jogellenes haláleseti pert indított a Rush, az OceanGate és más, a fejlesztésben részt vevő szervezetek ellen. Titánkérte, hogy a halálos eset körülményeit esküdtszék előtt vizsgálják meg.

Titán Két órával azután, hogy elhagyta a felszínt, elvesztette a kapcsolatot támogató hajójával, és egy nagy nyilvánosságot kapott mélytengeri kutató-mentő küldetés négy napig folytatódott, mielőtt a roncsot kevesebb mint 300 méterre találták meg Óriásiíjánál, 3.8 km mélységben.

A perben a család azt állítja, hogy Rush büszke volt arra, hogy figyelmen kívül hagyta az ipari szabványokat, és aktívan ápolta azt a képet, hogy „mint a mélytengeri búvárvilág „maverick zsenije””.

Korábban bírálta az Egyesült Államok személyszállító hajóinak biztonságára vonatkozó jogszabályait, mert „feleslegesen helyezte előtérbe az utasok biztonságát a kereskedelmi innovációval szemben”.

A Titán merülő – titán kupola, hajótest szénszálas (OceanGate)

His approach was allegedly typified by use of a cheap Logitech videó-game controller to pilot Titán. A használt „menő, modern, vezeték nélküli elektronikai rendszerek” – a korábbi merülőhajókkal ellentétben – az áramforrás zavartalanságára támaszkodtak, mondja a család.

A keresetet augusztus 13-án nyújtották be a Washingtoni Legfelsőbb Bíróságon King megyében. Az OceanGate székhelye az államban volt, mielőtt a katasztrófát követően felfüggesztette minden tevékenységét.

"Tartós gondatlanság"

„A katasztrofális összeomlás, amely Nargeolet életét követelte, közvetlenül az OceanGate, Rush és más vádlottak kitartó gondatlanságának, meggondolatlanságának és hanyagságának volt az oka annak, hogy megtervezték, felépítették és működtették. Titán” – állítják a felperesek.

– Lehet, hogy Nargeolet azzal halt meg, amit szeretett, de nem a halálát – és a másik halálát Titán a legénység tagjai – jogtalan volt.” A Óriási A szakértő 37 óta 1987 alkalommal ereszkedett le a Titanicra, többnyire a megmentésért dolgozott RMS Titanic Inc hogy kiállításaihoz lekérje a műtárgyakat.

Rush és fizető utasai mellett halt meg Hamish Harding brit milliárdos, Shahzada Dawood pakisztáni-brit üzletember és fia, Sulaiman. Az OceanGate megkövetelte tőlük, hogy írják alá a felelősség alóli mentesítést, amelyben elismerik az expedíció kockázatait, mielőtt az expedíció megkezdődött.

„A perben azt állítottuk, hogy Stockton Rush átlátszó volt mindazokról a problémákról, amelyeket a Titán, valamint a korábbi, hasonló modelleknél, olyan tapasztalt és hozzáértő személy, mint PH Nargeolet, nem vett volna részt” – mondja Matt Shaffer, a családot képviselő ügyvéd.

A parti őrség tengerbiztonsági mérnökei felmérik a Titantól (az Egyesült Államok Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testületétől) származó hátsó titán zárókupakot

A jogi csapat másik tagja, Tony Buzbee kijelentette: „Szerintem sokatmondó, hogy annak ellenére, hogy a Washingtoni Egyetemnek és a Boeingnek kulcsszerepe volt a korábbi, de hasonló verziók tervezésében. Titán, mindketten a közelmúltban elzárkóztak a felrobbanó merülő modellben való részvételükről.”

Biztonsági felvétel

A mélytengeri búvárhajók általában jó biztonsági eredményeket értek el, de rendszerint szilárd titánból készülnek, nem pedig titánból, amelyet egy könnyű szénszálas testhez erősítenek. Titán.

Egyes szakértők és potenciális utasok igen nyilvánosan bírálta a merülőhajó kialakítását jóval az utazás előtt, amint arról a korábbi történetekben beszámoltunk Divernet, de Rush elutasította kifogásaikat, mivel arra akarta rávenni a mélytengeri turistákat, hogy fizessenek akár 250,000 XNUMX USD-t a Óriási oldalon.

Állítólag azt állította, hogy egy fejlett akusztikus biztonsági rendszert szerelt fel, amely figyelmeztet Titánaz ott tartózkodóknak a hajótestnek repednie kell nyomás alatt, de egy olyan mechanizmust terveztek, amely a ballaszt ledobására és Titán vészhelyzetben történő visszaállítás állítólag nem sikerült.

„A szakértők számításai szerint a hajó visszafordíthatatlan kudarcainak teljes ismeretében folytatták volna a leereszkedést, rémületet és lelki gyötrelmet élve át a hajót megelőzően. Titán végül összeomlik” – állítja a per.

Az OceanGate és Rush mellett vádlottként említik a vállalat korábbi mérnöki igazgatóját, Tony Nissent és a Hydrospace Groupot, a Janicki Industries-t és az Electroimpact-ot, amelyek állítólag a tervezésben és gyártásban vettek részt. Titán.

